Adrian Mititelu a atras toate privirile la alegerile FRF! Ce avea pregătit în buzunarul sacoului. Foto

Bogdan Ciutacu, Ciprian Păvăleanu, Cristian Măciucă
18.03.2026 | 12:12
Adrian Mititelu a venit la Adunarea Generală a FRF „înarmat” cu cartonașul roșu. Foto: FANATIK
Adrian Mititelu nu este în cele mai bune relații cu actualul președinte al Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, după ce echipa sa a fost exclusă din competițiile interne. Patronul lui FCU Craiova a fost prezent la Adunarea Generală și a avut cartonașul roșu pregătit, așezat la loc de onoare în buzunarul de la pieptul sacoului său.

Cum s-a prezentat Adrian Mititelu la Adunarea Generală a FRF

Nu este un secret că Adrian Mititelu este împotriva lui Răzvan Burleanu, iar la Adunarea Generală pentru alegerea președintelui Federației Române de Fotbal, patronul lui FCU Craiova și-a pregătit cartonașul roșu pentru a-și exprima dezaprobarea față de ideile conducătorului fotbalului românesc.

Omul de afaceri a părut total dezinteresat de ceea ce se întâmpla în sală, iar în timpul discursurilor și-a pus căștile în urechi și și-a îndreptat atenția mai mult spre telefon. Totuși, când a venit rândul lui Răzvan Burleanu, Adrian Mititelu a fost ochi și urechi și a zâmbit ironic de mai multe ori în timpul discursului său.

Adrian Mititelu a venit la Adunarea Generală a FRF „înarmat” cu cartonașul roșu. Foto: FANATIK

Dialog încins la ultima întâlnire dintre Adrian Mititelu și Răzvan Burleanu

În vara anului trecut, Adrian Mititelu a avut disensiuni puternice cu Răzvan Burleanu, în timpul Adunării Generale a Federației Române de Fotbal. După ce patronul oltenilor nu a fost primit la ședința Comitetului Executiv FRF, el s-a prezentat a doua zi, la Adunarea Generală.

După ce mai mulți membri ai Adunării Generale a Federației Române de Fotbal au cerut ca Adrian Mititelu să fie scos afară din sală, omul de afaceri a răspuns iritat: „Sclavilor, aplaudați minciuni! Hai, vorbiți, luați-i apărarea. Aveți voie să mă dați afară!? Dintre toți de aici eu sunt cel care a băgat cei mai mulți bani. Voi ați distrus fotbalul, sclavilor, prin aplauzele și prin aprobări. Fotbalul românesc e în faliment. Federația funcționează ilegal, totul este foarte clar. Eu mi-am câștigat dreptul să stau aici, voi nu”, a replicat Mititelu.

Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
