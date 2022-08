Adrian Mititelu a răspuns intențiilor lui Gigi Becali de a-l transfera pe Juan Bauza la FCSB: „Am avut ofertă de 2 milioane de euro zilele trecute”

Deși , Juan Bauza (26 de ani) rămâne starul celor de la FC U Craiova 1948. Playmakerul sud-american i-a atras atenția și lui Gigi Becali, care ar vrea să îl aducă la FCSB. Patronul oltenilor, Adrian Mititelu, a dat răspunsul în privința unui potențial transfer.

Ce spune Adrian Mititelu despre transferul lui Juan Bauza la FCSB

Mititelu nu este dispus să renunțe ușor la Bauza. Argentinianul joacă din 2021 la FC U Craiova 1948, iar de atunci a reușit cinci goluri și șapte decisive în cele 28 de meciuri în care a îmbrăcat tricoul alb-albastru.

Cumpărat de la AFK Csikszereda Miercurea Ciuc în schimbul a 200 de mii de euro, Juan Bauza are viață lungă în Bănie. Finanțatorul a declarat că nu îl va lăsa pe „decar” să se transfere în SuperLiga. Mai mult, Mititelu a dezvăluit că a avut o ofertă de 2 milioane de euro, pe care a refuzat-o.

„Este exclus să plece. E netransferabil. El va pleca peste un an doi și doar în străinătate. Am avut o ofertă acum câteva zile de 2 milioane de euro și am refuzat. Nu o să vadă Gigi Becali vreodată așa ceva. Și nu că am ceva cu Gigi Becali, că nu am. Pe mine nu mă interesează rivaliatae cu FCSB, eu am rivalitate cu CSU.

Vreau să am o echipă mai bună decât CSU. Vă spun adevărul, eu am un război cu cei de la Craiova. Obiectivul nostru e să terminăm peste CSU anul acesta”, a declarat Adrian Mititelu la .

Din nefericire pentru echipa antrenată de Marius Croitoru, Juan Bauza va lipsi din derby-ul orașului. Duminică, 7 august, ora 21:30, este programat meciul dintre FC U Craiova 1948 și Univeristatea Craiova.

Gigi Becali: „Da, îmi place Bauza!”

Într-o singură săptămână, Gigi Becali a transferat nu mai puțin de cinci jucători. David Miculescu, Bogdan Rusu, Eduard Radaslavescu, Radu Boboc și Marco Dulca au ajuns sub comanda lui Nicolae Dică.

„Da, îmi place Bauza, dar între timp el s-a accidentat. Va lipsi două luni. Eu ce să fac acum? Vom mai discuta după ce-și va reveni, dacă va mai fi timp pentru transferuri”, a declarat Gigi Becali, dupăa FC U Craiova – FCSB 1-1, la



Deși este evident că este cel mai bun fotbalist din lotul lui FC U Craiova 1948, Juan Bauza nu este evaluat de site-ul transfermarkt.com în top 10 cei mai scumpi fotbaliști ai oltenilor. Argentinianul are o cotă de piață de doar 350 de mii de euro.