FCU Craiova 1948 a pierdut confruntarea de pe teren propriu contra celor de la Ceahlăul Piatra Neamț, cu scorul de 2-4, iar meciul a fost marcat de momentul în care patronul oltenilor, Adrian Mititelu, Finanțatorul din Bănie a fost trimis în tribună, unde a rămas minute bune până după fluierul de final al meciului.

Adrian Mititelu a explicat de ce a rămas singur în tribună încă 30 de minute după FCU – Ceahlăul 2-4

Adrian Mititelu a venit cu explicații privind gestul său de a rămâne în tribune mai bine de jumătate de oră după încheierea partidei de la Craiova, disputată sâmbătă, 2 noiembrie. În cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, patronul din Bănie a povestit că aștepta ca toți fanii veniți la stadion să părăsească incinta acestuia.

“Nu am vrut, în primul rând, să plece nici suporterii aceia care oricum, după ce că vin, vă dați seama, mai erau și recalcitranți…

Păi am rămas în primul rând că am vrut să plece toți suporterii… și fiind sâmbătă și fiind foarte multă lume pe acolo, chiar dacă venită la meci, am vrut să scap de circulația care era foarte aglomerată la acea oră și am vrut să plece toți de acolo… Că de obicei suporterii rămân acolo la autocar să vorbească, să mai întrebe, să mai pună întrebări…

Și bineînțeles că am fost și puțin descumpănit pentru că sincer am fost foarte optimist că vom câștiga acest meci și săptămâna premergătoare i-am văzut foarte deciși, foarte optimiști (n.r. – pe jucătorii echipei sale) și era unul din meciurile care chiar nu ne permiteam să-l pierdem…”, a declarat Adrian Mititelu, finanțatorul lui FCU Craiova 1948.

Mititelu: “Nu cred că intrăm în play-off!”

Omul de afaceri din Craiova nu rămâne prea optimist în privința echipei sale de a prinde un loc în play-off-ul ligii secunde, , contra moldovenilor de la Ceahlăul. Mititelu Senior crede că va fi foarte dificil să se apropie de zona primelor 6 echipe din clasament.

“Măcar dacă făceam un egal, să știți ce bine era un egal… și a fost un meci care ne-a cam dus în cealaltă zonă, adică în zona echipelor care au șanse foarte mici să mai prindă play-off-ul…

Pentru că noi, dacă am intra în play-off, s-ar schimba totul, pentru că avem foarte mulți jucători pe care i-am adus și n-au jucat de foarte mult timp și care încă nu sunt 100% gata.

Ar fi putut fi o soluție foarte bună pentru că noi, dacă am intra în play-off, sunt convins că am rupe tot, dar nu cred că intrăm…“, a mai spus Adrian Mititelu, în direct la emisiunea lui HORIA IVANOVICI.

