Sport

Adrian Mititelu a numit „cel mai mare trădător din istoria Craiovei” și a urmat un derapaj în direct: „Se punea mâna pe topor și se făcea dreptate”

Adrian Mititelu lansează un nou atac dur la adresa Universității Craiova. Ce a declarat omul de afaceri și cine este, în opinia sa, cel mai mare trădător.
Alex Bodnariu
03.02.2026 | 11:30
Adrian Mititelu a numit cel mai mare tradator din istoria Craiovei si a urmat un derapaj in direct Se punea mana pe topor si se facea dreptate
ULTIMA ORĂ
Adrian Mititelu nu l-a menajat pe angajatul lui Mihai Rotaru. Ce spune despre procesele pentru palmares
ADVERTISEMENT

Adrian Mititelu, finanțatorul de la FC U Craiova, a avut o nouă tiradă la adresa celor de la CS Universitatea Craiova. Omul de afaceri își caută dreptatea în instanță și speră să revină, până la urmă, în Superliga României. Patronul clubului l-a atacat pe unul dintre oamenii importanți din echipa lui Mihai Rotaru.

Arian Mititelu se luptă în instanță pentru palmaresul echipei din Bănie

FC U Craiova și Universitatea Craiova sunt rezultatul uneia dintre cele mai complicate situații din fotbalul românesc. După dezafilierea vechii echipe din Bănie, în 2011, Adrian Mititelu a continuat proiectul sub numele FC U Craiova, revendicând identitatea istorică a clubului. În schimb, autoritățile locale au sprijinit apariția unei noi echipe, CS Universitatea Craiova, care a preluat palmaresul și care, în acest sezon, se luptă la titlu.

ADVERTISEMENT

Echipa lui Mititelu a ajuns, la un moment dat, în Superliga, însă a retrogradat surprinzător, iar acum a fost exclusă din toate competițiile. Omul de afaceri continuă lupta în instanță cu instituțiile din fotbalul românesc.

Adrian Mititelu nu a avut milă de Pavel Badea. Derapajul omului de afaceri

Patronul celor de la FC U Craiova a vorbit cu Ovidiu Ioanițoaia despre toată această situație extrem de complicată. Adrian Mititelu a avut un derapaj în momentul în care a detaliat situația din instanță, spunând că s-a săturat de procese și că era mai bine în trecut, când dreptatea se făcea cu forța. În plus, omul de afaceri l-a atacat în termeni duri pe Pavel Badea, președintele Universității Craiova.

ADVERTISEMENT
„Ştie cineva cum să-mi vând omul?” Ce discută „agenții AI” între ei pe...
Digi24.ro
„Ştie cineva cum să-mi vând omul?” Ce discută „agenții AI” între ei pe Moltbook, o nouă și ciudată reţea socială

„Asta-i viața. În lumea modernă și în lumea civilizată mergi la instanță. Înainte, pe timpuri, se punea mâna pe topor și se făcea dreptate… Nu se poate, nu mai putem în aceste vremuri. Alții le-au provocat, eu a trebuit să-mi caut dreptatea. Oricum, sunt evenimente care nu au mai avut loc într-o lume civilizată, ca un club de fotbal să fie efectiv expropriat într-o țară democratică a Uniunii Europene. Adică să i se ia echipa unuia și să i se dea altuia fără niciun motiv.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Divorțează de mine de 6 ori pe zi!" Jelena Djokovic "rupe" tăcerea

Pavel Badea e cel mai mare trădător din istoria Craiovei. El s-a asociat cu mafia de la București din ego-ul lui, pentru că era frustrat că nu mai era băgat în fotbal. Eu l-am pus antrenor la Universitatea Craiova, eu l-am adus de la Extensiv în 2002”, a declarat Adrian Mititelu, conform GSP.ro.

Noua senzație din SuperLiga e un jucător crescut de Marseille: „A venit liber...
Fanatik
Noua senzație din SuperLiga e un jucător crescut de Marseille: „A venit liber de contract, dar e sub limita de salarizare!”. Exclusiv
Marius Șumudică nu a mai rezistat! Ce a pățit la ultimul meci din...
Fanatik
Marius Șumudică nu a mai rezistat! Ce a pățit la ultimul meci din Arabia Saudită: „O decizie nemeritată”
Declarația lui Gigi Becali a aruncat în aer vestiarul Rapidului: „Îți dai seama...
Fanatik
Declarația lui Gigi Becali a aruncat în aer vestiarul Rapidului: „Îți dai seama la ce s-a gândit!”. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Decebal Rădulescu a prezentat numele viitorului selecționer: 'Vă anunț în exclusivitate'
iamsport.ro
Decebal Rădulescu a prezentat numele viitorului selecționer: 'Vă anunț în exclusivitate'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!