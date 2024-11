Adrian Mititelu a dezvăluit lista din care va alege antrenorul FCU. Unul a mai fost la Craiova, dar nu e Nicolo Napoli!

Situația de la FCU Craiova nu este una deloc liniștită. După retrogradarea în liga a doua, echipa nu se mai regăsește. Rezultatele din ultima perioadă sunt extrem de dezamăgitoare, iar omul numărul unu de la club, Adrian Mititelu, a anunțat că va lua măsuri.

Criza de la FCU Craiova se adâncește. Adrian Mititelu, în căutarea unui nou antrenor

Mulți se așteptau ca FCU Craiova să domine cu autoritate campionatul din liga a doua. La echipă au rămas câțiva jucători cu meciuri multe în Superliga României, însă realitatea a fost una cu totul diferită. După primele 12 etape, oltenii ocupă abia locul 14.

ADVERTISEMENT

Marius Croitoru a condus echipa la începutul sezonului, În acest moment, pe banca echipei din Bănie se află Vali David, el fiind interimar. În ultima etapă, oltenii au fost învinși de Ceahlăul cu 2-4.

Adrian Mititelu: „Am mai multe variante de antrenor”

Adrian Mititelu, finanțatorul de la FCU Craiova, a anunțat că va lua o decizie în ceea ce privește viitorul antrenor al echipei după partida cu CSM Slatina din etapa următoare. Omul de afaceri a dat de înțeles că ar fi mulți tehnicieni interesați de această poziție.

ADVERTISEMENT

„Nu știu. Sincer, după meciul cu Slatina o să mă gândesc. Dacă nu batem nici la Slatina, chiar că s-a dus obiectivul de anul acesta. Aducem sigur antrenor. Nu vreau să vină acum cineva înainte de meciul cu Slatina. E un meci de foc.

Am mai multe variante de antrenor. Am foarte mulți. Sunt foarte mulți care și-ar dori să vină la noi, deși eu sunt mai rău cu antrenorii. Îți dau cuvântul meu de onoare că încă nu am luat vreo decizie, dar sunt vreo 4 nume importante pentru fotbalul românesc.

ADVERTISEMENT

Eu îl am în plan și pe Burcă, îl am în plan și pe Costantino. Mai am în plan doi antrenori români. Sunt antrenori care așteaptă, dar contează mult ce vom face la Slatina. Dacă facem vreo minune și batem la Slatina, avem 3 săptămâni de pauză.

Pandurii Tg. Jiu s-a retras și avem timp să ne punem pe picioare, dar trebuie neapărat să batem la Slatina. Vom vedea”, au fost cuvintele lui Adrian Mititelu în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Adrian Mititelu a făcut scandal în FCU Craiova – Ceahlăul 2-4

Patronul clubului a fost vizibil iritat de penalty-ul acordat de centralul întâlnirii pentru moldoveni. El a intrat pe suprafața de joc și a purtat un dialog aprins cu oficialul.

Ce ANTRENOR VINE LA FCU CRAIOVA! Anuntul lui Adrian Mititelu IN DIRECT