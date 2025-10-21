Adrian Mititelu, aproape de un nou tun financiar după transferul lui Blănuță: 2.5 milioane de euro pentru Bauza

ADVERTISEMENT

Deși FCU Craiova a fost recent exclusă de FRF din toate competițiile din cauza unor datorii neachitate, după ce anterior fusese retrogradată în Liga 3 și depunctată masiv în mai multe rânduri, din aceleași motive, ajungând chiar până la 94 de puncte penalizare, clubul din Bănie tot reușește să producă sume importante din cedări de jucători.

Adrian Mititelu poate încasa 2.5 milioane de euro pentru transferul lui Juan Bauza

În primul rând, în această vară oltenii l-au cedat pe La acel moment, În plus, în funcție de îndeplinirea anumitor performanțe prevăzute în contractul dintre cele două cluburi, suma finală ar putea să fie chiar și mai mare.

ADVERTISEMENT

În al doilea rând, tot în vară, Adrian Mititelu l-a trimis și pe Juan Bauza în Columbia, la Atletico Nacional, inițial sub formă de împrumut. , clubul sud-american trebuie să achite la finalul acestui sezon suma de 2.5 milioane de euro pentru activarea opțiunii de transfer definitiv în ceea ce îl privește pe mijlocașul ofensiv argentinian în vârstă de 29 de ani.

Și pare din ce în ce mai plauzibil ca acest scenariu să devină realitate. Asta pentru că informațiile venite în cursul zilei de luni dinspre presa de sport din America de Sud conduc spre acest deznodământ. De exemplu, columbienii de la El Deportivo au dorit să sublinieze în mod special că Bauza se descurcă foarte bine în această perioadă la actuala echipă.

ADVERTISEMENT

Atletico Nacional are toate motivele să-l cumpere definitiv, argentinianul își dorește să continue în Columbia

Asta după ce el a marcat un gol și a semnat și trei pase decisive în primele sale 13 meciuri și astfel a reușit să se impună în primul 11 al lui Atletico Nacional.

ADVERTISEMENT

Așadar, în acest context, în cazul în care argentinianul va avea în continuare aceleași prestații apreciate, ar fi în principiu de așteptat ca oficialii clubului să își dorească să îl transfere definitiv de la FCU Craiova în vară. „Juan Bauza performează la un nivel remarcabil”, a notat sursa citată anterior.

În plus, și fotbalistul și-ar dori să continue în Columbia. Chiar el a transmis recent acest fapt, potrivit jurnaliștilor din țara sa natală, de la TyC Sports:

ADVERTISEMENT

„De obicei sunt o persoană realistă și gândesc pe termen scurt, dar mi-aș dori foarte mult să fiu cumpărat definitiv și să joc la Atletico Nacional pentru o perioadă lungă”.