Adrian Minune, Florin Salam şi Brigitte Sfăt, amendați de poliție. Unde au fost depistați aceștia

Nu doar Selly a fost sancționat în weekend de polițiști. Adrian Minune, Florin Salam şi Brigitte Sfăt au fost și ei amendați de forțele de ordine pentru încălcarea restricțiilor din pandemie.

Ultimul weekend al lunii februarie a dat drumul marilor petreceri în țară, în ciuda restricțiilor severe cauzate de criza Covid-19.

Pentru unele vedete, se pare că măsurile nu există sau, cel puțin, pentru acestea nu contează. Nume cunoscute din showbiz au fost surprinse în ultimele zile, și amendate, la petreceri cu sute de persoane.

Adrian Minune, Florin Salam și Brigitte Sfăt, amendați de poliție în weekend

Într-o perioadă în care petrecerile de orice fel, fie ele nunți, botezuri sau zile de naștere, sunt interzise, polițiștii au depistat evenimente cu sute de persoane, în plină pandemie.

Astfel, potrivit ȘtirileProTv, la finalul săptămânii, poliţiştii au depistat un eveniment la care au participat peste 200 de persoane, printre care Brigitte Sfăt, Adrian Minune și Florin Salam. Cum era de așteptat, cu toții s-au ales cu sancțiuni pentru nerespectarea normele de protecție sanitară.

Pentru cei doi interpreți de manele, sancțiunile din ultimele zile ale lunii februarie nu sunt ceva neobișnuit. Tot în această lună, Adi Minune și Florin Salam au mai fost sancționați de Poliție pentru aceleași încălcări ale legii în pandemie.

Pe 13 februarie, Poliţia a dat amenzi de 10.000 de lei după o petrecere ilegală la care a cântat Florin Salam. Manelistul si alti lăutari celebri au cantat până spre dimineață la aniversarea unui bărbat unde nu s-a ținut cont de nicio restricție.

Adi Minune, peste 20 de amenzi în perioada pandemiei

În ceea ce-l privește pe Minune, acesta a dezvăluit, cu doar patru zile în urmă, că a fost amendat de 20 de ori în perioada pandemiei și, în prezent, mai are de achitat trei amenzi, fiecare de 3.000 de lei, o sumă extrem de mică în comparație cu cât câștigă într-o seară.

”Noi am mai fost la petreceri, am plătit amenzile pe care le-am avut de plătit, pentru că asta înseamnă pandemia. Mi se pare normal atunci când depășești regulile impuse de cei de sus, ai greșit, ai plătit. Nu am avut nimic de obiectat”

Au fost 20 de petreceri la care a venit Poliția și am fost amendat. Chiar mai am trei amenzi de plătit, în valoare de 3.000 de lei”, a declarat Minune, pentru AntenaStars, vinerea trecută.