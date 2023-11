Adrian Mititelu a luat foc după derby: „S-a văzut clar cine a fost Știința. Sunt favorizați de arbitraj. Pentru chestia asta nu-i iert niciodată”

Universitatea Craiova și FC U Craiova 1948 . Formația lui Mititelu a fost aproape să dea lovitura la ultima fază, însă Laurențiu Popescu a respins de sub bară lovitura de cap a lui Blănuță. Mititelu a făcut-o praf pe Universitatea Craiova la finalul derby-ului.

„Adrian Mititelu a luat foc după derby: „S-a văzut clar cine a fost Știința”

Adrian Mititelu i-a lăudat pe jucătorii Universității Craiova înainte de meci, însă finanțatorul a dezvăluit că totul a fost o strategie. Mititelu este convins că .

„După modul cum s-a desfășurat meciul sunt foarte mulțumit. Meritam din plin victoria. Astăzi a fost o singură echipă pe teren. S-a văzut clar cine a fost Știința astăzi. S-a văzut clar cine este echipa cea mai bună, s-a văzut care sunt jucătorii mai buni. Să o lase mai moale că au ei echipa mai bună decât noi.

Eu am spus așa să-i umflu puțin, dar eu știam că avem o echipă mai bună decât ei, sincer. Ei au 2, 3 jucători, restul sunt niște jucători normali, ca la orice altă echipă. E o echipă în cădere, a noastră este în urcare. Dacă l-am fi avut pe Bauza. De asemenea, Baeten a intrat în ultimele 15-20 minute după o perioadă de două săptămâni fără antrenamente”, a declarat Adrian Mititelu.

Adrian Mititelu, exasperat de arbitraj după U Craiova – FC U Craiova 1-1: „CSU este o echipă a sistemului”

Adrian Mititelu a pus tunurile pe arbitraj după fazele controversate din derby. Radu Petrescu i-a acordat al doilea cartonaș galben lui Padula, la o fază în care fundașul elvețian a protestat pentru ca Nicușor Bancu să primească al doilea cartonaș galben în urma unui henț intenționat.

„Nu credeam vreodată eu care sunt cea mai mare victimă a lui Sandu Mircea, am pierdut 30-40 de milioane de euro și 7-8 ani din viață, mi-a făcut mult rău Mircea Sandu, Dumitru Dragomir și toată clica aceea care a condus fotbalul românesc. Dar niciodată nu mi s-a întâmplat pe vremea lui Mircea Sandu să am parte de un asemenea arbitraj.

E clar că CSU e o echipă a sistemului, chiar dacă ei nu vor să recunoască. De fapt așa cum au apărut în fotbal, teleportați în 2013. Uitați-vă la meciurile pe care le-a jucat FC U cu ei. Încă de la repromovare, din 2021, la meciurile cu ei ne-au ciupit cu arbitri sau arbitrii au fluierat în favoarea lor.

„Cum face domnul Rotaru că are noroc de arbitri. CSU este una dintre echipele favorizate”

Un arbitraj părtinitor. Sincer, nu știu ce să mai fac. M-am săturat, noi facem anumite afirmații, suntem amendați, dar câinii latră și ursul merge în continuare. Sunt nervos, mă simt foarte frustrat. M-am așteptat la un asemenea arbitraj. Știu că este preferatul casei acest arbitru.

Nu știu cum face domnul Rotaru că are noroc de arbitri. De obicei, arbitrează foarte bine pentru dumnealui. Domnul Bodea ar putea să ne spună mai multe cum e cu repartizarea arbitrajului în fotbalul românesc. Poate Padula a greșit, a protestat energic și mai mult decât ar fi corect, dar Bancu face un henț clar, intenționat. Trebuia să-i dea al doilea galben.

Negru primește un cot în gură, nimic. Niciun VAR, nimic. Din această seară, am stabilit o acțiune pentru că nu se mai poate cu arbitrajul, trebuie să fac ceva. Degeaba dăm declarații pentru că sunt două-trei echipe favorizate an de an. CSU este una dintre echipele favorizate. Cel puțin în meciurile cu noi, dar am văzut că și în alte meciuri sunt favorizați.

Nu mai e o întâmplare, o eroare sau un arbitraj slab. Sunt favorizați, primesc acest 15%. Este incorect, pentru că ei vorbesc de Știința, de istorie, de tradiție, de spirit, de onoare. Știința toată viața ei a luptat cu nedreptățile. Să o lase mai moale pentru că Știința a fost o echipă vânată de sistem și s-a luptat contra sistemului.

Să zică sărut-mâna că nu au luat multe astăzi. Chiar nu ați văzut jocul, nu aveți puterea să recunoașteți? Astăzi, FC U a fost cu trei clase peste ei. Toată lumea a văzut chestia asta, noroc că s-a televizat meciul”, a mai spus Adrian Mititelu.

Adrian Mititelu o pune la zid pe Universitatea Craiova: „Pentru chestia asta nu-i iert”

Imagini reprobabile au avut loc în Peluza Nord la derby-ul Universitatea Craiova – FC U Craiova. Mai bine de 20 de minute, încă dinaintea partidei, un banner cu un mesaj jignitor a fost afișat în dreptul galeriei echipei gazdă: „Familia Mititelu s*** p***”.

Adrian Mititelu a pus-o la zid pe Universitatea Craiova și a precizat că va acționa pe cale legală. „Sunt foarte supărat și indignat. Mi-a fost atacată familia într-un mod barbar la Peluza Nord. Eu sunt cel mai important investitor din istoria fotbalului craiovean. Nimeni, nici tot neamul lui Rotaru, Ilinca, Nețoiu nu au băgat banii pe care i-am băgat eu în fotbalul craiovean. Sunt localnic, am băgat bani foarte mulți. Am făcut infrastructură în Craiova, am reparat Oblemenco, l-am despuțit la vremea aia.

Să vină niște nenorociți, niște analfabeți și niște oameni să spună că familia Mititelu … pe un banner cât casa de mare și clubul gazdă să nu facă nimic. Asta este marea organizare de la acest club superprofesionist? Pentru chestia asta nu-i iert niciodată. Ce va depinde de mine Peluza Nord se va închide cât voi fi eu gazdă. Nu cred că lui Rotariu îi convine să găsească la următorul meci familia Rotaru… Să stai ca blegul în tribune.

Indiferent ce războaie am avut cu el, eu mă duceam și rupeam bannerul în două minute. Au stat ca niște nesimțiți. Am familie, copii, nepoți. Am băgat zeci de milioane în fotbalul craiovean și vin niște vagabonzi. Vorbesc de Știința și eu mi-am dat viața pentru Știința. O să fac demersurile legale ca CSU să fie sancționată pentru faptul că e incapabilă să organizeze un meci.

Acel banner mare apărut la Peluza Nord este bannerul lui CSU, nu al suporterilor. O să fac plângere generală la Jandarmerie. Au stat în pasivitate. Așa ceva este inadmisibil în 2023. Ce figuri dau din ei, că noi suntem elevați, l-au atacat pe Rednic”, a încheiat Adrian Mititelu.