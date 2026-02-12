Sport

Adrian Mititelu, ajutor pentru FCSB înainte de derby-urile cu rivalul Mihai Rotaru: „Îi așteptăm și pe cei de la Dinamo să se antreneze la bază!". Exclusiv

Adrian Mititelu a oferit un ajutor pentru FCSB înainte de derby-urile cu Universitatea Craiova. Ce mesaj a transmis patronul FCU Craiova rivalului Mihai Rotaru.
Bogdan Ciutacu, Iulian Stoica
12.02.2026
Adrian Mititelu ajutor pentru FCSB inainte de derbyurile cu rivalul Mihai Rotaru Ii asteptam si pe cei de la Dinamo sa se antreneze la baza Exclusiv
Adrian Mititelu, prima reacție după ajutorul acordat lui Gigi Becali. Foto: Colaj Fanatik
Universitatea Craiova și FCSB se vor întâlni de două ori în următoarele patru zile, în a 3-a rundă din Cupa României și în etapa a 27-a din SuperLiga. Jucătorii lui Gigi Becali vor rămâne în Bănie în această perioadă și se vor antrena în baza de antrenament a FCU Craiova. Ce a spus Adrian Mititelu despre ajutorul dat campioanei.

Adrian Mititelu, ajutor pentru FCSB înainte de derby-urile cu Universitatea Craiova

Universitatea Craiova a primit doar vești nefaste înainte de derby-ul cu FCSB. Steven Nsimba este în continuare suspendat și nu va putea evolua în niciunul din cele două meciuri.

Totodată, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, Ștefan Baiaram a primit o suspendare de două etape în urma evenimentelor petrecute la finalul partidei dintre Dinamo și Universitatea Craiova, când atacantul a scuipat un fan.

FCSB se antrenează pentru „dubla” cu oltenii în baza FCU Craiova. Adrian Mititelu a spus că nu i-a solicitat niciun ban lui Gigi Becali pentru perioada de ședere, ba mai mult, așteaptă cu drag orice formație în complexul sportiv.

„Nu m-a sunat Gigi Becali, nu i-am făcut nicio favoare. Toate echipele din Liga 2 și Liga 1 care solicită să se antreneze la noi sunt bine primite, fără niciun ban, tot timpul. N-au cerut nimic special, doar să se antreneze”, a declarat Adrian Mititelu pentru FANATIK.

Adrian Mititelu, înțepături pentru rivalul Mihai Rotaru

În continuare, Adrian Mititelu a transmis că Mihai Rotaru nu are niciun motiv de supărare, pentru că acest gest nu a fost făcut doar pentru Gigi Becali, ci pentru toate echipele care au solicitat să se antreneze. Mai mult decât atât, acesta a amintit că atât Farul, respectiv UTA s-au antrenat în baza rivalei pe timpul când FCU Craiova se afla în prima ligă.

„De ce să se supere Rotaru? Ei nu primeau să se antreneze la baza lor echipele care jucau contra noastră? Și CFR-ul, și Rapidul s-au antrenat la noi. Cred că Dinamo nu a fost. Îi așteptăm și pe ei, dacă au nevoie. Și Slobozia s-a antrenat la noi când au jucat cu CS U. O să se antreneze și Metaloglobus, deci e o practică normală.

Farul, UTA nu se antrenau la ei când jucau împotriva noastră? De ce să îi deranjeze? Eu nici nu mă duc pe-acolo”, a conchis Adrian Mititelu.

