Adrian Mititelu dă startul ironiilor după alegerile de la FRF. Răzvan Burleanu, parodiat cu ajutorul AI. Video

Adrian Mititelu a dat start ironiilor după ce Răzvan Burleanu a câștigat al patrulea mandat în fruntea Federației Române de Fotbal. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Iulian Stoica
19.03.2026 | 19:17
Răzvan Burleanu a câștigat, pe parcursul zilei de miercuri, 18 martie, al patrulea mandat în fruntea Federației Române de Fotbal. La mai puțin de 24 de ore distanță, Adrian Mititelu a lansat un nou atac la adresa conducerii FRF, în contextul în care este bine cunoscut faptul că patronul FCU Craiova contestă în repetate rânduri liderii de la Casa Fotbalului.

Adrian Mititelu dă startul ironiilor după alegerile de la FRF

Adrian Mititelu a contestat în dese rânduri poziția lui Răzvan Burleanu la conducerea FRF. La doar o zi distanță după ce Burleanu a câștigat al patrulea mandat ca președinte al FRF, pagina FCU Craiova a postat un clip video ironic la adresa conducătorului de la Casa Fotbalului. Postarea a fost realizată cu ajutorul inteligenței artificiale.

Mai exact, FCU Craiova, echipă exclusă din toate competițiile în acest sezon, a postat un videoclip în care apăreau mai mulți membri în sala de la Casa Fotbalului, iar pe perete se afla un tablou cu Răzvan Burleanu. Ironia face trimitere la perioada comunistă din România, când fiecare instituție avea pe perete o fotografie cu chipul lui Nicolae Ceaușescu.

Răzvan Burleanu a avut un singur contracandidat la conducerea Federației Române de Fotbal, anume Ilie Drăgan. Concurentul lui Burleanu a obținut doar cinci voturi, un vot a fost anulat, iar restul au mers către actualul și noul președinte de la Casa Fotbalului. De menționat este faptul că Ilie Drăgan a fost cenzurat în ședința de la Casa Fotbalului.

Ce a declarat Adrian Mititelu după victoria lui Răzvan Burleanu

La scurt timp după ce Răzvan Burleanu a fost reales ca președinte FRF, Adrian Mititelu a contestat dur decizia. Mai exact, patronul FCU Craiova susține că echipele care au votat nu au afiliere, astfel că deciziile lor nu ar trebui luate în calcul. Omul de afaceri s-a amuzat de situație și a transmis că judecătorii vor face dreptate în viitor.

„Ei nu au drept de vot, dar ei votează pentru că sunt invitați să voteze. Doar 12 cluburi (n.r. – se referă la cele care erau afiliate în 2002 și sunt încă active) aveau azi drept de vot, printre care și clubul pe care îl reprezint eu, chiar dacă nu este în competiție. Așa este legea, nu am făcut-o eu. Nu pot vota decât membrii afiliați. Acei oameni nu sunt membri afiliați. Numai că el se grăbește și speră că în continuare îl va proteja justiția.

Dar vă spun că nu va trece. Tot ce este aici este ilegal, pentru că este votat de oameni care nu au drept de vot. Este o situație hilară! Înalta Curte a spus, nu eu, că orice drept de vot curge din momentul în care te înscrii la Tribunal. Până atunci nu ai drept de vot! A fost ales 3 mandate de unii care n-aveau drept de vot. Sunt în instanță aceste acțiuni, prin care să se constate nulitatea acestor mandate. Dar merge greu, pentru că judecătorii se feresc să dea verdictul”, a declarat Adrian Mititelu.

Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
