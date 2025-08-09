Sport

Adrian Mihalcea surprinde după ce UTA a urcat pe primul loc în SuperLiga: „Nu ne gândim la play-off”

UTA a obținut al treilea succes al sezonului și a urcat, temporar, pe primul loc în SuperLiga. Care au fost concluziile lui Adrian Mihalcea după acest rezultat.
Daniel Işvanca
09.08.2025 | 20:59
Adrian Mihalcea surprinde dupa ce UTA a urcat pe primul loc in SuperLiga Nu ne gandim la playoff
Adrian Mihalcea, concluzii după a treia victorie pentru UTA în acest sezon FOTO:Alexandra Fechete/SPORT PICTURES

UTA Arad a urcat pe primul loc în clasamentul SuperLigii României, după succesul cu 2-1 în fața celor de la Farul Constanța. Gruparea antrenată de Adrian Mihalcea a reușit un nou meci solid în fața propriilor suporteri și sunt neînvinși în această stagiune.

Adrian Mihalcea, sincer după UTA – Farul 2-1

Adrian Mihalcea pare să fi construit o echipă solidă la Arad. UTA a făcut un nou meci de senzație în SuperLiga și a ajuns la cinci partide consecutive fără eșec în campionat.

Sub privirile lui Cosmin Contra, arădenii au ajuns la cota 11 și au urcat, cel puțin pentru moment, pe primul loc în clasament. Universitatea Craiova este singura echipă care a plecat cu punct de la Arad în acest sezon, asta după ce a condus cu scorul de 3-0.

La finalul partidei, antrenorul gazdelor a vorbit despre importanța acestui succes pentru echipa sa și a analizat prestația jucătorilor în această dispută.

„A fost un meci spectaculos, cu multe ocazii. După aspectul jocului, un rezultat de egalitate ar fi fost mult mai ok. Sunt corect cu ceea ce am văzut, au avut ocazii mari pe final, ne-au dominat, au jucători de calitate.

Reușim să trecem peste golul egalizator și să trecem la altă abordare. Parcă ne sperie ceva, faptul că putem să câștigăm. Suferim, ca și în alte meciuri, reușim un rezultat remarcabil și continuăm această serie de invincibilitate”.

Adrian Mihalcea: „Nu ne gândim la play-off”

„Nu sunt lucruri speciale, chiar stăteam și mă gândeam de unde vine calitatea lor. Am găsit metoda de a comunica cu ei și să fie mult mai direcți, fără multe floricele. Poate doar asta, comunicarea între noi.

Nu am nicio altă strategie. Ăsta e modul meu de a munci. De mâine ne reapucăm de treabă. E plăcut, e un lucru realizat de noi, dar e doar începutul de sezon. Nu e cazul să ne îmbătăm cu apă rece. Nu ne gândim la play-off.

La un moment dat, trebuie să fim preocupați când vom pierde primul meci, pentru că va veni și acel moment”, a declarat Adrian Mihalcea.

