CFR Cluj a „călcat încă o dată strâmb” în Superliga României. După ce în runda trecută băieții pregătiți de , în .

Adrian Mihalcea, sincer despre faza care a decis partida Unirea Slobozia – CFR Cluj: „A fost cu noroc!”

Adrian Mihalcea s-a arătat mulțumit de rezultatul obținut de echipa sa. Unicul gol al Unirii Slobozia a fost înscris în minutul 36, .

Inițial, lovitura de pedeapsă a fost executată de către Pospelov și respinsă de către Hindrich, însă arbitrul Ionuț Coza a decis ca penalty-ul să fie repetat, având în vedere că mai mulți jucători de la CFR Cluj se aflau deja în careu în timpul șutului fundașului. În cele din urmă, Purece l-a învins pe portarul clujean.

„Normal, sunt foarte mulțumit pentru acest punct, câștigat clar în fața unei echipei mari. Astăzi am suferit, am avut și noroc. În final, fazele din final ne puteau aduce iar tristețe.

Am suferit, puteam pe contraatac să marcăm și golul doi, dar suntem mulțumiți cu acest egal. Și penalty-ul nostru și al lor au fost clare. A fost cu noroc, că s-a repetat penalty-ul. Pot să zic că am avut ghinion că am ratat de pe linia porții, dar vine din partea unui copil.

Era destul de dificil, chiar dacă nu primeau penalty, ne-au presat foarte mult. La fazele fixe ne-au creat probleme. E un rezultat echitabil, așa ocazii mari n-au prea fost.

Găsim resurse și pentru ultimul joc, avem jucători cu care am promovat, vom face permutări și reinventări, ne vom prezenta foarte bine și la următorul meci.”, a declarat Adrian Mihalcea, potrivit .

Forma slabă continuă la CFR Cluj

CFR Cluj nu a reușit să „șteargă cu buretele” înfrângerea dureroasă suferită cu rivalii din oraș. Deși existau toate argumentele ca partida cu Unirea Slobozia să fie una la îndemână, „feroviarii” nu au profitat și s-au încurcat și de această dată.

Reușita clujenilor a venit tot dintr-o lovitură de departajare, transformată de jucătorul dorit de către Gigi Becali, Louis Munteanu. Patronul echipei din Gruia,