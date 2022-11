Adrian Mititelu, anunț despre noul antrenor de la FC U Craiova, dar și despre varianta Zenga. “A comis-o în ziua aia! Mi-a dat țeapă din cauza FCSB!” Video exclusiv

FC U Craiova nu are antrenor de aproape o lună, . Clubul din Bănie nu se regăsește, iar Adrian Mititelu pune pe seama fostului tehnician evoluțiile slabe ale echipei. În cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, Mititelu a dat detalii despre viitorul antrenor și a povestit despre „țeapa” pe care i-a dat-o Walter Zenga din cauza FCSB-ului.

Adrian Mititelu, detalii despre noul tehnician de la FC U Craiova: „Am un antrenor român”

FC U Craiova se afundă în clasamentul din SuperLiga. Oltenii sunt la egalitate cu UTA Arad, penultima în ierarhie, și au ajuns la șapte meciuri consecutive fără victorie. Adrian Mititelu se află în continuarea în căutarea unui antrenor, , însă până acum patronul oltenilor nu a fost impresionat de nicio variantă.

În exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, Adrian Mititelu a dezvăluit că se află în tratative cu un antrenor român și alți doi străini. „Mi-e teamă să iau o decizie. Am două, trei variante, dar nu știu pe care să o accesez. Nu pot să spun pentru că încă mai caut și alte variante. Napoli nu e printre variante.

Am un antrenor român și doi străini, dar pe cei români când le cer și eu un plan, când auzi ce tâmpenii spun. Nu sunt ancorați în realitate. Am vorbit cu trei-patru antrenori români, dar m-am desumflat imediat după ce am avut primele discuții”, a declarat Adrian Mititelu la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Adrian Mititelu l-a vrut pe Zenga. Tehnicianul italian i-a dat „țeapă” din cauza FCSB: „Aveam o întâlnire programată”

Adrian Mititelu și Marcel Pușcaș, președintele lui FC U Craiova, , fostul antrenor al Stelei (n.r. FCSB), îl va înlocui pe Marius Croitoru. Patronul oltenilor a povestit „țeapa” pe care i-a dat-o antrenorul italian.

„La Zenga chiar mă gândisem serios. Eu am avut o simpatie pentru el de când antrena înainte în România, dar sincer să fiu, m-a dezamăgit pentru că m-am convins în ziua aceea și n-am reușit să trec peste asta orice ar fi fost. Mi-a dat o țeapă cum se spune. Nu m-am dus special pentru el (n.r. în Dubai), dar am coroborat. Am hotărât destinația Dubai pentru că era și el acolo, puteam să merg în altă parte.

Totul a fost din cauza situației de la FCSB pentru că noi aveam întâlnirea programată de luni pentru marți după-amiaza la un hotel din Dubai și chiar marți la prânz au avut loc evenimentele la FCSB. El probabil a așteptat să primească un semn, acolo la FCSB și a încercat să tragă de timp. Dacă mă suna cu câteva ore înainte să inventeze ceva. Domne, am o treabă, a fost ziua soției lui, dar a aflat seara că e ziua soției lui”, a mai spus Adrian Mititelu, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Adrian Mititelu, despre Walter Zenga după dezinteresul arătat de Gigi Becali „Dintr-odată era foarte disponibil”

Deși, inițial, Walter Zenga i se părea cea mai bună variantă pentru postul de antrenor, Adrian Mititelu nu vrea să mai audă sub nici formă de o posibilă mutare a tehnicianului italian pe banca oltenilor. Ulterior, finanțatorul a mărturisit că Walter Zenga era cel care insista.

„Să știți că după m-a înnebunit. A insistat, dar n-am mai vrut eu. M-am pregătit, m-am aranjat, am închiriat un dinning-room acolo la hotel, m-am gătit și când colo… Mi-a zis că este cu copiii la fotbal, la antrenament, noi având întâlnire și că nu poate în ziua aia.

Am rămas mască. Seara după ce Gigi Becali a ieșit și a zis că nu-l interesează Zenga dintr-odată era foarte disponibil. Bineînțeles că l-am scos de pe listă. Nici dacă îmi dădea el bani nu-l mai angajam”, au fost cuvintele lui Adrian Mititelu, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.