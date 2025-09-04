Adrian Mihalcea și visul său de la UTA: „Vrem Cupa României!”

La finele unui prim sfert din campionatul regular al Superligii, 8 etape scurse din 30, l-am provocat pe , la un dialog despre situația la zi a uneia dintre revelațiile stagiunii în curs, dar și despre planurile de viitor pe care și le-a creionat la echipa de pe Mureș. Discuția a avut loc chiar pe banca de rezerve a amfitrionilor de pe Arena Francisc Neuman.

Adrian Mihalcea, antrenorul de la UTA, interviu în exclusivitate pentru Fanatik

–Ce face antrenorul echipei UTA în această pauză competițională, pe lângă antrenamentele cu echipa?

–Am continuat procesul de pregătire, chiar dacă ne lipsesc o serie de jucători (n.r., Tzionis, Abdallah, Iliev, Țăroi și Țuțu sunt la loturile naționale). Cu această ocazie, am înregimentat și câțiva tineri de la Academia UTA. La sfârșitul săptămânii avem un amical cu Dumbrăvița, partida fiind destinată în primul rând celor care au prins mai puține minute, dar și juniorilor. Prin urmare, nu prea am timp de alte activități. Ne preocupă să arătăm cât mai bine după această pauză, când vom avea încă patru meciuri până la următoarea întrerupere a competiției.

–A venit la momentul potrivit această întrerupere a campionatului, pentru UTA?

–Nu știu ce să cred. Veneam după o perioadă bună, cu rezultate bune, mai puțin cel de la Rapid, dar pentru că avem și niște jucători cu probleme medicale, această pauză este binevenită.

„Suntem în fața unui nou început!”

–S-a simțit o presiune la nivelul lotului, pe măsură ce etapele treceau, iar echipa era neînvinsă?

–Vrând – nevrând, a existat o oarecare presiune și o dorință mare de a rămâne neînvinși. Problema mea a fost să gestionez momentul primei înfrângeri cât și zilele de după. A venit totul normal, am avut analiza jocului cu băieții și consider că suntem din nou nerăbdători pentru a începe să obținem rezultate bune.

–Cât de surprinzătoare este această linie de clasament 3-4-1, de până acum?

–În primul rând este o linie bună de clasament! Este surprinzătoare, ținând cont de faptul că în vară au plecat mulți jucători, au venit alții și am avut o perioadă scurtă de pregătire. Ne tot gândeam că avem nevoie de omogenitate și de a-i aduce pe acești jucători cu pregătirea fizică lipsă la un nivel normal. Toate s-au întâmplat pe repede-înainte, iar conjunctura și rezultatele au făcut ca această acomodare să fie mult mai rapidă. Până la urmă, totul se rezumă la rezultate.

–Atmosfera din stadion este cea așteptată?

–Cu siguranță! Cunoșteam atmosfera de când am venit aici cu celelalte echipe pe care le-am antrenat. Stadionul este din ce în ce mai plin, tribunele sunt aproape de teren, acustica e foarte bună iar faptul că publicul cântă pe tot parcursul meciului, este ceva fantastic și mi-a plăcut să joc pe astfel de stadioane încă de când eram jucător.

–Vor mai veni jucători care să aducă dublurile necesare pe posturi? Mă refer în primul rând la un fundaș central…

–Într-adevăr, timpul trece și nu avem un lot complet. Peste toate au venit și accidentările. Pospelov este incert pentru următorul joc, Padula are o leziune musculară și cel mai probabil va lipsi cu FC Argeș, Dragoș are vechea lui problemă, Danciu este cu problemele de spate, oarecum neînțelese. Eu aștept, conducerea știe ce avem nevoie, sunt unele discuții…

–Cum a fost gestionat momentul intrării clubului în starea de concordat financiar?

–Noi, la nivel de jucători și antrenori, nu am simțiț acest lucru, iar atmosfera este la fel ca înainte. Ca dovadă că lucrurile sunt puse la punct, totul este plătit la zi. Infrastructura, condițiile de pregătire nu sunt afectate. Poate doar la nivelul administrativ al clubului este altceva.

„Nu am vrut să epatez mai mult decât e cazul”

–Cupa României este un obiectiv pentru UTA?

–Da, este un obiectiv. Am făcut primul pas, intrarea în grupe. Sperăm să aducem la Arad cel puțin două echipe și să avem acea atmosferă frumoasă și la meciurile din cupă. Apoi vrem să trecem de grupe și să luptăm în fazele superioare pentru trofeu. Structura competiției oferă șanse și echipelor mai mici, de aceea cupa este un obiectiv pe care eu mi l-am dorit.

–Ai fost în oraș la manifestările organizate cu prilejul Zilelor Aradului?

–Nu, nu s-a organizat nimic și nici nu am apucat. A fost o perioadă destul de încărcată. Am considerat că pentru liniștea echipei este mai benefic să stăm puțin deoparte de această atmosferă, până la urmă superbă în oraș. Nu știu cât ar fi fost de eficientă o astfel de ieșire. Dar am fost în cadru organizat la Atrium Mall la o întâlnire cu copiii, care au stat cu noi mai mult de o oră pentru autografe și s-au manifestat foarte frumos. Rar mi-a fost dat să văd acest lucru.

–Crezi că afișarea unui fular al echipei UTA în diverse locuri publice din oraș ar fi însemnat o trădare față de clubul unde te-ai afirmat ca fotbalist, față de Dinamo?

–Nici vorbă, eu sunt antrenorul echipei UTA! Dar nu cred că e cazul acum de o expunere a mea mai mult decât ceea ce fac la echipă. Am considerat că nu e cazul să epatez, acesta e motivul.

–FC Argeș, Miercurea Ciuc, Oțelul și Metaloglobus sunt adversarii pe care UTA îi va întâlni acasă până la finalul turului. Această listă reprezintă o rețetă abordabilă pentru a obține puncte care să asigure liniștea pentru retur?

–Uitați-vă ce meciuri grele am avut acasă, cu echipe considerate de mulți inferioare nouă. Cel cu Slobozia (scor 1-1) stă mărturie. Sunt meciuri pe care tratându-le serios avem prima șansă, fără a desconsidera vreun adversar. Dar crede-mă că pentru mine cel mai important meci pentru mine este doar cel care urmează. O eventuală victorie cu FC Argeș ne-ar poziționa, din nou, bine în acest clasament intermediar. Pe urmă le luăm pas cu pas, primul meci din deplasare (n.r., cu CFR Cluj) și tot așa. Depinzi de foarte multe lucruri să te gândești pe termen mediu sau lung.

–Ar putea UTA să joace cu doi atacanți?

–Ar putea să joace și cu doi atacanți, ar putea să joace și în alt sistem decât a făcut-o până acum.

–S-a și întâmplat, pe finalul unor partide.

–Exact. De aceea îmi doresc jucători pe anumite poziții, să putem schimba mai des strategia de joc în timpul partidelor, iar la final să existe beneficii.

„Implementarea unui sistem de joc se poate face în cadrul unui club, nu la nivel național!”

–Ai un antrenor sau un model de antrenor preferat?

–Am avut mai multe astfel de modele. Accesul la informație este la îndemână, am urmărit și urmăresc alte campionate, chiar l-am avut drept model pe Diego Simeone, dar nu la modul în care să copiez ceea ce pregătește.

–Nici nu se poate, întrucât nu ai la dispoziție jucătorii pe care i-a avut el…

–A propos de construcție și strategie, s-ar putea aplica în România, în beneficiul echipei naționale, ca la primele două ligi, de exemplu, toate echipele să evolueze într-un anumit sistem de joc, așa cum s-a întâmplat în Olanda, când zeci de ani toată lumea juca în 4-3-3?

–Este exclus acest lucru. Nu văd cum s-ar putea implementa sau cum să poată fi obligate cluburile să joace într-un singur sistem. Acest lucru se poate face, în schimb, în cadrul unui club, unde echipele de juniori ar putea să evolueze într-o așezare cum este și la echipa de seniori.

–La UTA se întâmplă acest lucru?

–În mare parte da, mai ales la juniorii U18, foștii campioni naționali de anul trecut. De acolo ne și luăm cei mai mulți tineri pentru prima echipă.

Presiunea necesară pentru play-off

Înainte de , Adrian Mihalcea spunea că orice s-ar întâmpla, UTA va avea de câștigat. Dar să vedem ce poate fi extras ca plus din acest prim eșec al arădenilor, venit în etapa a opta.

„Mă gândeam la faptul că urma să întâlnim o echipă care în anii trecuți a evoluat în play-off. De asemenea, presiunea unui stadion arhiplin urma să ne fie benefică dacă, la un moment dat, ne vom gândi că am putea ajunge în play-off”, a fost motivația lui Mihalcea.

„Iar dacă ar fi fost să pierdem, ceea ce s-a și întâmplat, nu ar fi fost un capăt de țară. Toată conjunctura săptămânii, meci acasă cu Slobozia, meci în cupă cu Steaua, foarte important, și la trei zile încă un meci în campionat în Giulești a însemnat o serie benefică pentru noi”, a sintetizat antrenorul „textiliștilor”.

Curiozități blitz!

Apărare în zonă sau marcaj om la om?

Marcaj om la om.

Număr 10 clasic sau o altă variantă a compartimentului median?

Un decar polivalent!

Posesie sau un joc de așteptare?

Mai degrabă organizare defensivă și tranziție.

Munte sau mare?

Mare.

Filme sau documentare?

Filme.

Prăjituri sau fructe?

Prăjituri, din păcate!

De casă sau de cofetărie?

Nu contează! Doar să nu fie prea des.