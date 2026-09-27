Sport

Ce s-a ales de atacantul pentru care Adrian Mititelu oferea 750.000 de dolari. Foto

Fostul atacant român pentru care granzii din România s-au luptat să îl transfere și-a făcut apariția în Liga 4. Cum arată în prezent.
Mihai Dragomir
27.09.2026 | 14:50
Ce sa ales de atacantul pentru care Adrian Mititelu oferea 750000 de dolari Foto
SPECIAL FANATIK
Atacantul dorit în trecut de Adrian Mititelu și-a făcut apariția în Liga 4
ADVERTISEMENT

Fotbalul românesc a avut parte de mulți jucători care au impresionat, dar despre care nu s-au mai știut prea multe odată cu retragerea. Ionuţ Bâlbă, fostul golgheter al lui Poli Iași, și-a făcut apariția într-un mod inedit, chiar în Liga 4.

Ionuţ Bâlbă, atacantul dorit de Adrian Mititelu, prezent în Liga 4

ASPI Iași (Asociația Sportivă Politehnica Iași) este noua echipă înființată de suporterii ieșeni în Liga a 4-a, după ce clubul de tradiție Poli Iași nu s-a mai înscris în Liga 2 din cauza problemelor financiare și a intrat în faliment. Fanii au decis să o ia de la zero, creând un proiect curat, fără datorii moștenite și fără bani publici. Echipa este antrenată de Florin Croitoru și a debutat în forță în sezonul 2026/2027 din Liga 4 Iași, având în lot jucători cu experiență la nivel superior, precum Alexandru Gorovei, Mădălin Ștefănescu sau Robert Vițelaru.

ADVERTISEMENT

Duminică, 27 septembrie, echipa apărută în vara acestui an a primit vizita celor de la AS Victoria Lețcani, în cadrul etapei a 6-a. Lovitura de start a meciului, pierdut finalmente de ASPI Iași cu 2-3, a fost dată de fostul fotbalist Ionuț Bâlbă, care „rupea” plasele în primul eșalon în urmă cu două decenii. El a fost primit cu aplauze de publicul ieșean, care și-a amintit de prestațiile sale deosebite pentru Politehnica Iaşi.

Fostul vârf român a fost dorit cu insistență de Adrian Mititelu la echipa sa. În 2006, când Ionuț Bâlbă avea 25 de ani, Adrian Mititelu oferea 500.000 de dolari, plus 25% dintr-un eventual transfer pentru a-l aduce de la Poli Iași. Moldovenii au cerut mai mult. Ultima ofertă propusă de patronul oltenilor fusese de 750.000 de dolari și un procent de 25% dintr-un eventual transfer. Mutarea nu s-a mai concretizat în cele din urmă.

ADVERTISEMENT
Un proiect de lege AUR care prevede păstrarea fermelor în care sunt ucise...
Digi24.ro
Un proiect de lege AUR care prevede păstrarea fermelor în care sunt ucise nurci și şinşile pentru blană, la un pas de adoptare

Cariera lui Ionuţ Bâlbă

Ionuț Bâlbă a jucat la Poli Iași între anii 2002 și 2010. A devenit cunoscut mai ales prin viaţa sa extrasportivă. Acesta şi-a poleit maşina cu aur, apoi a fost prins de mai multe ori băut la volan. Retras din activitate în 2012, fostul atacant român a ajuns în prezent la vârsta de 44 de ani. El a îmbrăcat și tricourile celor de la FC Botoșani și Gloria Bistrița, însă a rămas un adevărat simbol al Politehnicii Iași.

ADVERTISEMENT
Câștigă milioane de euro și a ajuns la cel mai înalt nivel, dar...
Digisport.ro
Câștigă milioane de euro și a ajuns la cel mai înalt nivel, dar conduce o mașină de 3.000 €: ”O am de 8 ani”

Pe lângă interesul lui Adrian Mititelu, amintit mai sus, Ionuț Bâlbă a fost dorit și de George Copos la Rapid,  de Adrian Porumboiu la FC Vasului, dar și de Dan Petrescu la Unirea Urziceni. „Rapidul a oferit 500.000 de dolari pe masă la un moment dat. După transferul ratat la Rapid au fost și alte oferte concrete. Și ratate tot la limită. Cu CFR Cluj chiar bătusem palma după o discuție cu Iuliu Mureșan. Vasluiul a fost a treia echipă care m-a dorit cu adevărat, în 2008 cred. Domnul Porumboiu îmi dădea atunci 300.000 de dolari la semnătură, pentru că veneam ca jucător liber, plus 15.000 pe lună, plus bonusuri”, mărturisea Ionuț Bâlbă pentru ProSport.

ADVERTISEMENT
Isak nu mai vine la București! Atacantul Suediei a fost chemat urgent la...
Fanatik
Isak nu mai vine la București! Atacantul Suediei a fost chemat urgent la Liverpool
Mai rar așa ceva! Ce „misiune” are în România italianul care a lucrat...
Fanatik
Mai rar așa ceva! Ce „misiune” are în România italianul care a lucrat la Inter și Lazio alături de Simone Inzaghi
Întrebarea care l-a enervat pe Gheorghe Hagi înainte de România – Bosnia: „Te-am...
Fanatik
Întrebarea care l-a enervat pe Gheorghe Hagi înainte de România – Bosnia: „Te-am prins! Trebuie să vii informat”. Ce l-a deranjat
Tags:
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Audi A6 Sportback e-tron intră în Guinness World Records. Ce performanță a reușit...
iamsport.ro
Audi A6 Sportback e-tron intră în Guinness World Records. Ce performanță a reușit modelul
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!