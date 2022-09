Adrian Mititelu anunță că Gigi Becali are concurență pentru Juan Bauza: ”Este dorit de Șucu și Rotaru, dar nu îl dau în România”

Considerat cel mai bun playmaker din SuperLiga, argentinianul a intrat de mai mult timp în atenția finanțatorului de la FCSB.

Adrian Mititelu îi transmite lui Gigi Becali că Juan Bauza nu e de vânzare

Gigi Becali a început să tatoneze terenul și a spus că îi place de Juan Bauza și , însă patronul de la FC U Craiova i-a transmis că nu are de gând să-și lase ”perla” să plece, chiar dacă acesta mai este dorit de alte două cluburi mari din România.

ADVERTISEMENT

”Hai să lămurim problema cu Bauza. El nu se va mișca de la FC U până în vara anului viitor. Valorează foarte mulți bani, iar Gigi Becali nu își permite să dea atâția bani pe el.

La ora asta Bauza mai este dorit de Șucu și Rotaru, dar nu îl dau în România. Și așa pe Compagno l-am dat cu inima strânsă, iar pe Bauza, vă mai spun încă o dată, nu îl vând în România”, a declarat Mititelu, pentru .

ADVERTISEMENT

De altfel, în urmă cu o lună, atunci când Gigi Becali a vorbit pentru prima dată despre un interes pentru Juan Bauza, Adrian Mititelu a spus că și că jucătorul valorează mult mai mult.

Cât vrea Mititelu pentru ”perla” sa

Cu toate acestea, în urmă cu mai puțin de două săptămâni, patronul de la FC U Craiova afirma că pe mijlocașul argentinian Juan Bauza, cel mai bun jucător al echipei sale, chiar și la rivala Universitatea Craiova.

ADVERTISEMENT

”Și CSU dacă vrea să cumpere de la noi, eu vând, nu am nicio problemă. Domnul Rotaru are bani, să îmi dea 5 milioane și i-l dau pe Bauza. Eu sunt sărac, îmi trebuie 5 milioane ca să termin baza. Eu nu am afaceri ca Șucu, Becali, Rotaru. Să fie clar! Noi vindem la oricine, indiferent dacă e CSU. Nu e nicio problemă dacă domnul Rotaru vrea un jucător de la noi”, preciza Mititelu.

Imediat după derby-ul Olteniei dintre FC U și Universitatea, , care se afla în refacere după accidentarea care l-a ținut o perioadă îndelungată în afara terenului.

ADVERTISEMENT

Starul lui Adrian Mititelu, care mai are contract până în vara anului 2025, visează să ajungă la naționala Argentinei, însă a mărturisit că ar accepta cu plăcere dacă ar veni o convocare pentru reprezentativa României.