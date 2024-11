Adrian Mititelu, decizie importantă în privința viitorului antrenor de la FC U Craiova: ”Facem două proiecte”

În urmă cu o lună, dezamăgit de rezultatele echipei și de posibilitatea ca FC U Craiova să rateze play-off-ul din Liga 2, Adrian Mititelu .

Când va pune Adrian Mititelu antrenor la FC U Craiova

Deși a avut negocieri cu diferiți tehnicieni, Adrian Mititelu nu a ajuns la niciun acord cu aceștia. Iar acum, patronul de la FC U Craiova a anunțat că nici nu va numi vreunul până la pauza de iarnă.

ADVERTISEMENT

Oficialul oltenilor a precizat faptul că va face două proiecte pentru club în funcție de poziția pe care se va afla FC U Craiova la finalul anului și care vor fi obiectivele pentru partea a doua a sezonului.

”Decizia o voi lua în decembrie, după ce se întrerupe campionatul. În funcție de șansele pe care le mai avem… depinde care e obiectul nostru în iarnă. Facem două proiecte, unul pe termen scurt și unul pe termen mediu. Depinde unde ne aflăm în decembrie ca și șanse pentru a intra în play-off”, a declarat Mititelu, pentru .

ADVERTISEMENT

În acest moment, după scurgerea a 13 etape din sezonul regulat al Ligii 2, FC U Craiova se află pe locul 12, cu 17 puncte. , formație aflată pe locul 6, ultimul care asigură prezența în play-off.

Pe cine vrea Mititelu la FC U Craiova

Într-o intervenție avută la FANATIK SUPERLIGA, patronul Adrian Mititelu a precizat că , dar sunt și alți tehnicieni care și-ar dori să vină în Bănie.

ADVERTISEMENT

”Am mai multe variante de antrenor. Am foarte mulți. Sunt foarte mulți care și-ar dori să vină la noi, deși eu sunt mai rău cu antrenorii. Îți dau cuvântul meu de onoare că încă nu am luat vreo decizie.

Sunt vreo 4 nume importante pentru fotbalul românesc. Eu îl am în plan și pe Burcă, îl am în plan și pe Costantino. Mai am în plan doi antrenori români. Sunt antrenori care așteaptă. Vom vedea”, a spus patronul FC U Craiova.

ADVERTISEMENT

Și tot la FANATIK SUPERLIGA, Adrian Mititelu a dezvăluit faptul că în ciuda retrogradării în Liga 2, , ținând cont că jucătorii nu și-au dorit micșorarea contractelor.