Sport

Adrian Mititelu anunță distrugerea pentru Mihai Rotaru și Universitatea Craiova: „Vor plăti până la ultimul cent! Câștigăm pe toate fronturile!”

Curtea de Apel Timișoara a oferit motivarea în dosarul privind palmaresul Universității Craiova, iar Adrian Mititelu a lansat un nou atac virulent la adresa clubului condus de Mihai Rotaru.
Bogdan Ciutacu, Bogdan Mariș
16.03.2026 | 18:22
EXCLUSIV FANATIK
ADVERTISEMENT

Curtea de Apel Timișoara a oferit motivarea în dosarul privind palmaresul Universității Craiova la peste o lună după ce a pronunțat decizia finală. Apariția motivării a fost un motiv de sărbătoare pentru Adrian Mititelu, care anunță un scenariu apocaliptic pentru formația patronată de Mihai Rotaru, aflată momentan în lupta pentru titlu.

Adrian Mititelu anunță distrugerea pentru Mihai Rotaru și Universitatea Craiova

Adrian Mititelu a reacționat în exclusivitate pentru FANATIK după motivarea Curții de Apel Timișoara. „Instanța s-a pronunțat definitiv și lucrurile sunt clare. Toți oamenii de bună credință știu faptul că acest club, Universitatea Craiova, a avut niste evoluții juridice post-Revoluție așa cum s-a întâmplat peste tot în lumea asta.

ADVERTISEMENT

Instanța spune clar: Istoria sportivă după 1991 a curs legată de secția desprinsă și nu a rămas în conservare în cadrul clubului, cum pretinde Badea (n.r. Pavel Badea). Deci nu s-a terminat istoria în 1991 cum vrea el, ci a continuat până în 2011. Apoi, când a intervenit această nenorocire în 2011 (n.r. dezafilierea Universității Craiova), instanța a dat verdictul că mă puteam înscrie în liga a patra. Astfel, în 2017 am înființat o nouă entitate care să continue activitatea clubului dezafiliat. Instanța spune că palmaresul urmărește activitatea fotbalistică.

Ei au înființat o secție de fotbal în 2012 care nici măcar nu s-a înscris la Federație, ci s-au asociat cu echipa lui Rotaru. Clubul lui Rotaru nu este afiliat la FRF nici până în ziua de astăzi. Ei pot pretinde doar palmaresul ulterior anului 2012. Este o nebunie ce se întâmplă. Veți vedea următoarele procese acum. Vom lua înapoi sigla cu leul și câștigăm pe toate fronturile. Noi am pierdut-o atunci doar pentru că nu am dovedit că suntem succesorii. Instanța a spus acum că suntem continuatorii. Încep acum termenele cu acțiunile în civil și despăgubirile.

ADVERTISEMENT
Noi câștigasem palmaresul când eram aproape să intrăm în prima ligă. Au făcut blatul acela federalii și s-a întors totul. Am fi fost singura entitate care putea pretinde legătura cu Universitatea Craiova și îi obligam sa schimbe culori, imn, tot. Acum ei ar fi fost dispăruți, nu noi. Asta înseamnă corupția unor judecători care îți fură 5 ani din viață. Vor trebui să dea banii pentru că s-au folosit de palmaresul Universității Craiova”, a afirmat omul de afaceri. Motivarea Curţii de Apel Timişoara arată faptul că gruparea aflată momentan în prima ligă nu ar deţine palmaresul până în 1991.

ADVERTISEMENT

Cum a comentat Adrian Mititelu impactul unui titlu cucerit de echipa lui Mihai Rotaru

Gruparea condusă de Mihai Rotaru este implicată momentan în lupta pentru tittlul din Superliga, aflându-se pe locul 2 în clasamentul play-off-ului, la un punct în urma liderului Rapid. Adrian Mititelu a comentat posibilitatea ca echipa patronată de rivalul său să devină campioană. „Lumea în Craiova crede că ei sunt adevărata Craiova, dar lucrurile se vor schimba.

Nu mai merge să faci tâlhărie in 2026 într-o țară membră UE. Ei cred că o să rămână cu brand-ul numai pentru că vor lua un titlu de campioană? Vor plăti pentru tot ce au făcut și nota va fi foarte mare pentru că nu ar fi ajuns niciodată la nivelul ăsta fără numele Universitatea Craiova.

ADVERTISEMENT

Ne-au distrus două societăți, mi-au luat tot și se bucură de acest brand. Cum să rămână așa lucrurile dacă iau ei titlul? Nu, vor plăti până la ultimul cent. Să vă aduceți aminte cuvintele lui Mititelu din 16 martie 2026. În maxim 3 ani va fi o altă situație, la 180 de grade”, a declarat Adrian Mititelu, în exclusivitate pentru FANATIK.

  • 4 titluri are în palmares Universitatea Craiova
  • 1991 este anul în care gruparea din Bănie a cucerit ultimul titlu din palmares
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
