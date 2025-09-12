Adrian Mititelu a răbufnit după ce FC U Craiova a fost exclusă din competiții: ”Eu sunt un martir al acestei situații”. Video

În urmă cu două zile, , iar Adrian Mititelu crede că este o decizie la fel de gravă ca cea din 2011, când formația sa a fost dezafiliată.

Adrian Mititelu nu se aștepta ca FC U Craiova să fie exclusă

Patronul grupării oltene, care , a recunoscut că nu se aștepta ca FRF să ia o astfel de decizie și a lansat un nou atac la adresa conducătorilor de la Casa Fotbalului.

”Din păcate am ajuns iar într-un punct în care, sincer să fiu, nu l-am anticipat, nu l-am prevăzut, chiar dacă știam ferocitatea celor de la Federație și jocurile de culise care se fac în legătură cu Universitatea Craiova.

Nu mă așteptam să fie atât de nebuni și să dea o astfel de decizie. Pentru că nu stă în picioare, este în afara legii și așa zisele regulamente care le invocă nu au nicio relevanță în cazul lor. V-am mai spus-o și vă spun.

Acești indivizi ocupă ilegal federația și datorită legăturilor și conexiunilor din lumea politică, în sensul oamenilor cu putere în stat, li s-a îngăduit și li s-a permis să ocupe aceste fotolii în mod ilegal. Dar asta nu înseamnă că lucrurile vor merge la infinit așa.

Deci eu cred că ceea ce au făcut acum este la fel de grav cu ce au făcut în 2011. Atunci știm cu toții cum au scăpat. Au scăpat datorită influenților din justiție, datorită justiției corupte din România.

Dar asta nu înseamnă că au scăpat. Asta nu înseamnă că nu vor răspunde pentru ceea ce au făcut. Perseveranța mea și determinarea mea s-a pus în calea planurilor lor de a scăpa de tot ceea ce au făcut”, a declarat Mititelu, într-un interviu publicat pe site-ul oficial al clubului.

Ce le-a transmis suporterilor

Patronul FC U Craiova a ținut să le ceară scuze fanilor pentru situația în care a ajuns echipa, însă a explicat faptul că vina nu îi aparține în niciun fel. ”În primul rând vreau să-mi cer scuze sau să le transmit regretele mele suporterilor care au rămas alături de echipa asta. Știu că suferă foarte mult.

Am văzut că mă blesteamă, mă înjură, mă fac în toate felurile. Îi înțeleg. Ei cred că eu sunt vinovatul. Ei nu înțeleg de fapt că eu nu sunt deloc vinovatul. Eu sunt un martir al acestei situații. Și m-am chinuit și mă chinui în continuare să îmi păstrez coloana, să rămân același om și să merg pe drumul dreptății și pe drumul binelui.

Nu pot să fac minuni. Oricum am făcut oarecare minune. Că am reușit să readuc echipa în prim plan și să fie o echipă foarte puternică. Dar toate astea s-au făcut cu sacrificii financiare imense”, a continuat el.

Ce crede despre FCSB și Gigi Becali

În partea a doua a interviului, Adrian Mititelu a enumerat avantajele de care beneficiază mai multe cluburi din fotbalul românesc. Prima la care s-a referit a fost campioana FCSB, patronată de Gigi Becali.

”Ceilalți, și când spun ceilalți mă refer la toți, nu neapărat la ceilalți, de la CSU, majoritatea lor beneficiază de conjuncturi financiare favorabile. Și dacă vreți le enumerăm. Hai să vedem.

FCSB, Steaua București, este o echipă care a beneficiat de aportul financiar a unei persoane private care au avut șansa și oportunitatea să facă rost de bani din niște tranzacții imobiliare, care culmea au început tot cu armata. Deci practic au avut șansa să beneficieze de niște facilități financiare.

Niciodată domnul Becali nu a fost blocat în afaceri. Niciodată domnului Becali nu i s-au pus bețe în roate. Totdeauna lui i-a mers numai bine. Ba a încasat și 60-70 de milioane la ANRP. Când îți merge bine în afaceri, te poți lupta cu toți”, a afirmat Mititelu.

Tunurile pe echipele de renume

La rând au urmat cele două formați din Cluj, CFR și Universitatea, iar patronul FC U Craiova consideră că succesul în fotbal al unei echipe este sinonim cu puterea financiară sau politică a celui care se află la conducere.

”Hai să vedem alt caz. CFR Cluj. Toată lumea știe cum a fost sprijinit domnul Paszkany din Cluj și ce afaceri imobiliare a făcut. Ce tunuri a dat. Deci a avut o susținere financiară din partea Partidului de Guvernământ, PDL, sau cum îi spuneam atunci. Vă amintiți cum spunea domnul Traian Băsescu?

Cetățeanul de la Cluj, care avea domnul Paszkany de încasat o factură de la SNCFR și nu îi dădeau ăia banii. Și domnul Traian Băsescu a ieșit și a spus ‘Domne, cetățeanul de la Cluj, căruia nu i se dă banii’. Și strigam și eu de aici, de la Craiova, și spuneam ‘Domnule Traian Băsescu, cetățeanul la Craiova, nu vă pasă de el’. Mă rog.

Și vă mai dau alt exemplu. U Cluj primește 2-3 milioane anual de la primăria Cluj. Dinamo București a fost singurul club care a avut, într-un moment de cruce, șansa să beneficieze de sprijinul suporterilor. A fost ceva nemaiîntâlnit și pare că e un caz unic în care suporterii pot salva un club.

Timișoara, cât a fost Marian Iancu și a avut bani, a devenit un club foarte puternic. Vaslui, cât a fost forță în agricultură și i-au mers afacerile (n.r. – lui Adrian Porumboiu), a băgat milioane și a fost o putere.

Rapidul, cât a fost George Copos în putere, cum a avut probleme financiare și problemele penale, cum s-a dus, a dispărut Rapidul. Deci toate ascensiunile, urcușul și coborârea unui club sunt în raport cu capacitatea financiară și sprijinul financiar care i se dă.

Cazul CSU Craiova, o echipă plantată în liga a doua direct în locul nostru, ne-a dat afară pe noi de pe stadion. Domnul Rotaru a fost ajutat de statul român cu zeci de milioane de euro, a început pe plus. I-a fost ușor să bage 10-15 milioane în echipă, exact cum ai cheltui tu acum când iei salariul, bagi o mie de lei la nu știu ce joc”, a încheiat Mititelu.