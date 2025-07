Adrian Mititelu continuă războiul cu FRF: „În două săptămâni rezolvăm problemele financiare! Dacă uzurpatorii vor hotărî că noi nu putem face parte din Liga a 2-a, imediat vom contesta decizia”

Deși Răzvan Burleanu a anunțat că FCU Craiova nu va face parte din Liga a 2-a în sezonul viitor, asta din cauza datoriilor acumulate la club, Adrian Mititelu nu cedează și a venit, cu o zi înainte de cererea de participare, cu noi acuze la adresa Federației Române de Fotbal.

Adrian Mititelu continuă războiul cu FRF: „În două săptămâni rezolvăm problemele financiare”

Concret, Adrian Mititelu nu concepe că FCU Craiova 1948 să nu fie inclusă în Liga a 2-a în sezonul ce urmează, iar în cazul în care FRF nu îi va permite, acesta va merge la Tribunalul București pentru a face o contestație.

Patronul echipei de fotbal susține că Federația Română de Fotbal a fost ani de-a rândul de acord cu o concurență neloială, iar acest lucru este penalizat de legislația europeană. .

„Suntem pregătiți să abordăm Liga a 2-a! Mâine depunem cererea de înscriere”

„Datorită faptului că sunt probleme stridente și arzătoare legate de interesele noastre legitime, sunt nevoit să transmit intențiile clubului vizavi de activitatea pe termen scurt.

Sunt fel de fel de speculații și declarații, e normal să fie așa. Când la unele cluburi e mai greu, li se cântă prohodul. Unii se bucură, alții sunt triști. Cu toate probleme pe care le avem, să știți că activitatea clubului a continuat la modul cel mai serios. Au avut loc antrenamente, au avut loc pregătiri pentru sezonul care vine.

Noi suntem, în ciuda problemelor financiare pe care le avem, pregătiți să abordăm Liga a 2-a fără nicio problemă. Cred că în circa 10-15 zile, clubul o să rezolve 100% problemele financiare. Pe lângă asta, va avea și un buget nu foarte mare, dar echilibrat. Atenție, din bani privați, nu din bani publici! Cu puțină șansă, eu zic că problemele financiare se vor rezolva, iar eu zic că acest club va avea un buget de 1 – 1,5 milioane de euro pentru activitatea din sezonul viitor. Dacă clubul va juca în liga a 2-a, cu siguranță că vor veni și alte sume de bani.

Mâine este 15 iulie și vom depune la Federația Română de Fotbal, așa cum zice așa-zisul regulament… Să nu se înțeleagă acum că eu recunosc regulamentul, nu! Eu nu recunosc regulamentul, dar viața și situația și viața mă obligă să îl iau în seamă din punct de vedere procedural. Prin urmare, mâine vom face următorul pas – vom depune la FRF cererea de înscriere pentru Liga a 2-a, acolo unde deținem meritul sportiv și meritul legal.

„E clar că avem dreptul de a juca în Liga a 2-a”

Conform acestui regulament, de la numărul 38, înscrierea se face în următoarele condiții: – pentru a participa la competițiile organizate de FRF, un club trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

Prima condiție: Să fie afiliat; Suntem! De ce spunem că suntem afiliați? Pentru că FIFA, UEFA și TAS-ul ne-a recunoscut ca succesorul sportiv al clubului FC Universitatea Craiova, club devalizat abuziv de FRF în anul 2011.

Atâta timp cât ni s-a spus că am preluat și pasivul, dar și activul, cel puțin din ceea ce decurge din activitatea sportivă, atunci e clar că avem acest drept de a juca în Liga a 2-a.

A doua condiție: Să dețină dreptul de participare la competiția respectivă, conform condițiilor stabilite pentru fiecare. De exemplu, licența pentru Liga 1;

Mai sunt următoarele: Să nu fie supus procedurii falimentului, să aibă un raport contractual cu stadionul, să participe cu un număr de juniori, să aibă o înțelegere încheiată cu antrenorul, să aibă cadre medicale.

„În cazul în care nu va fi acceptată cererea, vom ataca această decizie la Instanța Națională”

Deci, în mare, avem o singură problemă în raport cu așa-zis regulament. Nu avem acest certificat de licențiere, dar ce vreau eu să spun că acest certificat de licențiere este lovit de o nulitate absolută, deci el nu există! Este lovit de o nulitate absolută pentru că încalcă două aspecte importante ale ordinii publice.

Unul, acest regulament de licențiere a fost adoptat și pus în practică de niște persoane care nu au calitatea să facă astfel de acte. Este o nulitate absolută pe linie. Acest regulament încalcă grav articolele de la 101 la 109 din cadrul TUE, de la Tratatul de la Lisabona. Practic încalcă legislația comunitară flagrant.

Celelalte echipe din Liga a 2-a, care ar fi certificate, certificare făcându-se fraudulos, comisiile certificând în mod fals că ar fi afiliate… Minciună, nu sunt afiliate! Cei de la Federație consideră că pot aplica regulamentul cum le convine. E mult mai grav să nu fi afiliat, față de a nu avea certificat de licențiere.

În situația în care, să presupunem în care Comitetul Executiv o să ia o decizie în care o să spună că în competiția Ligii a 2-a, sezonul 2025/2026 FCU Craiova nu se regăsește, imediat vom ataca această decizie la Instanța Națională și vom cere suspendarea ei până la anul.

„Dacă o să ne scoată de pe listă, o să contestăm la Instanță și sunt foarte optimist că Instanța ne va repune în drepturi”

Dacă uzurpatorii vor hotărî că noi nu putem face parte din Liga a 2-a, imediat vom contesta decizia! Suntem pregătiți deja pentru a merge la Tribunalul București. Probabil că vom avea termen în 3-4 zile pentru suspendarea acestei decizii. Eu cred că orice judecător din România va înțelege că demersul nostru este legitim.

V-am expus acum ce o să facem ca să putem juca în Liga a 2-a. Ca să închid această discuție, dacă o să ne scoată de pe listă, o să contestăm la Instanță și sunt foarte optimist că Instanța ne va repune în drepturi. Vom rezolva problemele financiare ale echipei în circa două săptămâni. La ora la care va începe campionatul, noi nu vom mai avea nicio datorie la nimeni.

Normele europene de politică în domeniul concurenței TUE exclud din start orice ajutor de stat, orice finanțare sau subvenție care afectează concurența. În jur de 90% de echipele din Liga a 2-a, și 50% din echipele de SuperLigă primesc subvenții. Practic, noi avem o viciere totală de competiție, în care cluburile profesioniste activează într-o stare de concurență neloială crasă.

Dau un exemplu, Slatina, care e aproape de noi. Slatina de ce nu are datorii? Pentru că primește în jur de 2 milioane de la Consiliul Județean Olt. Deci ei sunt foarte bine, practic au primit subvenție ilegală, dar nu contează, pentru că ei au licența. Federația a permis timp de ani de zile ca în România să se încalce legea la greu.

„Acum îi dau lovitura de grație lui Răzvan Burleanu”

Acum o să îi dăm lovitura de grație lui Răzvan Burleanu, să vedem cum nu o să ne mai bage acum în Liga a 2-a, citesc din legea europeană, articolul 4.7 spune așa: ‘Comisia recunoaște utilitatea existenței unor sisteme corespunzătoare de acordare a licențelor cluburilor profesioniste la nivel european sau național, ca și instrumente de promovare a unei bune gestionări a sistemului sportiv. Aceste sisteme trebuie să fie conforme cu dispozitivele referitoare la concurență și la piața internă și nu pot depăși limitele acțiunilor efectuate necesare pentru realizarea unui obiectiv legitim pentru organizarea unei activități sportive’.

Deci, domnilor Burleanu și Bodescu, ați încurcat-o! Când ați organizat sistemul de licențiere, trebuia să țineți cont de legea concurenței! Mai pe românește, nu puteați să elaborați un sistem de licențiere care încalcă normele europene. Nu trebuia să dați voie ca 70% din echipele profesioniste să primească bani de la stat.

„Tot campionatul din România este viciat! Rămânem ori la Liga a 2-a, ori nimic”

Tot campionatul din România este viciat, încalcă grav legea concurenței! Nu se mai poate vorbi despre libera concurență, așa cum este stabilit la nivel european, când o mare parte din cluburi primesc subvenții ilegale, la care Federația închide ochii!

Este incorect ca eu, un privat, care am băgat 70 de milioane de euro în fotbal, care am făcut infrastructură… Burleanu nu a făcut în viața lui un teren de fotbal, eu am făcut 10 pe banii mei! Domnilor bancheri Burleanu și Bodescu, Adrian Mititelu a făcut 10 terenuri de top! Am aici 6 făcute și am făcut la Ion Oblemenco unul oficial de joc și 3 de antrenament.

Rămânem ori la Liga a 2-a, ori nimic! Nu se mai poate, ori Liga a 2-a, ori nimic! Dacă e să merg după nebunia lor, aceleași principii sunt și la Liga a 3-a”, a declarat Adrian Mititelu.