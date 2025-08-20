Adrian Mititelu anunţă victoria în procesele cu FRF şi LPF: “În câteva luni se va da decizia! Burleanu va fi chemat la DNA”

Pornind de la procesul dezafilierii Universității Craiova din 2011 și continuând cu litigiile ceva mai recente cu Federația, cele referitoare la retrogradarea lui FCU Craiova și depunctarea masivă ulterioară, finanțatorul clubului din Bănie a explicat pe larg în direct la FANATIK SUPERLIGA toate aceste spețe.

Adrian Mititelu, despre victoria finală în procesele cu FRF și LPF: „Anul ăsta mă aștept la un deznodământ fericit”

, omul de afaceri consideră că acum este îndreptățit să solicite o revizuire în procesul privitor la dezafiliere, după cum urmează:

„Anul ăsta mă aștept la un deznodământ fericit pentru noi în legătură cu numeroasele procese civile pe care le avem în curs. Vreau să vă spun că odată cu decizia CJUE din urmă cu două săptămâni, decizie despre care voi ați fost singurii care au scris, în rest toată presa a ignorat-o, bine, merg și pe chestiunile că suntem într-o perioadă de vacanță.

Dar vă spun că decizia CJUE dată la 1 august, singurul ziar din România, singurul site, singura platformă media care a dat-o a fost Fanatik, este revoluționară și confirmă toată zbaterea și susținerile lui Adrian Mititelu și FC Universitatea Craiova.

Ce s-a stabilit în decizia CJUE? Că federațiile sportive naționale, ori FIFA sau UEFA, nu pot impune prevederi prin care să fie interzis accesul la justiție sau prin care procedurile administrative din sport în general să nu poată să facă obiectul contestării în instanță.

Patronul de la FCU Craiova se bazează pe decizia dată recent de Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Și că instanțele au greșit atunci când au acceptat acele prevederi în care se spune că nu ai voie să te judeci decât la TAS. Și a cerut în mod imperativ instanțelor naționale să înlăture de la aplicare astfel de prevederi.

Prin urmare, tot ce ni s-a întâmplat nouă în 2011 a fost… Deci nu numai că eu puteam să mă judec cu Pițurcă în instanță, aveam un drept să mă judec cu el în instanță. Iar statul român a luat de bun ce a spus Federația. Iar acum CJUE i-a făcut zob.

Pe de altă parte, știți că eu nu am pierdut niciodată procesul cu Federația, numai că instanța Curții de Apel când i-a achitat pe inculpați a considerat că e valabil acest statut și că eu trebuie să merg în Elveția, la TAS.

„CJUE spune că trebuia ca instanțele naționale să judece și chiar le cere asta”

Iar acum vine CJUE și spune că trebuia ca instanțele naționale să judece și chiar le cere asta. Prin urmare, toată apărarea Federației este zob și această decizie este producătoare de drepturi, în sensul că, în urma publicării ei în jurnalul oficial al Uniunii Europene, noi avem drept de revizuire și pe acest motiv.

Adică practic se naște o altă revizuire de proces, pentru că statul român e într-o mare culpă. A permis ca un club de fotbal să fie pulverizat numai pentru faptul că a făcut un proces, deși conform normelor Tratatului de la Lisabona era un drept garantat de dreptul Uniunii.

Deci din punct de vedere juridic Federația acum este într-o situație foarte gravă în raport cu Universitatea Craiova. Ei au făcut numai ilegalități. Acum ei nu se mai pot prevala de acel regulament și acel statut care spun că să mergem la TAS.

Și mi-e necaz, vă spun, chiar sunt frustrat că presa din România nu face o analiză a acestei legi. E ceva cutremurător, a căzut mitul TAS și nu aveți voie să judecați ceva ce hotărâm noi la fotbal. Nu e adevărat!

CJUE le cere instanțelor să judece orice proces legat de activitatea sportivă. Și dacă s-a încălcat dreptul Uniunii, să anuleze decizia respectivă, să îi acorde despăgubiri părții vătămate și tot așa. Deci lucrurile sunt foarte clare în decizia CJUE.

Adrian Mititelu susține în continuare că FRF nu avea dreptul de a retrograda în Liga 3 și depuncta FCU Craiova: „Nu au mandate, tot ce se întâmplă e ilegal. Burleanu va fi chemat la DNA”

(n.r. Despre penalizarea de 34 de puncte din Liga 3) Nu există nicio depunctare. Acele hotărâri le iau niște indivizi care nu au mandate. Tot ce se întâmplă e ilegal. Numai că până acum nu am putut să ajung în fața unui judecător. O să vedeți că totul va fi anulat.

Ei nu au mandate, funcționează ilegal. Ei nu figurează legal. Acea decizie de depunctare o dau oameni care nu au acest mandat legal. Tribunalul le-a respins această competență. Numai că ei se prevalează de această stare de neimplicare a autorităților care a fost până acum și care se va termina în curând.

O să vedeți că Adrian Mititelu a avut dreptate din nou și că această depunctare nu va exista. Va mai dura câteva luni până când va exista o decizie în sensul ăsta. Până când va exista o decizie, până când Burleanu va fi chemat la DNA să fie pus sub acuzare. Va mai dura o lună, două, trei șase, maxim.

În ceea ce ne privește, sunt convins că anul viitor vom fi reintegrați cel puțin în Liga 2, dacă lucrurile nu vor merge chiar și mai mult, pentru că prejudiciul pe care l-am suferit eu în legătură cu clubul Universitatea Craiova este unul uriaș. Un club de fotbal a fost nimicit și acum sunt carențe uriașe”,