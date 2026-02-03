Adrian Mititelu a numit „cel mai mare trădător din istoria Craiovei” și a urmat un derapaj în direct: „Se punea mâna pe topor și se făcea dreptate”

ADVERTISEMENT

Adrian Mititelu, finanțatorul de la FC U Craiova, a avut o nouă tiradă la adresa celor de la CS Universitatea Craiova. Omul de afaceri își caută dreptatea în instanță și speră să revină, până la urmă, în Superliga României. Patronul clubului l-a atacat pe unul dintre oamenii importanți din echipa lui Mihai Rotaru.

Arian Mititelu se luptă în instanță pentru palmaresul echipei din Bănie

FC U Craiova și Universitatea Craiova sunt rezultatul uneia dintre cele mai complicate situații din fotbalul românesc. După dezafilierea vechii echipe din Bănie, în 2011, Adrian Mititelu a continuat proiectul sub numele FC U Craiova, revendicând identitatea istorică a clubului. În schimb, autoritățile locale au sprijinit apariția unei noi echipe, CS Universitatea Craiova, care a preluat palmaresul și care, în acest sezon, se luptă la titlu.

ADVERTISEMENT

Echipa lui Mititelu a ajuns, la un moment dat, în Superliga, însă a retrogradat surprinzător, iar acum a fost exclusă din toate competițiile. Omul de afaceri

Adrian Mititelu nu a avut milă de Pavel Badea. Derapajul omului de afaceri

a vorbit cu Ovidiu Ioanițoaia despre toată această situație extrem de complicată. Adrian Mititelu a avut un derapaj în momentul în care a detaliat situația din instanță, spunând că s-a săturat de procese și că era mai bine în trecut, când dreptatea se făcea cu forța. În plus, omul de afaceri l-a atacat în termeni duri pe Pavel Badea, președintele Universității Craiova.

ADVERTISEMENT

„Asta-i viața. În lumea modernă și în lumea civilizată mergi la instanță. Înainte, pe timpuri, se punea mâna pe topor și se făcea dreptate… Nu se poate, nu mai putem în aceste vremuri. Alții le-au provocat, eu a trebuit să-mi caut dreptatea. Oricum, sunt evenimente care nu au mai avut loc într-o lume civilizată, ca un club de fotbal să fie efectiv expropriat într-o țară democratică a Uniunii Europene. Adică să i se ia echipa unuia și să i se dea altuia fără niciun motiv.

ADVERTISEMENT

Pavel Badea e cel mai mare trădător din istoria Craiovei. El s-a asociat cu mafia de la București din ego-ul lui, pentru că era frustrat că nu mai era băgat în fotbal. Eu l-am pus antrenor la Universitatea Craiova, eu l-am adus de la Extensiv în 2002”, a declarat Adrian Mititelu, conform