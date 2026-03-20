Adrian Mihalcea, un car de nervi după FCSB – UTA 1-0: „Sunt foarte supărat, mă opresc aici!”

FCSB a obținut primul succes sub conducerea lui Mirel Rădoi, impunându-se la limită, grație golului marcat de David Miculescu în minutul 57. După eșecul de pe Arena Națională, Adrian Mihalcea s-a arătat extrem de nemulțumit de jocul prestat de elevii săi. Ce a declarat antrenorul arădenilor.

Adrian Mihalcea, un car de nervi dupa FCSB – UTA 1-0

, Adrian Mihalcea a răbufnit în cadrul flash-interviului. Antrenorul s-a arătat extrem de supărat de jocul prestat de elevii săi. Întrebat despre situația lui Marius Coman, și ieșit la pauză, tehnicianul arădenilor a mărturisit că acesta este ok și că nu e nimic grav.

„Sunt supărat pe lucruri de la noi. Sunt supărat, ca după meci. N-are nimic Marius Coman. Noi improvizăm foarte mult. Facem patru improvizații pe meci. Când ies, ies. Azi sunt supărat și nu vreau să vorbesc mai mult. Nu mi-a plăcut. Sunt lucruri despre care nu vreau să vorbesc. Mă opresc aici, nu vreau să detaliez, pentru că nu este cazul”, a declarat Adrian Mihalcea, conform .

Antrenorul arădenilor, fără cuvinte

Adrian Mihalcea nu a vrut să dea vina pe arbitraje, însă s-a abținut de a declara ceva suplimentar. Antrenorul arădenilor a mărturisit că se va odihni o zi după înfrângerea în fața lui FCSB, ca mai apoi , din etapa a 3-a din play-out-ul SuperLigii României.

„N-am avut probleme de arbitraje, nu se pune problema. Eu mă opresc. Nu vreau să vorbesc mai multe. Am pierdut un meci, al treilea meci cu FCSB, mie nu îmi convine lucrul acesta. Mâine o să mă odihnesc. Nu o să avem opt jucători, o să ne antrenăm cu opt juniori. Așa pregătim meciul cu Metaloglobus”, a mai spus Adrian Mihalcea.