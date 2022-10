Adrian Mititelu, atac la Marius Croitoru după FC U Craiova – Hermannstadt 1-1: „Mi-a lăsat o bombă în brațe și trebuie să o rezolv”

Ultimele rezultate obținute de FC U Craiova 1948 l-au nemulțumit pe Adrian Mititelu, care este de părere că Marius Croitoru i-a epuizat pe jucătorii formației din Bănie. Oltenii au obținut un rezultat de egalitate cu FC Hermannstadt, scor 1-1, pe stadionul „Ion Oblemenco”.

Adrian Mititelu îl acuză pe Marius Croitoru: „Mi-a lăsat-o în genunchi, dar ne vom ridica”

FC U Craiova 1948 continuă serie de meciuri fără victorii în SuperLigă, după La finalul partidei, finanțatorul oltenilor s-a declarat nemulțumit de prestația formației din Bănie.

„Ăsta este fotbalul, încă suferim foarte mult. Adevărul este că ar trebui să puneți întrebările acestea lui Croitoru, pentru că el a avut această echipă pe mână și a lăsat-o cum a lăsat-o. Noi suntem obligați să facem în așa fel încât să ne ridicăm din situația asta.

Cred în continuare că echipa își va reveni și că vom reuși să ieșim din această situație. Echipa nu are energie, a fost vlăguită, nu poate să alerge și aceasta este adevărul. Echipa nu poate să alerge, jucătorii se sufocă. Asta este când faci greșeli și dai echipa pe mână unor oameni, care nu au experiența necesară și trăiesc din basme și lauda presei”, a spus finanțatorul lui FC U Craiova 1948.

Adrian Mititelu a declarat că vrea să găsească cea mai bună soluție pentru postul de antrenor al echipei. În acest moment, FC U Craiova 1948 este condusă de Florin Drăgan și Paul Răducan, care mai au la dispoziție câteva săptămâni pentru a îmbunătăți situația echipei.

„Eu am greșit, pentru că nu trebuia să mă iau după unul sau altul și să dau echipa pe mână unor nepricepuți. Mi-a lăsat-o în genunchi, dar ne vom ridica. Actuala conducere tehnică are un mandat de două, trei săptămâni, însă încercăm să găsim soluții.

Suntem într-o situație foarte ingrată, pentru că nu vreau să găsesc o soluție și mai proastă ca înainte. Trebuie să găsesc o soluție de care să fiu convins că este cea mai bună. Așa aș aduce un antrenor titrat, lăudat de unul și de altul și te pomenești în aceași situație, pentru că nu înțelege ce se petrece pe aici și face mai rău”, a declarat Adrian Mititelu.

Adrian Mititelu, conflict cu suporterii lui FC U Craiova 1948: „Omul a fost zeificat de galerie”

Marius Croitoru s-a bucurat de susținerea membrilor din galeria celor de la FC U Craiova 1948 în perioada petrecută în Bănie. în SuperLigă, motiv pentru care îi critică pe jucătorii „alb-albaștrilor”.

„Omul a fost zeificat de galerie. Acum noi suntem vinovați, vine galeria și ne amenință de zeul lor. Pai vorbiți voi cu zeul vostru, cu care făceați grătare pe acasă. Vorbiți cu el întrebați-l pe el de ce echipa nu poate să alerge, nu vor? Părerea mea este că ne fac mai mult rău suporterii acum.

Am înțeles că nu le place echipa, nu mai cred în noi, stați domne’ acasă și nu mai veniți. Nu toată ziua mercenari și nebunii, pentru că au nebuniile în cap că nu vor jucătorii să joace, este cea mai mare tâmpenie. Jucătorii nu au putut să alerge și ăsta este motivul, pentru că antrenamentele nu aveau legătură cu randamentul unei echipe.

Este pregătirea lui Croitoru, cu de trei ori pe zi ținuți în piciore o oră și jumătate, ăsta este modul lui. De asta echipa a ajuns aici, nu din cauza mea sau din cauza jucătoriilor, pentru că sunt aceași jucători. Toți sunt profesioniști și toți vor, dar nu pot”, a spus Adrian Mititelu.

„Mi-a lăsat o bombă în brațe și trebuie să o rezolv și o voi rezolva, pentru că echipa are potențial”

Finanțatorul „alb-albaștrilor” a declarat că acțiunile suporterilor îi afectează pe jucători. Acesta consideră că ședințele de pregătire conduse de Marius Croitoru i-au epuizat pe oltenii, însă speră ca această problemă să fie rezolvată în scurt timp.

„Acum se lucrează ca echipa să fie adusă pe linia de plutire. În loc să sprijinim echipa și să o ajutăm în momentul acesta, ei vin și mai rău fac. Dacă nu le place să stea acasă, am înțeles. Am devenit o echipă fără suporteri, asta este viața, dar nu veniți să ne înjurați, sa ne amenințați.

I-am dat mână liberă, i-am dat cât a vrut el salariu și bani la semnătură, ce să fac eu? El singur a plecat, zicea că nu mai are nicio soluție, probabil că el știa, dar nu știam de treaba asta. Toată lumea mă înjură pe mine, iar pe el în lăudau, plătești milioane ca să ți steagul sus și tot tu ești înjurat.

Echipa asta este cea mai ghinionistă. Le-am făcut toate poftele, să zicem că poate am slăbit echipă când l-am văzut pe Campagno, dar echipa are momente când joacă un fotbal foarte bun. Căderea fizică a început de trei, patru etape, dar nimeni nu îmi spunea ce se întâmplă. Mi-a lăsat o bombă în brațe și trebuie să o rezolv și o voi rezolva, pentru că echipa are potențial”, a declarat finanțatorul formației din Bănie.