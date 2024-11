Adrian Mititelu, acuzații incredibile: „Între ce plătesc televiziunile și ce primesc cluburile e o diferență de 17 milioane de euro! E un off-shore”

Adrian Mititelu a dezvăluit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, că Federația Română de Fotbal își păstrează anul 17 milioane de euro din banii care ar trebui să fie în conturile cluburilor.

Adrian Mititelu: „Bodescu este șeful Federației!”

fără precedent la adresa Federației de Fotbal. Și mai ales la adresa lui Gabriel Bodescu, secretarul general al FRF.

ADVERTISEMENT

Omul de afaceri a dezvăluit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, că instituția pe care o conduce Răzvan Burleanu apelează la un off-shore pentru a sustrage anual peste 17 milioane de euro. Sumă care ar trebui să fie în contul cluburilor.

„Știu că nu o să mă credeți, dar Bodescu conduce Federația! El este șeful, el este mult mai autoritar decât Burleanu. El trasează acțiunile. Credeți-mă că-l domină. Burleanu e mult mai blând, nu e expansiv cum e Bodescu. Bodescu este ca un dihor. Este foarte inteligent. Are spiritul acesta de a trage sforile.

ADVERTISEMENT

E implicat și în politică. E apropiat de domnul Ciolacu. Bodescu a negociat și blatul de la apel cu Federația, el a tras sforile cu Coldea și cu toți. Federația și Liga au dat drepturile TV ca o compensație pentru procesul pe care l-au câștigat cu noi la apel.

Între ce plătesc televiziunile și ce iau cluburile e o diferență de 17 milioane de euro. Între cluburi și televiziuni există un off-shore. Orlando cred că ia o rămășită, nu cred că el ia ceva.

ADVERTISEMENT

Au fost băgați mai mulți oameni politici. Aici, Dragomir, chiar dacă e dușmanul meu are dreptate. De ce credeți că ei sunt apărați de justiție? Un lider politic din 2013 l-a schimbat pe Dragomir. Îi păsa lui de fotbalul românesc? Ei și-au împărțit această halcă.

Aparent, off-shore-ul este legal. Eu am făcut și plângere la DNA, dar nimeni nu face nimic. Nu a făcut nimeni nici măcar o investigație. Liga mănâncă anual 5-6 milioane de euro anual aiurea”, a declarat Adrian Mititelu, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

a precizat că Gigi Becali este conștient de practicile Federației Române de Fotbal. Doar că motivul pentru care stă pasiv și nu face informația publică este că FCSB este clubul care atrage cel mai mult din publicitate.

„Gigi Becali nu ia foc pentru că îi convine. Are un club care aduce multă publicitate. Știe și el de asta, credeți-mă. El este în avantaj că FCSB atrage foarte mulți bani.

Federația a vândut la comun Liga 2 și Cupa României. Dar noi la Liga 2 nu primim niciun ban. Diferența de audiența este de 3 ori mai mare la Liga 1, dar la plată este de 50 de ori diferența. La Liga 2 este o batjocoră, se dau 20-30.000 de euro. Numai că foarte puțini au curajul să vorbească despre asta.

Se plătește 45.000 de euro pe lună pentru președinte. Am înnebunit? Gino are 30.000 de euro net, plus taxele, 50.000 de euro pe lună. Au salarii uriașe și stau într-un viloi făcut de Dragomir.

Sunt ziariștii ăia care primesc sute de mii de euro pe an pentru reviste insignifiante și alte amante pe acolo. Și la Federație e la fel, își dau funcții pe acolo.

Se fură anual 25 de milioane de euro pe an. De asta e bătălia atât de mare. Și-au trimis și oameni politici apropiații. De asta te lupți cu ei în instanță și e greu să dovedești”, a mai spus finanțatorul de la FC U Craiova.

Adrian Mititelu, dezvăluiri șoc despre FRF și LPF