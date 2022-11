Adrian Mititelu debordează de fericire după FC U Craiova – FC Voluntari 1-0: „Cu Napoli câștigăm cu oricine jucăm”. Video

La prima partidă de la revenirea la FC U Craiova 1948, Nicolo Napoli a obținut cele trei puncte din confruntarea cu FC Voluntari din Cupa României Betano. Adrian Mititelu a declarat că este fericit că echipa sa a reușit să pună capăt seriei de meciuri fără victorie.

Adrian Mititelu, fericit după FC U Craiova – FC Voluntari 1-0: „Tot timpul când vine Nicolo Napoli câștigăm primul meci automat”

Victoria obținută de l-a mulțumit pe Adrian Mititelu, chiar dacă ilfovenii i-au dominat pe elevii lui Nicolo Napoli în repriza secundă. Finanțatorul formației din Bănie a declarat că jucătorii s-au autodepășit din punct de vedere fizic, pentru a câștiga cele trei puncte pe stadionul din Târgu Jiu.

„Tot timpul când vine Nicolo Napoli câștigăm primul meci automat, indiferent cu cine jucăm. Nu că nu mi-a făcut griji, dar am avut o speranță în plus pentru că e foarte norocos. Un meci foarte greu, am avut niște emoții pe final. E clar că ne-au băgat puțin în corzi să zic așa.

Ei au jucat vineri la Botoșani, iar noi am jucat luni la Cluj, o diferență de trei zile și contează foarte mult, iar ei au știu asta că noi o să avem din acest punct de vedere. Pe fondul că venim după atâta timp fără victorie, lipsa de încredere și presiunea s-a văzut și în jocul de astăzi, dar oricum eu le mulțumesc pentru efort.

Jucătorii s-au autodepășit din punct de vedere fizic și au reușit să treacă o barieră importantă psihologică. Sunt în cârți în Cupă, acum avem șanse reale să acedem în grupă, dar deocamndată mai este. Această victorie este de moral pentru noi, deoarece este foarte mult timp de când nu am mai câștigat”, a declarat Adrian Mititelu.

Adrian Mititelu, despre confruntarea cu FCSB: „Să depășim această stare psihologică precară pe care am avut-o până astăzi, să facem un meci bun și să câștigăm”

Adrian Mititelu speră ca jucătorii celor de la FC U Craiova 1948 să își recapete încrederea, după victoria din Cupa României Betano. Pentru olteni urmează confruntarea cu FCSB din SuperLigă, iar patronul oltenilor crede că elevii lui Nicolo Napoli nu vor fi într-o formă fizică egală cu a bucureștenilor.

„Chiar dacă astăzi nu am mai dominat adversarul ca în alte dăți, nu am mai avut posesia cum am avut la Cluj, din contră am fost puțini băgați în corzi, dar am reușit să câștigăm. Dacă nu câștigam astăzi cred că ne afecta în continuare și mai mult această presiune.

Cu FCSB este alt meci, să stiți că acest ciclu fotbalistic are niște lucruri care sunt puțin cam greu de înțeles pentru cei nu sunt în domeniu. De obicei când echipele joacă în mijlocul săptămânii au un dereglaj din punct de vedere fizic și pe fondul de inferioritate se vede mai mult decât la alte echipe, care stau bine psihologic”, a spus Adrian Mititelu.

Finanțatorul formației din Bănie speră ca oltenii să facă o partidă bună împotriva celor de la FCSB și să câștige cele trei puncte puse în joc. La confruntarea de pe stadionul „Ion Oblemenco”, „roș-albaștrii” vor fi conduși de , rămas antrenor interimar după despărțirea de Nicolae Dică.

„Sper ca echipa să fie mult mai proaspătă cu FCSB și sper ca această victorie să ne ajute să depășim această stare psihologică precară pe care am avut-o până astăzi, să facem un meci bun și să câștigăm. Are și el antrenori (n.r. Gigi Becali), oamenii care sunt pe banca sunt și ei antrenori, Pintili a fost un fotbalist foarte bun, lumea îl apreciează. De fapt știți că la FCSB este un singur antrenor (n.r. râde)”, a declarat patronul oltenilor.

Adrian Mititelu, atac la suporterii care au vandalizat sediul clubului: „Erau acum 20-30 de ani lucrurile astea”

Revoltați de revenirea lui Nicolo Napoli la FC U Craiova 1948, . Pe pereții exteriori au fost scrise mai multe mesaje jignitoare la adresa finanțatorului.

„Părerea mea că dacă discutăm despre chestia asta (n.r. vandalizarea sediului din Craiova) le dați valoare gesturilor lor. Îmi e rușine pentru ele, erau acum 20-30 de ani lucrurile astea, să scrii pe pereți. Asta e exact ca aia cu minerii care au intrat la PNȚ au găsit un copiator și au zis că au găsit mașină de făcut bani. Așa e la Craiova și așa va fi mereu”, a declarat Adrian Mititelu.

Patronul lui FC U Craiova 1948 a anunțat că meciul din Cupa României Betano cu FC Voluntari nu va fi ultimul de pe stadionul din Târgu Jiu. Acesta a declarat că victoria obținută pe arena gorjeană este un semnal că echipa poate să își îmbunătățească situația din clasament.

„Sunt foarte fericit, pentru că am trecut de o barieră foarte grea. Nu știu ce m-aș fi făcut dacă nu câștigam astăzi, cred că drumul până la Craiova era foarte greu. Așa am scăpat de acest blestem al lipsei de victorii și e un semnal că putem să stopăm căderea și să începem să urcăm.

Cu siguranță vom mai veni (n.r. la Târgu-Jiu). În campionat probabil că nu în acest an, dar în retur s-ar putea să mai jucăm unu sau două meciuri aici. Ne simțim bine, stadionul este foarte frumos, dacă simțim că la Craiova nu e rost să vină lume să ne sprijine mai băgăm și aici un meci”, a spus Adrian Mititelu.