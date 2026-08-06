Adrian Mititelu a ieșit la atac după ce Juan Bauza a fost prezentat oficial în Grecia: „E jucătorul lui FC U! Vom apela la toate mijloacele”

ADVERTISEMENT

În aceste condiții, Bauza a denunțat unilateral contractul. Argumentul folosit de argentinian: FCU Craiova nu s-a înscris în nicio ligă, cel puțin în acel moment. Adrian Mititelu a răbufnit după ce a aflat că fosta sa „perlă” a fost prezentată în Grecia.

Adrian Mititelu e șocat după ce Juan Bauza a semnat cu formația din Grecia antrenată de Elias Charalambous

Mititelu a anunțat că Bauza este în continuare jucătorul FCU Craiova. „Sunt surprins. Pot doar să spun că Juan Bauza este jucătorul nostru! Și vom apela la toate mijloacele necesare în acest caz”, a declarat Mititelu pentru FCU Craiova a decis să se înscrie în Liga a 4-a doar în urmă cu o zi.

ADVERTISEMENT

Juan Bauza a ajuns în fotbalul românesc în 2020, la Csikszereda. După jumătate de an, FCU Craiova l-a împrumutat, după care l-a cumpărat definitiv. Au urmat împrumuturile la Banyas (2024-2025) și Atletico Nacional (2025-2026). Pentru că formația din Columbia nu a activat clauza de cumpărare stabilită la 2,5 milioane de euro, Bauza s-a întors la Craiova.

denunțând unilateral contractul. FIFA i-a emis un certificat provizoriu de transfer, care atestă că poate semna cu orice club. Cu toate acestea, dacă FCU Craiova va avea în cele din urmă dreptate într-un proces ipotetic, Bauza și Levadiakos ar putea plăti despăgubiri.

ADVERTISEMENT

Grecii de la Levadiakos l-au prezentat pe Juan Bauza, după ce FCU Craiova nu s-a înscris în campionat

Între timp, grecii nu par afectați de acest scandal și l-au prezentat pe jucător. „Încă o achiziție din spațiul latino pentru lotul echipei Levadiakos! Juan Bauza va evolua pentru echipa noastră în următorii doi ani. Cu experiență acumulată atât pe terenurile din Europa, cât și pe cele din America Latină – și după ce a câștigat Cupa în Columbia în sezonul trecut – el vine să aducă mai multă calitate și… imaginație echipei noastre. Bun venit, Juan!”, a transmis formația greacă.

ADVERTISEMENT

Dacă , echipa lui Mititelu a decis să o ia de la capăt din Liga a a IV-a în urmă cu o zi. Și-a prezentat inclusiv noul antrenor, pe Ștefan Stoica.

ADVERTISEMENT

„Informația rece este următoarea: de miercuri, 5 august, antrenorul principal lui FCU Craiova este Ștefan Stoica. Tehnicianul îmbracă treningul de tehnician al Craiovei pentru a patra oară, după episoadele din 2004-2005, 2006-2007 și 2018.

Fișa de antrenor îi este și mai cuprinzătoare. Începută ca secund al fostului său coechipier de la Larissa, marele Oleg Protasov, aceasta cuprinde la început Omonia Nicosia, Veria și Steaua, apoi, pe cont propriu, ca principal amintitele mandate oltenești, plus Gloria Buzău, Internațional Curtea de Argeș, Farul, Ceahlăul.

ADVERTISEMENT

Separat stă cariera sa din ultimii vreo 8 ani, legată de Republica Moldova. Zaria Bălți, Zimbrul Chișinău, plus vreo 6 ani la reprezentativele juvenile de peste Prut. Dar, la un moment dat, pentru o scurtă perioadă, și un interimat la prima reprezentativă a Moldovei.

Acestea sunt însă fapte petrecute, cifre înșirate. Contează și ele, dar cel mai mult contează că după ce s-a reîntors în Oltenia, Fane a dat curs solicitării echipei pe care o are cel mai aproape de suflet. Nu contează că e liga a patra, că drumul e lung și greu, că practic va trebui să formeze aproape de la zero un nou lot de jucători. Important e că un om ca el nu dă niciodată înapoi. Baftă, Fane!”, au transmis reprezentanții FCU Craiova pe rețelele sociale.