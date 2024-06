Adrian Mititelu anunță transferurile vedetelor de la FC U Craiova: „Ar putea pleca Bauza, Baeten sau Blănuță”. Ce ofertă i-a făcut Gigi Becali

FCSB a câștigat campionatul după o pauză de nouă ani, iar acum are mai multe ținte în perioada de transferuri. Printre numele vehiculate sunt jucători de la retrogradata FC U Craiova, iar Mititelu a reacționat dur.

Adrian Mititelu, ferm cu privire la plecările de la FC U Craiova!

Adrian Mititelu a spus clar că cei care au plecat de la club ar fi avut oricum destinele dezlegate de olteni. Patronul lui FC U Craiova a spus că majoritatea și-au manifestat dorința de plecare înainte de retrogradare.

„Cei care erau de plecat, au plecat. Și dacă echipa ar fi rămas în Liga 1, acești jucători plecau. Unii au ajuns la final de contract, alții și-au manifestat intenția de a pleca înainte de a se termina campionatul. A fost o înțelegere între părți.

Ar putea să mai plece un Bauza sau un Baeten sau poate un Blănuță. Sunt jucători care fac obiectul unor discuții pentru anumite cluburi. Întrebări sunt și din România. De exemplu, Blănuță este un jucător foarte căutat la nivel verbal“, a spus Mititelu la .

FCSB, propuneri neserioase?!

Adrian Mititelu a spus că craiovenilor. Olteanul crede că ceea ce a înaintat Gigi Becali este o formă de jignire la adresa sa.

Printre numele de care Mititelu s-ar putea despărți sunt Juan Bauza, cel pe care așteaptă o sumă mare de bani. Însă, retrogradarea s-ar putea să îl ia prin surprindere pe patronul oltenilor, care .

„La Bauza nu avem decât o întrebare, am dat un răspuns și așteptăm și noi un răspuns. Iar la Baeten a întrebat un club din România, dar oferta făcută este rușinoasă în raport cu valoare pe care o are.

FCSB a făcut o propunere care mi s-a părut neserioasă, nici măcar nu am ajuns la discuții. Nu o să-l mai dau nici dacă oferă cât am vrut eu. Baeten e un fotbalist foarte serios și are o vârstă foarte bună. Am luat în calcul, dacă nu există o ofertă care să mă mulțumească, să-i dau drumul împrumut un an, ca la anul să revină.

Mi s-a părut jignire că a putut să spună o astfel de cifră (n.r. Gigi Becali). Mi-a oferit undeva la 200.000 de euro”, a declarat Adrian Mititelu, conform sursei citate anterior, despre sumele de transfer oferite de Gigi Becali.