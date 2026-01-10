Adrian Mititelu, de nerecunoscut! Schimbare radicală de look în 2026

ADVERTISEMENT

Adrian Mititelu „a întinerit” în 2026. Patronul clubului FCU Craiova s-a afișat cu un nou look în fața camerelor. El a vorbit despre procesul ce urmează să aibă loc marți, 13 ianuarie, și care privește palmaresul echipei.

Noul look al lui Adrian Mititelu! Cum s-a afișat patronul lui FCU Craiova

Odată cu dispariția echipei de pe prima scenă a fotbalului românesc, Adrian Mititelu a fost văzut tot mai rar pe micile ecrane, tocmai de aceea finanțatorul oltenilor a uimit atunci când a apărut cu un look nou.

Patronul lui FCU Craiova 1948 a ales să-și lase barba să crească mult mai mult față de alte dăți, ba chiar a ales să o vopsească pentru a mai ascunde din trecerea ireversibilă a anilor.

Adrian Mititelu este extrem de optimist înaintea procesului pentru palmares

Procesul pentru palmares a început în urmă cu 14 ani. Marți, 13 ianuarie, la Curtea de Apel Timișoara, se va rejudeca apelul. că lucrurile se vor rezolva încurând.

„A fost o perioadă foarte grea. Am ales să tac mai mult timp pentru că am așteptat ca anumite momente care urmează să vină, cel puțin pe partea juridică, să se apropie de termenul pe care îl așteptăm și să pot să spun ceea ce am de spus. Am zis că e un moment de calcul în pașii pe care îi avem de făcut.

A fost o perioadă cu neajunsuri, cu neîmpliniri, cu lipsuri, cu problemele financiare care sunt, însă, cu toate acestea, sunt optimist că vom reuși să ajungem la liman și că vom reuși să ne recuperăm activitatea fotbalistică. Se pleacă pe al 15-lea an în care bat pe la porțile justiției pentru a mi se face dreptate pentru lucruri foarte clare și evidente.

Din păcate, în România au avut loc foarte multe atrocități juridice. Acum, odată cu ultimele dezvăluiri Recorder, au văzut și românii cum este pe la noi justiția. A văzut toată lumea cum funcționează justiția în România. În ceea ce privește Universitatea Craiova, lucrurile sunt de zeci de ori mai grave. Niciunul din cazurile Recorder nu se apropie de ceea ce mi s-a întâmplat mie”, spune Adrian Mititelu, printre multe altele, în videoclipul postat pe Facebook-ul clubului.