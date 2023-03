Adrian Mititelu, anunț despre marele handicap al FCU Craiova în lupta cu Sepsi. De ce se consideră „mâna dreaptă a lui Spartacus” în fotbalul românesc. Video exclusiv

FCU Craiova a primit un imbold uriaș în lupta cu Sepsi pentru accederea în play-off, după ce dintre cele două. Astfel, Sepsi – FCU Craiova a fost reprogramat joi, 16 martie, de la ora 21:00. Dar până atunci mai este de jucat și ultima etapă din sezonul regular, în care ambele echipe au meciuri în deplasare. , iar FCU Craiova cu Hermannstadt.

Adrian Mititelu, despre lupta pe care a dus-o pentru ca Sepsi – FCU Craiova să se rejoace: “Am fost mâna dreaptă a lui Spartacus”

Chiar dacă echipa sa pare în acest moment favorizată în această luptă, atât de punctul în plus pe care îl are, cât și de meciul aparent mai ușor din runda următoare, Adrian Mititelu rămâne în alertă. Patronul celor de la FCU Craiova simte că presiunea s-a mutat acum pe umerii echipei sale și așteaptă de la jucători să gestioneze cât mai bine situația.

Adrian Mititelu a glumit la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI pe tema luptei pe care a dus-o în ultimele săptămâni pentru ca FCU Craiova să nu piardă la masa verde partida cu Sepsi. Așa cum dictase inițial Comisia de Disciplină. Mititelu a spus că într-o viață anterioară a fost mâna dreaptă a legendarului Spartacus.

“Se termină cu bine dacă ajungem în play-off, până atunci sunt numai fantasme. Am fost mâna dreaptă a lui Spartacus, unul dintre locotenenții lui de bază. Eu am rămas lângă el, nu am fugit. Ajunge cât s-a vorbit despre asta, trebuie să ne concentrăm exclusiv pe meciul de la Sibiu care este unul foarte, foarte greu. Nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece.

Adrian Mititelu, despre marea problemă a celor de la FCU Craiova în lupta cu Sepsi pentru play-off: “Presiunea deja se simte acum”

Am obținut o victorie de moral, dar dacă nu jucăm fotbal în astea unu sau două meciuri, cel mai probabil două, nu facem nimic. Toată lupta asta se duce în van. Erau la antrenament și eu le-am comunicat. Câțiva dintre ei au aplaudat și și-au văzut de antrenament. Presiunea deja se simte acum.

Teoretic suntem favoriți, dar noi de fapt nu suntem. Pentru că avem cele mai grele picioare acum din cauza emoțiilor. Iar meciul de la Hermannstadt este cel puțin la fel de greu ca acela pe care îl are Sepsi la FCSB. Așa vezi o echipă, în astfel de momente. Jucătorii ăștia nu au câștigat nimic niciodată, sunt o echipă nouă ca structură, ca și componență.

Și ca vârstă. Dacă iei unul sau doi din echipă, este o echipă foarte tânără. Avem avantajul că avem jucători străini, crescuți în Europa occidentală, care au altă mentalitate. Care tratează altfel evenimentele, nu fac ca noi tragedie dintr-o înfrângere sau nunți dintr-o victorie. Jucătorii sunt concentrați și încrezători.

Adrian Mititelu, avertisment pentru jucători înaintea săptămânii care va decide cine dintre Sepsi și FCU Craiova merge în play-off: “Șansele am crescut, dar nu înseamnă că am și reușit”

Presiunea e pe mine și pe câțiva din club. Noi suntem români. Toată viața mea mi-am dorit atât de multe în fotbal și nu am reușit mai nimic. Am făcut echipe frumoase, dar la capitolul rezultate, cel mai bun e locul 7. Ce-i drept, la 3 puncte de locul 4. Vă dați seama că eu vreau ca FCSB să bată pe Sepsi. Dar și Sepsi va juca o carte foarte importantă.

Orice e posibil. Acum avem și varianta să mergem la Sepsi să tranșăm meciul final, poate să avem și varianta egalului. Ar fi o șansă în plus, noi dăm gol în toate meciurile. Au teren bun, noi avem un contraatac foarte bun. Șansele au crescut, dar nu înseamnă că am și reușit. Să sperăm că arbitrii pe care îi va trimite Federația nu vor face erori”, a spus Adrian Mititelu la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

