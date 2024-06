După ce FC U Craiova a retrogradat, care i-a surprins pe mulți, chiar și pe familia sa. Patronul oltenilor nu are de gând să facă schimbări prea mari la echipă și vrea să facă investiții noi.

Adrian Mititelu, decizie neașteptată la FC U Craiova. „La cât am pierdut la viața mea, ce mai contează”

Așadar, planul finanțatorului din Bănie este să readucă clubul în primul eșalon cât mai repede. Adrian Mititelu a luat această decizie la FC U Craiova, chiar dacă familia nu a fost de acord.

Patronul oltenilor are de gând să mai investească 2-3 milioane de euro și susține că nu va vinde niciun jucător de bază. Pe lângă toate acestea, un alt lucru neașteptat este .

Adrian Mititelu recunoaște că nu i-a certat pe jucători pentru eșecul din acest sezon, dar este pregătit să îl lase pe antrenor să își facă treaba fără să se bage la echipă. Practic, patronul îi va da mână liberă lui Croitoru.

„Nu i-am certat prea rău pe jucători, nu am țipat la ei, nu le-am făcut nimic. Poate a fost prea mult bine. Nu mi-a ieșit cu fotbalul. Am noroc de jucători, dar n-am noroc de rezultate.

O să vedeți acum, va fi altă echipă din punct de vedere al exprimării. Nu cred că vând (n.r. – jucătorii de bază), lumea știe că sunt încăpățânat. Mulți îmi oferă sume la care mă apucă râsul.

Asta e, la cât am pierdut la viața mea, ce mai contează? (n.r. – banii pierduți în Liga 2) Mai închid ochii la încă 2-3 milioane în plus și gata. Familia mea știe că sunt bolnav de fotbal. Dușmanii ar fi cei mai fericiți să vadă că închidem taraba. Asta e, stăm un an în Liga 2.

Îi dăm libertate lui Croitoru să pună «nuiaua» pe ei. E un băiat foarte deștept. El are nevoie de noi, noi de el și vom putea face o simbioză împreună. Iar la anul, când vom reveni în Liga 1, vom veni ca o echipă puternică din prima etapă””, a declarat Adrian Mititelu pentru cei de la .

Adrian Mititelu i-a stabilit viitorul lui Bauza: “Îi cad gradele în Liga 2?”

Adrian Mititelu a anunțat că își dorește să promoveze din primul an și chiar să câștige Liga 2, așa cum s-a mai întâmplat în trecut. , care are șanse să rămâne la FC U Craiova și în eșalonul secund.

„Nici nu concep să nu promovăm din primul an, știu că va fi foarte greu pentru că avem adversari foarte puternici. Sunt FC Argeș, Corvinul, Voluntari, Chiajna și alte echipe. Sunt convins că vom avea adversari foarte buni, cum am avut în 2020-2021.

Cu siguranță o să luptăm să câștigăm Liga 2 și cred că avem șanse pentru că avem un lot foarte bun. Va fi un restart foarte important, vom schimba puțin politica. O să fie mai multă autoritate la club de acum înainte, o să încerc să îmi schimb și eu comportamentul.

Lotul rămâne aici, avem un lot foarte puternic și o să mai vină patru, cinci jucători. Există discuții pentru Bauza și Blănuță, care este cel mai căutat jucător al nostru.

Blănuță, Bauza, Baeten și Sidibe sunt la capitolul discuții întrebări. Nu este obligatoriu să plece, ce dacă joacă Bauza și Baeten în Liga 2? Le cad gradele? Au contract și își primesc banii, asta e. Să nu mai ducă grija mea”, a spus patronul lui FC U Craiova.