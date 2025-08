Adrian Mititelu a anunțat ce se întâmplă cu FC U Craiova, după ce FRF a retrogradat-o în Liga 3

FC U Craiova 1948 va evolua în Liga 3 în acest sezon, după ce clubul patronat de Adrian Mititelu . Oficialul oltenilor a explicat cum stă situația la echipă pentru sezonul ce urmează.

Adrian Mititelu, anunț sumbru pentru suporterii FC U Craiova: „Suntem într-o situație fără ieșire”

FC U Craiova a primit mai multe lovituri din partea Federației Române de Fotbal. Pe lângă retrogradarea în cel de-al treilea eșalon al fotbalului românesc, clubul din Bănie , din cauza datoriilor la terți.

pentru a rezolva această situație pe care acesta o consideră nedreaptă pentru echipa sa. Într-un interviu video publicat pe pagina oficială de Facebook a clubului, acesta a vorbit despre stadiul actual al echipei din Bănie.

„Noutățile sunt că echipa va continua să supraviețuiască, să-și desfășoare activitatea, nu vrem să se mai întâmple ca acum 14 ani, când am fost scoși în afara activității de cei de la FRF și am stat doi ani, revenind în 2013, când am reluat activitatea pentru câteva luni.

Apoi, din cauza celor care conduc orașul Craiova și care au inventat această echipă care acum se dă drept Universitatea Craiova am stat până în 2017.

Acum vreau să-i asigur pe suporteri că activitatea va continua, chiar dacă la prima vedere sau de la distanță se vede că suntem într-o situație fără ieșire, nu e așa. Din punct de vedere sportiv stăm prost, suntem în Liga 3”.

Adrian Mititelu: „Toate cărțile sunt la noi”

„Însă, din punct de vedere juridic, suntem foarte bine, am câștigat teren mult. Avem tot, toate cărțile sunt la noi. E doar o chestiune de timp. Noi suntem Universitatea Craiova, noi avem, brandul, doar că suntem într-un blocaj juridic creat de oameni care au încălcat legea.

Am făcut progrese mari, dar, din cauza procedurilor din justiție, suntem nevoiți să așteptăm. Eu am vrut să fac ceva bun și m-am trezit într-o sarabandă de procese și de abuzuri peste abuzuri.

Suporterii trebuie să știe că noi ne continuăm activitatea, deși pare că totul e în zadar. Nu. Totul e bine calculat, doar că trebuie să avem răbdare.

De-abia miercuri avem termen la contestația pe care am făcut-o la decizia că nu îndeplinim condițiile pentru Liga 2. Au tergiversat momentul judecării contestației pentru ca noi să nu mai avem timp să mergem să suspendăm această decizie. Ne-au ținut în loc cel puțin două săptămâni.

Nu am putut să atacăm decizia Comitetului Executiv, deoarece nu am avut timp fizic și așteptam această decizie la disciplină. Nu m-am așteptat la chestia asta, au tergiversat pentru a ne opri pe noi să mergem în instanță, să obținem o ordonanță prezidențială”.

Adrian Mititelu: „Vom juca la Liga 3”

„La 14 zile de la această decizie, am introdus la Tribunalul București o contestație în care cerem nulitatea acestei hotărâri pe mai multe motive. Doar că se va termina procesul prin octombrie, noiembrie, dacă nu mai târziu.

Am decis să facem pași mai mici, dar mai siguri. Vom juca la Liga 3, așa cum ne-au pus ei.

Vreau să spun că acest campionat va fi pentru asigurarea continuității. Nu există în mod real nicio depunctare, nicio retrogradare. Sunt acte abuzive, le vom anula în lunile următoare”.

„Vom rezolva problema privind continuitatea”

„Indiferent de rezultate, noi vom juca cel puțin în Liga 2 la anul. Nu înseamnă că nu vom încerca să avem o prestație cât mai solidă, deși va fi greu, pentru că avem mulți tineri. Vom căuta să tratăm cât mai serios fiecare meci de Liga 3. 100% anul viitor vom juca cel puțin în Liga 2.

Anul viitor sperăm să jucăm ca Fotbal Club Universitatea Craiova. Și vom purcede la o fuziune între Fotbal Club și FCU. Vom rezolva problema privind continuitatea. Până în primăvară, vom scoate Fotbal Club din faliment. Cel puțin vom anula falimentul și echipa va fi în insolvență.

Va mai dura unul sau doi ani până va ieși complet din faliment. Dar ieșirea din faliment și intrarea în insolvență va fi posibilă în februarie sau martie. Ăsta este planul meu.

În acest moment, clubul dezafiliat în 2013 e afiliat la Federație. Nu a făcut nicio abatere. A fost exclus în fapt, nu în drept”, a concluzionat Adrian Mititelu.