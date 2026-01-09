Adrian Mititelu a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Blănuță! Unde va juca atacantul în acest an: „Mi-a spus clar”

ADVERTISEMENT

Aflat în dizgrația suporterilor și folosit extrem de puțin, Vladislav Blănuță ar putea pleca în această iarnă de la Dinamo Kiev. Însă, Adrian Mititelu este convins că acesta nu va reveni în SuperLiga.

Adrian Mititelu exclude un transfer al lui Vladislav Blănuță la Dinamo

De situația dificilă a lui Vladislav Blănuță în Ucraina încearcă să profite Dinamo, care așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, dar Adrian Mititelu nu crede în această variantă.

ADVERTISEMENT

Finanțatorul FC U Craiova, care a ratat niște bonusuri de performanță din transferul atacantului de 23 de ani la Dinamo Kiev, s-a arătat nemulțumit de faptul că Blănuță a fost folosit atât de puțin.

”El mi-a zis clar… Am vorbit cu el în urma acestor materiale de presă, că și eu sunt foarte supărat fiindcă nu l-au mai băgat să joace, iar asta a dus la neîncasarea unor bani care ni se cuveneau nouă. Eu am contat pe ei, asta mi se pare o chestie foarte neserioasă.

ADVERTISEMENT

Și el era stupefiat, nu știe de ce nu joacă. Văd că i se fac radiografii, dar voi ați văzut câte minute a jucat Blănuță până acum? Cu excepția unui meci, două în care a fost titular, a intrat câte 5-6 minute”, a declarat Mititelu, pentru .

ADVERTISEMENT

Blănuță a ales unde va juca în partea a doua a sezonului

În ciuda tuturor problemelor pe care le are în Ucraina și a faptului că a jucat foarte puțin, Vladislav Blănuță i-a mărturisit lui Mititelu că nu are de gând să plece de la Dinamo Kiev și nu se va întoarce în SuperLiga.

”El a spus clar că nu pleacă, nu poate să joace la altă echipă. Mi-a zis că nu face niciun demers la FIFA ca să primească ceva și că rămâne până în vară la Dinamo Kiev, că se pregătește cu ei. În niciun caz nu se întoarce în România.

ADVERTISEMENT

Părerea mea e că își va câștiga locul. A venit după o perioadă în care nu a jucat, nu a făcut pregătirea, a fost și el stresat cu transferul și problemele care au fost aici, dar, după aceea, el s-a pregătit foarte bine.

El nu a fost folosit deloc, i s-a făcut o mare nedreptate! A făcut și el o greșeală, a dat declarația aceea (n.r. – distribuirea pe TikTok a unor narative rusești pro-război), dar nu poți să-l batjocorești în halul ăsta!”, a spus Adrian Mititelu.

Metodele prin care Blănuță ar putea ajunge la Dinamo

În ciuda interesului arătat de Dinamo București pentru aducerea în această iarnă a lui Vladislav Blănuță din Ucraina, șansele ca această mutare să se realizeze sunt foarte mici. Și asta deoarece atacantul a jucat deja la două echipe în acest sezon: FC U Craiova și Dinamo Kiev.

în cazul în care părțile ar ajunge la o înțelegere. Una dintre acestea o reprezintă dezafilierea formației FC U Craiova și anularea tuturor rezultatelor echipei lui Adrian Mititelu, lucru care ar însemna și ștergerea partidei în care Blănuță a jucat pentru olteni.

Atacantul se poate folosi de o regulă stabilită de FIFA prin care jucătorii străini din Ucraina își pot suspenda contractele din cauza războiului. Ea facilitează plecarea de la un club din Ucraina, însă nu anulează regula ce prevede numărul de cluburi pentru care poți juca într-un sezon.