Adrian Minune Jr. și Roxana Chiriță s-au despărțit în 2024, iar acum interpreta pleacă tocmai în Statele Unite ale Americii. Motivele rupturii

Adrian Minune Jr. nu pare deloc să aibă noroc în dragoste. El a fost împreună cu Andreea Loga, pe care a și cerut-o de soție în decembrie 2023. Surpriza a făcut ca cei doi să se despartă la câteva luni distanță, iar tânărul părea să își fi găsit fericirea în brațele Roxanei Chiriță.

Roxana Chiriță, fosta lui Adrian Minune Jr. pleacă în America

Deși păreau îndrăgostiți iremediabil, separarea a venit la scurt timp, luând prin surprindere fanii. Nimeni nu înțelegea motivele despărții, iar Roxana făcea lumină în acest sens. La acea vreme, artista declara că ea și Adi Jr. nu aveau viziuni comune asupra viitorului.

„Amândoi ne-am dat seama ca avem așteptări diferite de la viitor, iar asta ne-a făcut să realizăm că e mai bine să ne oprim acum. Ce e mai important e că am luat decizia cu respect reciproc. Prefer să mă concentrez pe ce urmează, nu pe ce a fost.

E o decizie personală și sper să înțelegeți că nu vreau să intru în detalii tocmai pentru a-mi proteja sănătatea mea emoțională și pentru a-mi oferi spațiu să trec mai ușor peste această etapă, fără a fi nevoită să dau socoteală tuturor”, declara artista în decembrie 2024.

Acum, contactată de FANATIIK, frumoasa cântăreață a făcut dezvăluiri neștiute până acum. Se pare că între ei lucrurile erau extrem de complicate din cauza meseriei pe care ambii o au: muzica. Roxana Chiriță avea o relație frumoasă și cu socrii ei, și Cati Simionescu. Deși lucrurile erau frumoase, au fost nevoiți să se despartă din cauza distanței și a programului foarte aglomerat.

„Sunt și alte chestii la mijloc. Până la urmă și ai mei au acceptat situația. Ai lui nu mai zic. Superb s-au comportat. Problema reală este distanța și faptul că amândoi avem de cântat enorm fiecare în partea lui.

Adică eu am evenimentele luate deja și pentru 2026. El, la fel, plecăm în America fiecare în perioade diferite, contactați de impresari diferiți. Sunt multe, trebuia să sacrificăm unul dintre noi.”, a declarat Roxana Chiriță pentru FANATIK.

Roxana Chiriță pleacă în America

Acum, la scurt timp după despărțirea de fostul ei iubit, cântăreața pleacă tocmai în Statele Unite ale Americii. Acolo va petrece ceva timp, având un întreg turneu în desfășurare în mai multe zone celebre de peste ocean.

„O să plec într-un turneu foarte frumos. O să am concerte în New York, Las Vegas, Florida, Miami, Philadelphia. O să stau acolo aproape o lună pentru că pe 14 februarie mă întorc în Viena, am de cântat acolo de Valentine’s Day, iar pe 15 o să fiu în Germania. Acolo voi cânta pentru toți românii și sârbii. Comunitățile astea le voi avea și în America, tot pentru români și sârbi voi cânta și acolo.”, a continuat aceasta.

Deși este un privilegiu să călătorească în America, are niște temeri. Ea este foarte axată pe un stil de viață sănătos și îi place să arate bine, motiv pentru care se teme că va acumula kilograme nedorite.

„Îmi e foarte frică să nu mă îngraș pentru că în America, din ce am înțeles, în orice se găsesc hormoni, inclusiv în apă. Am vorbit cu o grămadă de fete care au fost acolo și au zis că s-au întors cu un surplus de 8 kilograme.

Eu sunt focus pe dietă și pe cum arăt și mi-e foarte frică să nu vin de acolo cu surplus, dar o să am grijă. Voi face un test real, pe mine. Nu o să exagerez cu produsele culinare.”, a încheiat ea.