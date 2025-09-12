Sport

Adrian Mititelu a decis! Ce se întâmplă cu FC U Craiova și anunț pentru jucători: „Să-și găsească echipe”

Situația clubului FC U Craiova devine una critică. Ce decizie a luat Adrian Mititelu la câteva zile după anunțul federației.
Alex Bodnariu
12.09.2025 | 16:03
Adrian Mititelu a decis Ce se intampla cu FC U Craiova si anunt pentru jucatori Sasi gaseasca echipe
Adrian Mititelu a decis! Ce se întâmplă cu FC U Craiova după excluderea din toate competițiile. Anunț pentru jucători: „Să-și găsească echipe”

Situația clubului lui Adrian Mititelu, FC U Craiova, e una critică. Echipa a fost exclusă din toate competițiile din cauza unor datorii uriașe și nu mai are dreptul de a evolua nici măcar în liga a treia. Totuși, nu toți jucătorii au primit liber să își caute un nou angajament!

FC U Craiova, în colaps! Ce s-a întâmplat cu echipa lui Mititelu

În ultimii ani, criza de la FC U Craiova s-a adâncit tot mai mult. Echipa a retrogradat acum două sezoane, puțin surprinzător, din Superligă, iar lună de lună s-au acumulat datorii pe care Adrian Mititelu nu le-a mai putut gestiona.

Clubul a fost retrogradat în liga a treia de comisii și depunctat serios, cu 106 puncte, iar până la urmă Federația a decis să excludă clubul din Bănie din toate competițiile, întrucât conducerea nu a putut plăti datoriile restante.

Doar o parte din jucătorii de la FC U Craiova au primit liber să-și caute echipă!

Deși clubul nu pare să mai aibă vreun viitor, Adrian Mititelu anunță că se va bate pentru dreptate și a luat o decizie cel puțin surprinzătoare. Jucătorii legitimați la echipă au fost chemați în continuare la antrenamente, iar doar cei care nu făceau parte din lista oficială au primit permisiunea să își caute o nouă echipă.

„Activitatea echipei continuă la nivel de antrenamente și activități specifice perioadei de pregătire, cu întreg lotul aflat la dispoziția antrenorului, mai puțin jucătorii care se aflau în lot, dar care nu erau legitimați și cărora li s-a permis să meargă să își caute alte echipe”, au anunțat oltenii prin intermediul unei postări pe rețele de socializare.

Recent, Adrian Mititelu a încasat peste două milioane de euro de la Dinamo Kiev pentru transferul atacantului Vladislav Blănuță, însă se pare că nici acești bani nu au fost suficienți pentru a acoperi toate datoriile restante.

Digisport.ro
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
