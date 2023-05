Adrian Mititelu, aproape de prima calificare în cupele europene la FC U Craiova: „Au toate premisele să meargă în Conference League”. Exclusiv

Play-out-ul din SuperLiga este aproape de final, iar după ce au primit licența UEFA. Mircea Bornescu a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că oltenii sunt aproape să reușească cea mai mare performanță cu Adrian Mititelu din postura de finanțator.

Adrian Mititelu, aproape de prima calificare în cupele europene la FC U Craiova: „Au toate premisele de a se califica în Conference League”

pentru preliminariile Conference League cu două runde înaintea finalului din play-out. FC Voluntari va fi adversara oltenilor în drumul spre prima calificare în cupele europene a lui Adrian Mititelu, iar cele două formații se vor confrunta duminică, 28 mai.

Mircea Bornescu a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că are încredere în elevii lui Nicolo Napoli și este mulțumit de evoluția jucătorilor din Bănie. Fostul jucător și team-manager este de părere că o calificare în preliminariile Conference League ar liniști apele la clubul lui Adrian Mititelu.

„Pot să spun că au arătat bine o perioadă de timp, mai ales după venirea lui Nicolo. La meciul cu FC Hermannstadt au făcut o partidă foarte bună defensiv, însă mă așteptam la un joc mai ofensiv. Din câte știu mai au un baraj de dat, dar este o echipă foarte bună, cu jucători tehnici și foarte buni.

Nu ar fi o surpriză dacă ar câștiga meciul de baraj, de ce nu? Important este să ai pretenții, important este ca jucătorii să fie liniștiți și concentrați pe ce au de făcut. Normal că o calificarea în preliminarii ar însemna foarte mult, în ultima perioadă au fost tot felul de discuții și au nevoie de calificarea, imagine și o performanță.

Un pic de performanță ar aduce liniște și stabilitate la club. Au jucători foarte buni, însă nu este îndeajuns pentru că trebuie să fie și un grup, nu am văzut că ar fi probleme în momentul de față. Au toate premisele de a se califica în Conference League”, a spus Mircea Bornescu.

Cum a ratat FC U Craiova 1948 cupele europene în fața celor de la FC Vaslui: „Încrederea excesivă mai mult ne-a dăunat”

Adrian Mititelu a mai fost aproape să o ducă pe FC U Craiova 1948 în cupele europene în sezonul 2008-2009. Mircea Bornescu a dezvăluit că încrederea, dar și discuțiile din anturajul oltenilor de la acea vreme i-a făcut pe jucători să rateze preliminariile Europa League.

„Am fost foarte încrezători, veneam după un joc bun la Steaua (n.r. FCSB), chiar dacă pierdusem 2-1, am condus cu 1-0 și am pierdut pe final. Eram foarte încrezători că vom câștiga, foarte mulți oameni au venit la meci și au făcut o atmosferă superbă.

Încrederea asta excesivă mai mult ne-a dăunat pentru că după ce am primit gol nu am reușit să marcăm. Am încercat să revenim, am vorbit între noi. Putem să presupunem ce s-ar fi întâmplat, însă nu se știe. Erau discuții că nu vom lua discuții că nu vom lua licența pentru Europa.

Au fost foarte multe discuții și părerea mea că ne-a dăunat și nouă foarte mult în acea săptămână, dar înaintea meciului am fost foarte încrezători că vom câștiga”, a dezvăluit Mircea Bornescu pentru FANATIK.

Fostul goalkeeper de la FC U Craiova 1948 i-a analizat pe Robert Popa și Ionuț Gurău și este de părare că ambii merită să fie între buturi la gruparea din Bănie. Postul de titular i-a revenit jucătorului transferat de la Unirea Slobozia, după forma slabă pe care olteanul a avut-o în ultimele meciuri din 2022.

„Ambii portari sunt foarte bun și au evoluții constante foarte bune. Îmi pare rău de Popa pentru că este un portar valoros, îmi pare rău de el că nu joacă mai mult. Gurău a făcut partide excelente și merită să joace, asta este problema când ai doi portari de valori apropiate și este greu de gestionat această situație”, a spus fostul portar.