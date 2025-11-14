Adrian Mihalcea, verdict clar după ce a influențat plecarea lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova. Ce a spus despre meciul cu FCSB din Cupa României. Exclusiv

ADVERTISEMENT

UTA Arad a fost performera primei etape din returul Superligii. Arădenii au învins surprinzător la Craiova, scor 2-1, fapt care a dus la demisia lui Mirel Rădoi, antrenorul Universității. După această izbândă, Adrian Mihalcea (49 de ani) a acceptat provocarea Fanatik și s-a fotografiat cu fularul „Bătrânei Doamne”, vorbind despre ce a fost și ce își dorește în acest sezon la formația din orașul de pe Mureș. Tehnicianul a vorbit și despre „meciul anului” de la Arad, confruntarea din Cupa României cu FCSB.

Adrian Mihalcea crede că Mirel Rădoi ar fi făcut un sezon excelent la Universitatea Craiova

Adi, ultima discuție pe larg în Fanatik am purtat-o după 8 etape din actuala stagiune. UTA avea 13 puncte, iar acum, după alte 8 runde, a strâns 22 de puncte. E mult, e puțin, cum ți se pare?

– Nu sunt foarte multe puncte, după acel început bun de campionat, dar cred că suntem într-o poziție bună în momentul de față. Am reușit să începem partea a doua a campionatului cu o victorie importantă și ne dorim să continuăm pe aceeași linie.

Putem spune că a ieșit soarele și pe strada „Bătrânei Doamne”, dat fiind faptul că victoria de la Craiova a venit după o dominare a Universității?

– Nu cred că este vorba de ieșitul soarelui. Explicam la începutul campionatului că în viața unei echipe, pe parcursul unui campionat, există astfel de perioade. Mă bucur că am legat două victorii pentru a ne îmbunătăți mentalul la nivel de echipă. Băieții sunt aceiași, metodele de antrenament la fel, dar aveam nevoie de acest boost (n.r. – impuls) de energie și de încredere ca să redevenim o echipă competitivă.

Cum vede antrenorul de la UTA plecarea lui Rădoi din Bănie

Practic, prin acest rezultat, , un șoc la nivelul primelor poziții din clasament…

– Pe noi ne-a interesat în primul rând să nu pierdem acest meci. Că a ieșit victorie, este un bonus. Mirel este un coleg și un prieten al meu și nu cred că a luat această decizie datorită înfrângerii contra echipei UTA!

A fost cireașa de pe tort această înfrângere?

– Este greu de spus. , atât el cât și echipa.

Adrian Mihalcea nu se lasă afectat de situația financiară de la UTA

Ați regăsit drumul spre victorii după ce ai avut o inovație în linia mediană. Mă refer aici la cuplul de mijlocași defensivi, pe care l-ai schimbat, forțat fiind pe jumătate, după accidentarea lui Van Durmen. Așadar, Denis Hrezdac și Luca Mihai oferă un echilibru mai bun în acea zonă?

– Toți jucătorii sunt importanți, exact cum ai relatat. Ca dovadă că și acest cuplu de jucători s-a ridicat la un nivel mulțumitor. De aceea pentru mine, în momentul de față, este important să îi țin pe jucători la un nivel de încredere, pentru ca atunci când intră în teren să fie într-o formă așteptată de toată lumea.

Și defensiva s-a trezit din pumni în ultimele partide. Cât de mulțumit ești de acest compartiment, chiar dacă nu beneficiezi de aportul unui jucător pe care ți l-ai dorit, kenyanul Richard Odada, acest lucru întâmplându-se din pricina interdicției de transferuri primită de club de la FIFA?

– Sunt mulțumit de toată echipa, întrucât toți jucătorii trebuie să facă două lucruri pe care le cer, muncă și sacrificiu atât defensiv, cât și ofensiv. Am avut aproape meci de meci jucători indisponibili, nu doar Odada, care are în continuare o situație incertă la UTA. Urcușul nostru a început în meciul de Cupă cu Petrolul, când am reușit o primă repriză bună și datorită faptului că am început să stăm mai bine numeric, la nivelul lotului.

Dar situația financiară de la club, acest plan de reorganizare pe trei ani, vă afectează în vreun fel?

– Nu! Repet, noi, antrenorii și jucătorii nu am fost până acum influențați de această situație de concordat financiar existentă.

Antrenorul arădenilor salută revenirea unui jucător important

S-a revitalizat, totodată, și atacul, fapt care a coincis cu revenirea lui Abdallah în echipă, chiar dacă nu a marcat în ultimele partide. Ce aduce el în plus în compartimentul ofensiv?

– Da, poate este o sincronizare a acestui lucru, dar și Coman a avut evoluții foarte bune. Odată cu revenirea lui Abdallah a existat din nou acea concurență benefică echipei. Se vede lucrul acesta, față de partidele în care am jucat în atac cu improvizații. Spre exemplu, vorbind de implicarea tuturor jucătorilor, la meciul cu Metaloglobus, Coman a intrat în locul lui Abdallah și a înscris un gol important. Ce este cert, avem mult mai multe soluții acum.

Ce se poate îmbunătăți în această pauză competițională?

– Avem șase jucători convocați la loturile naționale. Dintre aceștia, vreo patru sau cinci au cam fost titulari. Trebuie să menținem această linie de pregătire fizică, dar și competițională, motiv pentru care am ales pentru jocul amical de sâmbătă, de la Arad, o echipă foarte bună de liga a doua, Corvinul Hunedoara. De asemenea, avem și un program de lucru tactic, pentru că nu am încetat să lucrăm și la acest aspect și să ajungem în cea mai bună formă la reluarea campionatului, adică peste zece zile.

Dacă tot ai menționat de aspectul tactic, mereu ai început partidele în 4-2-3-1, chiar dacă pe parcurs au mai fost derivații, fie cu un închizător ori cu doi atacanți. Te gândești să surprinzi vreun adversar cu o altă abordare?

– Eu pornesc de la o linie cu 4 fundași. Dacă aș juca cu 3 în defensivă, ar fi o schimbare semnificativă. Sunt, însă, de principiu că un lucru bine știut și bine făcut este mai important decât a încerca un sistem pe care nici eu nu îl stăpânesc foarte bine. Pe final de meci am mai încercat să schimb, în funcție de rezultat, dar mi-a plăcut acest modul de până acum.

Ce a spus Adrian Mihalcea despre meciul cu FCSB din Cupa României

La începutul lunii decembrie, UTA va întâlni FCSB în Cupa României, pe teren propriu. Este acel meci cel mai important al anului 2025?

– Nu, cel mai important meci pentru mine este cel cu Universitatea Cluj!

Pentru că este următorul.

– Exact! Nu am cum să mă gândesc acum la meciul cu FCSB, neavând acum toate datele pentru acea partidă.

Întrebarea era legată și de faptul că ți-ai fixat un obiectiv și anume Cupa României. Iar pentru a urca în fazele superioare, ar fi necesară o victorie, după 1-1 cu Petrolul. De acord?

– Da, avem nevoie chiar de două victorii în meciurile de Cupă rămase (n.r. – acasă cu FCSB și în deplasare la Bistrița) pentru a trece mai departe în această competiție. FCSB rămâne aceeași echipă importantă a campionatului, iar meciul în sine va fi important și pentru public.

Fostul atacant are ambiții mari la Arad

Ai o relație bună cu suporterii. Ei au fost mereu lângă echipă și antrenori, chiar dacă a existat o serie mai lungă de rezultate mai puțin satisfăcătoare, iar lucrul acesta nu s-a întâmplat în situații similare, cu alți antrenori, în edițiile precedente de campionat. Ce ai dori să le transmiți fanilor echipei UTA?

– Am o relație bună cu suporterii, e important pentru mine ca antrenor. Simt această căldură și apropiere, pentru că în momentele dificile se vede cel mai bine atașamentul publicului. Și datorită lor am reușit să ieșim din acea pasă nefastă în care ne-am aflat. Îmi doresc ca această susținere să fie infinită, iar noi să le oferim rezultate foarte bune, să îi răsplătim cu un rezultat la final de campionat entuziasmant.

Asta ar însemna o prezentă în play-off?

– Doar entuziasmant, adică ceva mai bine decât în anii trecuți, pentru că de normalitate te saturi la un moment dat. Cu siguranță și ei și-ar dori mai mult. Simt căldura suporterilor și în puținele ieșiri pe care le am în oraș.

Toți vor să dea câte un sfat, așa este?

– Da, pentru că lumea înțelege și cunoaște fotbalul.

Ipostază superbă cu Adrian Mihalcea

Ai acceptat să faci fotografii cu fularul pentru că începi să fii parte integrantă a lor?

– Dar sunt parte integrantă, simt acest lucru. Chiar dacă, eu nu voi putea niciodată să ajung la nivelul lor de iubire (n.r. – pentru UTA), care există de zeci de ani. Dar pentru acest lucru muncesc, pentru profesia mea, pentru echipa mea, care este UTA în momentul de față și simt că fac parte din acest fenomen care există în oraș. Și se vede că Aradul este o vatră a fotbalului, pentru că bazinul de suporteri este uriaș și suntem încurajați mereu, indiferent de rezultat.