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Adrian Mititelu a anunțat, într-o discuție purtată pe rețelele sociale, că FCU Craiova va reveni începând cu sezonul 2026/2027. Decizia vine într-un moment în care rivala din oraș, Universitatea Craiova, a reușit să câștige eventul și a declanșat bucurie uriașă în Bănie după 35 de ani de așteptare.

Mititelu confirmă revenirea FCU Craiova, dar nu dă mai multe detalii

Omul de afaceri a răspuns unui suporter pe rețelele sociale, care l-a întrebat dacă FCU Craiova va avea din nou echipă în sezonul următor. Mititelu a confirmat că formația sa va fi reactivată din sezonul 2026/2027, însă fără a oferi detalii clare despre liga în care va fi înscris clubul.

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Totuși, situația rămâne una incertă, având în vedere problemele recente cu care s-a confruntat clubul din Bănie, atât pe plan sportiv, cât și administrativ, dar și dificultatea de a stabili un proiect stabil pe termen lung. În acest moment nu este clar dacă FCU Craiova va porni dintr-un eșalon inferior sau va reuși să își asigure un loc într-o competiție superioară, însă declarația lui Mititelu confirmă intenția de relansare a proiectului.

FCU Craiova, de la Liga 1 la incertitudine totală

FCU Craiova se poate pregăti, astfel, pentru o posibilă revenire în fotbalul românesc după o perioadă complicată, în care clubul a trecut prin mai multe schimbări de statut și rezultate oscilante.

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În ultimul deceniu, formația patronată de Adrian Mititelu a avut un traseu sinuos. După ani petrecuți în ligile inferioare și încercări repetate de reconstruire a proiectului, clubul a reușit să revină în prim-planul fotbalului românesc prin promovarea în Liga 1 în sezonul 2020/2021, după o absență îndelungată de pe prima scenă.

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Revenirea nu a fost însă una stabilă. Echipa a rezistat două sezoane în Superligă, până în vara anului 2023, când a retrogradat în Liga 2 după un parcurs dificil. Nici la nivelul eșalonului secund lucrurile nu au decurs conform așteptărilor, FCU nereușind să se lupte constant pentru promovare în sezonul 2023/2024.

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Ulterior, clubul a ajuns în situația de a nu fi înscris în competițiile organizate de FRF, ceea ce a dus la un an de pauză competițională și la incertitudine privind viitorul echipei.

Răsturnare de situație în cazul dezafilierii FC Universitatea Craiova! Adrian Mititelu, optimist după decizia CEDO

Adrian Mititelu exultă după decizia venită de la CEDO. De ani de zile, omul de afaceri se judecă cu statul român, după ce FC Universitatea Craiova, echipa pe care o patrona, a fost dezafiliată pe vremea lui Mircea Sandu și Dumitru Dragomir.

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decizie luată în perioada în care FRF era condusă de Mircea Sandu și Dumitru Dragomir. Adrian Mititelu a pierdut în 2021 procesul de la Secția a IV-a Civilă a Curții de Apel București, când a cerut daune de aproximativ 300 de milioane de euro pentru dezafilierea FC Universitatea Craiova.

Instanțele din România au stabilit că nu ar fi competente să judece un litigiu provenit din activitatea fotbalistică. Mititelu s-a adresat ulterior CEDO, susținând că i-a fost încălcat dreptul la acces la justiție. Patronul FCU susține că are șanse mari ca CEDO, de la care așteaptă o decizie favorabilă pe 18 iunie, să decidă că și instanțele din România au competența de a judeca astfel de cazuri, situație în care procesul civil de la Tribunalul București ar urma să fie rejudecat.

Prima reacție a lui Adrian Mititelu

Adrian Mititelu a reacționat. și s-a declarat optimist că va avea câștig de cauză. Totuși, acesta a precizat că preferă să rămână rezervat. Mititelu a explicat în detaliu motivul pentru care se judecă cu statul român.

„Nu mă așteptam ca CEDO să dea o soluție atât de repede. Aștept de 5 ani și credeam că va mai dura vreo doi ani, în alte cazuri chiar mai mult. Eu sunt încrezător și sunt optimist pentru că decizia are implicații uriașe. Va fi ceva revoluționar și ar simplifica toată problema.

Eu am atacat la CEDO faptul că mi s-a încălcat accesul la un proces echitabil, pentru că speța nu a fost judecată în România. Instanța s-a speriat de prejudiciul mare și a spus că nu este de competența sa și că trebuie să merg în Elveția, după ce DNA a intervenit. Ceva foarte important și incredibil este că ei au vrut să mă judec la comisiile FRF după ce FRF m-a dezafiliat. Ați mai pomenit așa ceva? Au folosit o decizie mai veche care spunea că toate litigiile se judecă la TAS. După 9 ani suntem în fața unui moment important, dar vreau să rămân rezervat”, a precizat Adrian Mititelu, în exclusivitate pentru FANATIK.