Adrian Minune a făcut un gest surprinzător la o petrecere unde a fost invitat să cânte.

O fetiță i-a dat o bancnotă de 100 de lei pentru o dedicație, iar reacția manelistului a fost de milioane.

Inițial, a luat banii și i-a băgat în buzunar. Apoi, i-a făcut un cadou neașteptat micuței.

Adrian Minune a făcut un gest surprinzător. Cum a reacționat în momentul în care o fetiță i-a dat 100 de lei

Adrian Minune este unul dintre cei mai apreciați artiști și La una dintre petreceri, acesta a reușit să-i surprindă pe toți. Potrivit Wowbiz, în timp ce cânta, o fetiță s-a apropiat de el și i-a dat 100 de lei pentru o dedicație.

Adrian Minune a luat banii și i-a băgat amuzat în buzunar, dar imediat a scos o bancnotă de 200 de lei și i-a făcut-o cadou micuței. Fetița a fost mai întâi uimită, apoi a început să zâmbească.

Suma impresionantă pe care a câștigat-o Adrian Minune la o nuntă

Adrian Minune este unul dintre cei mai apreciați interpreți de manele și câștigă sume impresionante la evenimentele la care participă. Acesta a dezvăluit în emisiunea 40 de întrebări cu Denise Rifai care a fost cea mai mare sumă de bani pe care a câștigat-o la o singură nuntă.

“A fost în America, în 2002, 60.000 de dolari”, a spus Adrian minune la emisiunea

Cântărețul a fost extrem de sincer atunci când a vorbit și . A declarat că niciodată nu a avut un milion de euro așa cum s-a speculat în trecut. De asemenea, acesta a vorbit și despre cea mai mare sumă de bani obținută din afaceri.

“Niciodată! Eu întotdeauna am cheltuit mai mult decât am câștigat, dar niciodată nu am făcut un milion de euro. Averea mea o apreciez…

La o sumă inestimabilă, pentru că averea mea sunt cei trei copii . Referitor la evaluarea în presă, e o minciună.

Cea mai mare sumă pe care am câștigat-o a fost de la un teren, unde am fost trei asociați, ne-am luat împreună 1,5 milioane de euro, adică 500.000 fiecare”, a recunoscut Adrian Minune în cadrul aceleiași emisiuni.