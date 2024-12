Adrian Mititelu a dezvăluit de ce Blănuță a refuzat oferta lui Gigi Becali pentru un transfer la FCSB. „Cel mai bun număr 9 din ultimii 10 ani”

Adrian Mititelu a vorbit franc despre oferta pe care Gigi Becali a făcut-o pentru Vladislav Blănuță. De ce n-a vrut internaționalul român de tineret să meargă la FCSB.

Adrian Mititelu, despre oferta de la FCSB pe care a refuzat-o Vladislav Blănuță

Vladislav Blănuță (22 de ani) este pe val în SuperLiga. Împrumutat de la FC U Craiova la Universitatea Cluj, cu 9 reușite. În vară, Adrian Mititelu și Gigi Becali au bătut palma pentru transferul lui Blănuță, dar vârful născut la Hîncești, în Moldova, a refuzat oferta.

„(n.r. – Dacă eram Gigi Becali dădeam 3 milioane de euro) Nu e vorba de dat 3 milioane. E vorba că jucătorul vrea la un alt nivel. El are foarte mare încredere în el și vrea să joace în campionate din Europa. Simte că are putere să ajungă acolo.

V-am spus despre Blănuță de acum 2 ani și nu am zis la ghici. L-am urmărit la antrenamente, l-am analizat cu atenție și am văzut că are calități deosebite. Și am văzut ce n-au văzut oameni de fotbal, care au lucrat pe la noi.

Probabil că va fi cel mai bun vârf, 9-ar autentic, în afara de Alibec nu știu un 9-ar așa care să fi jucat în România în ultimii 10 ani. E un 9-ar autentic și la Craiova de pe timpul lui Cămătaru n-a mai fost așa ceva.

(n.r. – Va fi peste Bîrligea?) Nu se compară. Sunt doi jucători diferiți. Băiatul ăsta e făcut să dea goluri. La fiecare meci are 3-4 ocazii de gol. Are un simț extraordinar al porții. Dacă ar avea și execuțiile cum are simțul porții ar fi un fotbalist de marile echipe ale Europei. Probabil în timp va crește și ca execuții.

E la modă că joacă la FCSB (n.r. – Bîrligea), dar dacă juca și Blănuță la FCSB, cu câte mingi au în fața porții, cred că avea acum 13-14 goluri marcate. Dar ei pot juca și împreună într-o echipă puternică”, a declarat Adrian Mitelu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, show care e live pe , luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

Cum a ajuns Blănuță la FC U Craiova

Vladislav Blănuță a ajuns în 2022 la FC U Craiova, care l-a împrumutat de la Pescara. După doar 6 luni, Adrian Mititelu a plătit 250.000 de euro pentru transferul său definitiv.

„Este doar meritul lui Ștefan Stoica, fostul jucător și antrenor al Universității Craiova. Eu l-am sunat pe Fane Stoica să îl întreb de Jibril. Aici fac o paranteză. Și Jibril e la fel de bun, doar că având o mentalitate africană încă e sub spectrul acestei mentalități, dar cu siguranță dacă intrăm la anul în Liga 1 și Jibril va fi un jucător foarte bun.

Și luând referințe despre Jibril, Fane Stoica mi-a spus să îl iau pe Blănuță. Și așa am ajuns, că Jibril era dorința lui Adiță, să nu se supere nimeni, i-am luat pe amândoi”, a adăugat patronul FC U Craiova.

Mititelu susține că sunt șanse infime ca Blănuță să ajungă la FCSB. „Nu vrea la FCSB. Dacă pleacă în iarna asta bine, dacă nu… El stă până în vara la U Cluj. Se simte foarte bine la Cluj. E apreciat”, a mai spus Adrian Mititelu.

