Adrian Mihalcea și Marius Croitoru, nervoși după UTA – FC Botoșani 2-2: „Morți!” / „Trebuie să vă faceți temele!”

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Etapa a doua din grupele Cupei le-a adus față în față pe UTA și FC Botoșani, la Arad. , deși oaspeții au condus cu două goluri. După fluierul final, Adrian Mihalcea și-a criticat elevii, în timp ce Marius Croitoru s-a luat de o reporteră. Nervii au atins cote înalte în ambele tabere.

Adrian Mihalcea a dat de pământ cu jucătorii săi după UTA – FC Botoșani 2-2

UTA a revenit spectaculos în duelul cu FC Botoșani și putea chiar să se impună în prelungiri. Chiar dacă nu a pierdut acest meci, Adrian Mihalcea nu a fost prea încântat după fluierul final. Tehnicianul arădenilor s-a luat de proprii jucători pentru cum au arătat din punct de vedere fizic, însă a avut ceva de spus și la adresa suporterilor, despre care consideră că au așteptări mult prea mari pentru ceea ce poate oferit, de fapt, echipa lor favorită. „Din punct de vedere fizic am fost morți, punct. Nu știu dacă am câștigat la capitolul dorință sau nu.

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Dacă vă uitați la toate meciurile, avem același spirit. Dacă publicul vrea sânge, ce să facem? Toată lumea vrea să câștige, dar când n-avem aproape nimic e destul de greu. Momentan nu am nicio idee legat de Coman, trebuie să facă o investigație. A primit un genunchi în spate. Și azi înainte de meci l-am pierdut pe Gueulette. Vom fi din ce în ce mai puțini și lumea iar n-o să înțeleagă, vrea ca noi să fim pe primul loc și tot așa. Dar trebuie să vedem și dacă putem”, a declarat Adrian Mihalcea, după UTA – FC Botoșani 2-2.

Marius Croitoru, conflict cu o reporteriță după UTA – FC Botoșani 2-2

Nici în tabăra moldovenilor nu a fost mai liniște. Marius Croitoru, cel care dezvăluia după eșecul cu Petrolul că , s-a contrat cu reportera de la flash-interviu. Tehnicianul a fost deranjat de întrebarea legată de posibila sa înlocuire cu un antrenor portughez. El a replicat că finanţatorul Valeriu Iftime vrea, de fapt, un director sportiv. „Un meci frumos, un meci cu de toate. Primele 70 de minute le-am controlat total. Am cedat. Două competiţii diferite, am venit să ne jucăm şansa să mergem mai departe.

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(n.r.- despre varianta ca Valeriu Iftime să îl demită pe antrenor) N-aţi citit prea bine sau sursa dumneavoastră nu este cea corectă! El a spus că vrea să aducă un director sportiv. Trebuie să vă faceţi puţin temele când veniţi şi întrebaţi, dar nu e nicio problemă, vă răspund, vă spun că nu ştiu şi trebuie să-l întrebaţi pe domnul Iftime. Nu ţi-ai făcut bine temele, ai venit neinformată. El a spus că vrea să aducă un director sportiv, la antrenor şi preşedinte nu se pune încă problema. Trebuie să-ţi faci tema când vii să-mi pui anumite întrebări!”, a fost reacția lui Marius Croitoru, după UTA – FC Botoșani 2-2.