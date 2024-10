Adrian Mititelu a identificat cauzele decăderii lui FC U Craiova: „Nu are legătură cu antrenorii. Este 99% real ce spun”. Video

Adrian Mititelu a oferit explicații pentru forma modestă a celor de la FC U Craiova 1948. Patronul grupării din Cetatea Băniei este de părere că plecarea lui Dan Vasilică a provocat prăbușirea oltenilor, care au ajuns pe locul 10 din Liga 2.

Adrian Mititelu a identificat cauzele decăderii lui FC U Craiova: „Nu are legătură cu antrenorii. Este 99% real ce spun”

FC U Craiova 1948 nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor nici în Liga 2, deși lotul lui Marius Croitoru este cel mai valoros din liga inferioară. Formația lui Adrian Mititelu a fost înfrântă pe teren propriu de CS Afumați, iar fanii i-au taxat pe jucători pe rețelele de socializare.

ADVERTISEMENT

într-o asemenea situație. Patronul oltenilor spune că plecarea lui Dan Vasilică este principala cauză a decăderii grupării din Cetatea Băniei.

„Prăbușirea echipei nu are legătură cu antrenorii principali. Am ajuns la concluzia că prăbușirea echipei a început odată cu plecarea lui Dan Vasilică din club. Le-am făcut pe plac tuturor celor care ne-au înjurat, care spuneau că Vasilică distruge clubul și antrenorii.

ADVERTISEMENT

Când a venit Vasilică la echipă nu aveam una dintre cele mai frumoase baze din România, aveam un teren amărât pe la țară, ne antrenam pe la Consiliul Județean când prindeam. Se muncea atunci, cu Vasilică am făcut o echipă de temut în Liga 1 dintr-o echipă mediocră din Liga 3.

Am scos în evidență niște jucători care erau no-name, i-am făcut să fie interesanți și i-am vândut pe milioane de euro. L-am vândut pe Compagno pe milioane, puteam să îl vând pe Blănuță pe milioane. Pe mulți jucători am avut oferte de sute de mii, chiar s-a depășit milionul”, a spus Adrian Mititelu.

ADVERTISEMENT

„Odată cu plecarea lui Dan Vasilică am ajuns să fim o echipă mediocră”

„În Craiova s-a creat o grupare nemulțumită condusă de Marcel Iancu. Este un om respectabil, care ne-a ajutat la club, dar fără să vrea răul echipei l-a transformat pe Vasilică în dușmanul clubului dintr-o chestiune personală.

S-au născut povești cu Vasilică, ce rău face Vasilică clubului. După doi, trei ani în care m-am luptat cu toți am cedat și eu în martie pe fondul lipsei de rezultate și unor perspective sumbre după ce am pierdut accesul în play-off.

ADVERTISEMENT

Toți antrenorii care veneau erau nemulțumiți de ce face Vasilică. Săracii erau copleşiţi de munca lui, nu au vrut ca Vasilică să pară mai interesant decât ei. Când echipa avea un meci mai prost dădeau vina pe Vasilică.

Le-am făcut pe plac, am cedat și eu. De când a plecat Vasilică am adus un tânăr preparator pe care îl apreciam foarte mult, domnul Marcel Pușcaș mi l-a descris pe Vlad Țăranu ca un tânăr de mare perspectivă.

Odată cu plecarea lui Dan Vasilică am ajuns să fim o echipă mediocră de Liga 2 dintr-o echipă de temut de Liga 1. Avem un lot foarte valoros, acest lot se bate la play-off în Liga 1 dacă este bine antrenat, o echipă care nu este antrenată bine este o echipă mediocră”, a mai spus patronul oltenilor.

„Echipa asta s-a ridicat când am făcut ce am gândit, nu trebuia să mă iau după toți idioții”

„Toate s-au întâmplat din cauza unui context, am fost atacat și am fost împins să fac cum zic alții, nu cum știu eu. Am fost copleșit de toți idioții care mă atacau și îmi trimiteau mesaje pe Facebook. M-am luat după Costantino, toți erau niște filosofi.

Trebuia să fac ceea ce am făcut eu, echipa asta s-a ridicat când am făcut ce am gândit eu. Cum m-am luat după alții am început să am probleme. Nu vreau să mă scuz, dar când eram la un pas să ajungem la un nivel mare am făcut ce au spus alții, nu ce mi-a spus inima.

Am fost copleșit și influențat de ce se întâmpla în jurul meu, nu trebuia să mă iau după toți idioții și toți tâmpiții. Trebuia să fac ce știu eu, pentru că eu am fost un constructor de echipe.

Echipa va defila în Liga 2 dacă rezolvăm problema fizică. Trebuie să rezolvăm problema fizică, pentru că avem valoare și avem condiții. Este 99% real ce vă spun, nu este nimic 100%, dar este 99%. Nu este o concluzie la care s-a ajuns ieri, dar nu am fost capabil să o spun.

. În lumea preparatorilor fizic sunt două mari categorii, noi am mers întotdeauna pe categoria legată de forță, chiar excesivă uneori. Te antrenezi foarte des, dar dacă nu ai forța făcută îți obosești organismul.

Ajung să ne bată unii care nu au preparator în dueluri. Am vorbit cu unii dintre jucătorii de la Afumați, ei au făcut antrenamentul de bază, s-au autodepășit la Craiova. Noi muncim două ore pe zi, dar muncim fără bază”, a declarat Adrian Mititelu.