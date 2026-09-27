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Fotbalul românesc a avut parte de mulți jucători care au impresionat, dar despre care nu s-au mai știut prea multe odată cu retragerea. Ionuţ Bâlbă, fostul golgheter al lui Poli Iași, și-a făcut apariția într-un mod inedit, chiar în Liga 4.

Ionuţ Bâlbă, atacantul dorit de Adrian Mititelu, prezent în Liga 4

ASPI Iași (Asociația Sportivă Politehnica Iași) este în Liga a 4-a, după ce clubul de tradiție Poli Iași nu s-a mai înscris în Liga 2 din cauza și a intrat în faliment. Fanii au decis să o ia de la zero, creând un proiect curat, fără datorii moștenite și fără bani publici. Echipa este antrenată de Florin Croitoru și a debutat în forță în sezonul 2026/2027 din Liga 4 Iași, având în lot jucători cu experiență la nivel superior, precum Alexandru Gorovei, Mădălin Ștefănescu sau Robert Vițelaru.

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Duminică, 27 septembrie, echipa apărută în vara acestui an a primit vizita celor de la AS Victoria Lețcani, în cadrul etapei a 6-a. Lovitura de start a meciului, pierdut finalmente de ASPI Iași cu 2-3, a fost dată de , care „rupea” plasele în primul eșalon în urmă cu două decenii. El a fost primit cu aplauze de publicul ieșean, care și-a amintit de prestațiile sale deosebite pentru Politehnica Iaşi.

Fostul vârf român a fost dorit cu insistență de Adrian Mititelu la echipa sa. În 2006, când Ionuț Bâlbă avea 25 de ani, Adrian Mititelu oferea 500.000 de dolari, plus 25% dintr-un eventual transfer pentru a-l aduce de la Poli Iași. Moldovenii au cerut mai mult. Ultima ofertă propusă de patronul oltenilor fusese de 750.000 de dolari și un procent de 25% dintr-un eventual transfer. Mutarea nu s-a mai concretizat în cele din urmă.

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Cariera lui Ionuţ Bâlbă

Ionuț Bâlbă a jucat la Poli Iași între anii 2002 și 2010. A devenit cunoscut mai ales prin viaţa sa extrasportivă. Acesta şi-a poleit maşina cu aur, apoi a fost prins de mai multe ori băut la volan. Retras din activitate în 2012, fostul atacant român a ajuns în prezent la vârsta de 44 de ani. El a îmbrăcat și tricourile celor de la FC Botoșani și Gloria Bistrița, însă a rămas un adevărat simbol al Politehnicii Iași.

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Pe lângă interesul lui Adrian Mititelu, amintit mai sus, Ionuț Bâlbă a fost dorit și de George Copos la Rapid, de Adrian Porumboiu la FC Vasului, dar și de Dan Petrescu la Unirea Urziceni. „Rapidul a oferit 500.000 de dolari pe masă la un moment dat. După transferul ratat la Rapid au fost și alte oferte concrete. Și ratate tot la limită. Cu CFR Cluj chiar bătusem palma după o discuție cu Iuliu Mureșan. Vasluiul a fost a treia echipă care m-a dorit cu adevărat, în 2008 cred. Domnul Porumboiu îmi dădea atunci 300.000 de dolari la semnătură, pentru că veneam ca jucător liber, plus 15.000 pe lună, plus bonusuri”, mărturisea Ionuț Bâlbă pentru