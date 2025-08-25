Adrian Mititelu a găsit soluția pentru a scăpa FCU Craiova de excluderea din competiții! Ce a făcut finanțatorul clubului din Bănie

După cum se știe deja destul de bine, clubul din Bănie nu a primit licența pentru Liga 2, și a ajuns deci în Liga 3, și a fost depunctat succesiv din cauza anumitor datorii până a ajuns la borna incredibilă de -94 de puncte în clasament. În plus, oltenii riscă extrem de mult în acest context să fie chiar excluși din competiții în viitorul apropiat, dacă situația se menține bineînțeles.

ADVERTISEMENT

Adrian Mititelu a găsit soluția pentru a scăpa FCU Craiova de excluderea din competiții

În acest scenariu, ei ar mai putea să se înscrie doar în Liga 5, până la data de 29 august, termenul limită stabilit de AJF Dolj, întrucât termenul pentru înscrierea în Liga 4 a fost depășit deja, iar oficialii clubului nu au întreprins acest demers. De asemenea, Adrian Mititelu a decis recent să retragă din Liga 4 și echipa secundă a lui FCU Craiova.

Decizia referitoare la excluderea totală ar putea să fie luată cu ocazia următoarei ședințe a Comisiei de Disciplină din cadrul FRF, moment programat să se petreacă pe data de 3 septembrie.

ADVERTISEMENT

Doar că s-ar putea să nu se mai ajungă în cele din urmă la acest deznodământ. Asta pentru că Mititelu a găsit singura soluție din acest punct de vedere și a și făcut deja un demers în această direcție.

Clubul din Bănie a făcut cerere de intrare în concordat preventiv

Potrivit , pe data de 22 august, clubul FCU Craiova a făcut la Tribunalul Dolj, secția a II-a civilă, o cerere de demarare a procedurii de concordat preventiv, ultimul pas înainte de intrarea în insolvență a societății care administrează activitatea de la echipa de fotbal. Se pare că acest proces ar urma în primă fază să fie implementat pentru o perioadă de doi ani, cu posibilitate de prelungire pe încă un an.

ADVERTISEMENT

În cazul în care solicitarea va fi aprobată până la acea dată de 3 septembrie, atunci clubul finanțat de Adrian Mititelu ar scăpa de excluderea din competiții, întrucât într-un astfel de context juridic se suspendă deciziile executorii. Pe de altă parte însă, echipa va rămâne cu acea depunctare astronomică în Liga 3, iar omul de afaceri tot va trebui să achite datoriile în cauză.

ADVERTISEMENT

În plus, odată cu începerea procedurii, va fi nevoie ca societatea să fie la zi în ceea ce privește plățile: salarii, prime, facturi curente, obligații către stat, rate și dobânzi ale datoriilor înregistrate în prezent și alte chestiuni de acest gen. Totodată, datoriile respective nu vor fi șterse, așa cum se întâmplă la insolvență, dar clubul va scăpa de penalizări suplimentare pe viitor pentru cele din acest moment.

Adrian Mititelu își continuă pe toate planurile războiul cu FRF

În mod normal, oltenii ar avea timpul necesar pentru a le fi acceptată solicitarea de deschidere a procedurii de concordat preventiv. Recent, UTA Arad a făcut același lucru, iar răspunsul favorabil a venit în decurs de doar șapte zile.

ADVERTISEMENT

După cum se știe deja foarte bine, Adrian Mititelu a susținut în mod constant în ultimele luni în spațiul public faptul că Federația Română de Fotbal funcționează ilegal, caz în care toate deciziile luate de acest for în această perioadă sunt nule. că în termen de câteva luni se așteaptă la victoria finală în acest război al său cu Federația și cu LPF, pornit încă