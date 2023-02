Adrian Mititelu anunță un nou transfer de răsunet la FCU Craiova: „E bun rău! Semnează luni sau marți!”. Video Exclusiv

FC U Craiova continuă să se întărească în această perioadă de mercato. Oltenii vor să mai aducă cel puţin doi jucători în următoarea săptămână, care să fortifice echipa lui Nicolo Napoli.

Adrian Mititelu anunţă transferurile de la FC U Craiova: “O să mai vină unul sau doi jucători, cu care suntem în negocieri avansate”

a dezvăluit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI că săptămâna viitoare este aşteptat să semneze cu FC U Craiova un mijlocaş italian, în stilul lui Constantin Budescu:

“Avem condiţii bune, suntem singurul club din România care are 5 terenuri gazonate ţiplă, pentru echipa mare. Inclusiv un teren sintetic pe care se antrenează. Lotul este foarte bun, o să mai vină unul sau doi jucători, cu care suntem în negocieri avansate.

Fundaşul central a căzut. Au venit aici şi s-au schimbat condiţiile. Impresarul a schimbat. Am zis că nu este corect şi am renunţat la jucător. Dar am optat pentru a doua variantă din grupul celor patru pentru acest post.

La capitolul fundaşi, stăm foarte bine. Băiatul ăsta care trebuia să semneze azi îl luasem mai mult pentru acomodarea pentru anul viitor. Era străin. L-am luat în calcul pentru că îl împrumutam până în vară şi apoi l-aş fi transferat. Pe bani, nu gratis.

“Este italian. Bun rău. Este ceva de genul lui Budescu”

Mai avem un jucător care ajunge mâine sau poimâine în România. Sperăm ca luni sau marţi să semneze. Este italian. Până nu semnăm contractul, nu pot să spun nimic. Este un jucător foarte bun. E bun rău.

Aşa pare, dar să îl vedem pe teren. Este diferit de Bauza. Dă de la distanţă, şutează. Este ceva de genul lui Budescu. Poate să joace chiar puţin mai în spate. Oricum, e diferit de Pepe. Săptămâna viitoare vine un fundaş central.

Este francez, dar nu ştiu sigur. Nu ascund că am vrut să aducem un atacant din Argentina. Se numea Cruz. El avea şase luni de contract cu echipa de acolo, cu Banfield. Era un jucător bun de 23 de ani, avea şi paşaport italian.

Din păcate, a căzut transferul pentru că a semnat un nou contract cu clubul. Voiam să îl luăm cu 150-200.000 de euro de acum. Dar nu ne-am înţeles.”, a spus Adrian Mititelu la FANATIK SUPERLIGA.

Perioada de mercato pe plan intern durează până pe data de 13 februarie speră să treacă repede peste scandalul de xenofobie de la Sf. Gheorghe, care poate costa echipa cele trei puncte.