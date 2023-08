Adrian Mititelu, criticat pentru cum conduce FC U Craiova: „Se sabotează singur!”

Adrian Mititelu a renunțat în finalul sezonului trecut la antrenorul alături de care a făcut performanță, Nicolo Napoli. Patronul celor de la FCU Craiova și-a dorit mai mult în actualul sezon, așa că l-a adus pe Nicolae Dică, omul care a calificat-o pe FCSB în grupele Conference League în urmă cu un an.

Adrian Mititelu nu a avut răbdare cu Nicolae Dică

“Vizavi de domnul Mititelu, eu jucând la cealaltă echipă din Craiova, îi apreciez și îi respect. Dar nu are cum să nu-mi pară rău de domnul Mititelu când mă gândesc prin câte a trecut în 15 ani de fotbal. A ajuns la închisoare, a băgat o grămadă de bani în baza de pregătire, nu am fost acolo, dar am înțeles că e ceva impresionant.

ADVERTISEMENT

Și să vii să te sabotezi… pentru că el asta face. Își sabotează practic investiția. E chiar trist și îmi pare rău de ce se întâmplă acolo. Nu cred că are șanse să facă performanță în ritmul acesta”, a declarat Florin Gardos în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

Sub comanda lui Nicolae Dică, FCU Craiova a ajuns pe locul 11 în Liga I. În ciuda a două victorii consecutive, . Defensiva fragilă l-a făcut pe Mititelu să schimbe rapid, iar Dică a fost demis de la echipă. Craiova își caută acum un antrenor pe măsura pretențiilor.

ADVERTISEMENT

FCU Craiova nu se regăsește în acest start de sezon

Cu o vastă experiență la nivel internațional, Adrian Ilie a confirmat în studio opinia lui Gardoș. După ce a observat management-ul de la Valencia sau Galatasaray, fostul atacant al României a dat verdictul: “Se poate întâmpla într-un an să intri în play-off sau să ajungi să câștigi cupa, dar asta e o întâmplare. Pe termen lung, pierzi cu o astfel de abordare”.

FCU Craiova a început cu stângul actualul sezon. . 1-3 a fost scorul la finalul unui meci în care Miculescu, Coman și Edjouma au marcat pentru oaspeți. Craiova a înscris din penaly, în minutul 74, prin belgianul Sekou Sidibe.

ADVERTISEMENT

Oltenii au continuat seria neagră prin alte două rezultate negative. Au pierdut cu 1-0 în deplasarea de la Sepsi la finalul unui meci în care singurul gol a fost înscris de către Rondon în minutul 89. Pentru FCU Craiova a urmat înfrângerea de pe teren propriu cu Universitatea Cluj, un meci în care apărarea lui Mititelu a primit 4 goluri.

FCU Craiova părea că își revine. Au urmat două victorii sub comanda lui Dică. 1-0 în deplasarea de la Botoșani și 3-1 acasă cu Voluntari au fost partidele în care oltenii au reușit să adune puncte în acest an. După înfrângerea cu Petrolul, însă, FCU Craiova a rămas cu 6 puncte în SuperLiga și fără antrenor pe bancă.

FANATIK SUPERLIGA se vede în direct și în exclusivitate pe FANATIK.RO. Emisiunea este în fiecare luni, marți și vineri de la 10:30, iar în premieră, în aceeași zi de la 17:30. Show-ul este pe canalul de Youtube Fanatik și pe Facebook Fanatik și Horia Ivanovici Oficial.

ADVERTISEMENT