Adrian Mititelu a atras toate privirile la alegerile FRF! Ce avea pregătit în buzunarul sacoului. Foto

Adrian Mititelu nu este în cele mai bune relații cu actualul președinte al Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, după ce echipa sa a fost exclusă din competițiile interne. Patronul lui FCU Craiova a fost prezent la Adunarea Generală și a avut cartonașul roșu pregătit, așezat la loc de onoare în buzunarul de la pieptul sacoului său.

Cum s-a prezentat Adrian Mititelu la Adunarea Generală a FRF

Nu este un secret că Adrian Mititelu este împotriva lui Răzvan Burleanu, iar la Adunarea Generală pentru alegerea președintelui Federației Române de Fotbal, patronul lui FCU Craiova și-a pregătit cartonașul roșu pentru a-și exprima dezaprobarea față de ideile conducătorului fotbalului românesc.

Omul de afaceri a părut total dezinteresat de ceea ce se întâmpla în sală, iar în timpul discursurilor și-a pus căștile în urechi și și-a îndreptat atenția mai mult spre telefon. Totuși, când a venit rândul lui Răzvan Burleanu, Adrian Mititelu a fost ochi și urechi și a zâmbit ironic de mai multe ori în timpul discursului său.

Dialog încins la ultima întâlnire dintre Adrian Mititelu și Răzvan Burleanu

În vara anului trecut, Adrian Mititelu a avut disensiuni puternice cu Răzvan Burleanu, în timpul Adunării Generale a Federației Române de Fotbal. După ce patronul oltenilor nu a fost primit la ședința Comitetului Executiv FRF, el s-a prezentat a doua zi, la Adunarea Generală.

În timp ce Adrian Mititelu nu s-a mai putut abține și a răbufnit la adresa președintelui: „Este o federație falimentară pe care o prezentați în roz”. Burleanu i-a oferit imediat replica și a fost susținut de majoritatea participanților prin aplauze: „Domnul Mititelu, sunt foarte sigur că dacă în urmă cu câțiva ani ne solicitați undeva la aproape 240 de milioane de euro, am avut surpriza să văd că acum pretențiile au scăzut la 40 de milioane de euro și că noi, cei de aici din sală, îi suntem datori domnului Mititelu”, a transmis Răzvan Burleanu.

După ce omul de afaceri a răspuns iritat: „Sclavilor, aplaudați minciuni! Hai, vorbiți, luați-i apărarea. Aveți voie să mă dați afară!? Dintre toți de aici eu sunt cel care a băgat cei mai mulți bani. Voi ați distrus fotbalul, sclavilor, prin aplauzele și prin aprobări. Fotbalul românesc e în faliment. Federația funcționează ilegal, totul este foarte clar. Eu mi-am câștigat dreptul să stau aici, voi nu”, a replicat Mititelu.