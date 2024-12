În vara anului 2023, Albion Rrahmani ajungea la Rapid în schimbul sumei de 1,35 milioane de euro. Fotbalistul din Kosovo a adus un profit uriaș clubului din Giulești după doar un singur sezon, însă el avea șanse mari să ajungă la FC U Craiova 1948 înainte de Rapid.

Adrian Mititelu aruncă bomba pe piața transferurilor: „Noi am fost primii care am negociat cu Rrahmani”. Ce s-a întâmplat la tratative

Albion Rrahmani a fost unul dintre cei mai buni atacanți care au trecut pe la Rapid în ultimii ani. Fotbalistul kosovar a făcut senzație în Giulești în singurul său sezon în tricoul alb-vișiniu, iar a adus o sumă consistentă de bani în conturile clubului.

Cu 18 goluri și 6 pase decisive în 29 de meciuri pentru Rapid, Rrahmani a fost transferat în această vară de Sparta Praga în schimbul sumei de cinci milioane de euro. Gruparea din Cehia , iar atacantul kosovar are deja 7 goluri la noua sa echipă.

Chiar și așa, Adrian Mititelu a dezvăluit o adevărată bombă în direct la FANATIK SUPERLIGA. Finanțatorul celor de la FC U Craiova 1948 a transmis că oltenii au fost primii care i-au contactat pe cei de la Ballkani pentru a-l transfera pe Albion Rrahmani.

„Am vrut să-l luăm pe Rrahmani, noi am fost primii din România care am vrut să îl luăm pe Rrahmani și eram în negocieri și cu cei din Kosovo. Am fost în negocieri directe, eu vorbeam cu Rrahmani și când am ajuns la Blănuță, l-am luat și pe Jibril și pe Blănuță și am renunțat la Rrahmani.

Mi-au cerut vreo 500.000 pe Rrahmani, atunci imediat ce l-am vândut pe Compagno. Știu că merita, dar era un cetățean extracomunitar și era situația asta legată de Kosovo, unde era o situația incertă din punct de vedere juridic. Jibril fiind nigerian, era asociat din punct de vedere comunitar, iar Blănuță avea pașaport românesc.

Mulți au vorbit prostii, Blănuță are de la 10 ani pașaport românesc, el acum doar a obținut dreptul de a evolua pentru România, dar este de 12 ani cetățean român”, a declarat Adrian Mititelu la FANATIK SUPERLIGA.

Vladislav Blănuță, fotbalistul împrumutat de Adrian Mititelu la Universitatea Cluj, face furori în SuperLiga

Universitatea Cluj face senzație în SuperLiga României și continuă să fie pe primul loc, după o etapă în care și . Echipa antrenată de Ioan Ovidiu Sabău are parte de jucători în plină formă.

Unul dintre ei este și și care are o clauză de reziliere în valoare de 6 milioane de euro. Acesta are 9 goluri și 2 pase decisive în 20 de apariții pentru „șepcile roșii” în SuperLiga și are o cotă de piață de 800.000 de euro.

Mititelu, DEZVALUIRI despre Vladislav Blanuta | DE CE NU VREA la FCSB si OFERTA primita de la Rapid