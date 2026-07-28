Sport

Adrian Mititelu, decizie șoc pentru primul meci oficial al lui FCU Craiova!

FCU Craiova 1948 urmează să dispute primul meci oficial al sezonului, iar Adrian Mititelu, patronul echipei, a luat o decizie incredibilă. Ce se întâmplă la partida cu ACSO Filiași
Ciprian Păvăleanu
28.07.2026 | 21:47
Adrian Mititelu decizie soc pentru primul meci oficial al lui FCU Craiova
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FCU Craiova - ACSO Filiași se va juca fără spectatori. Foto: Sportpictures.eu
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În doar câțiva ani, FCU Craiova a ajuns de la o echipă bună din SuperLiga României la un club cu probleme foarte mari din punct de vedere sportiv și administrativ. După ce Adrian Mititelu i-a asigurat pe fani că în acest an vor vedea echipa la treabă, clubul a anunțat că primul meci oficial se va disputa fără spectatori.

FCU Craiova, fără spectatori la primul meci oficial din acest sezon

Oltenii vor debuta în noul sezon cu un meci din primul tur de calificare în Cupa României. Formația patronată de Adrian Mititelu va întâlni echipa ACSO Filiași, însă, din păcate pentru suporteri, meciul se va disputa cu porțile închise.

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Anunțul a fost făcut pe rețelele de socializare, iar partida se va desfășura miercuri, 29 iulie, la baza de antrenament a celor de la FCU Craiova, FCU Football Park – „Tărâmul Leilor”, pe Arena A1 – Petre Deselnicu, de la ora 17:30.

FCU Craiova – ACSO Filiași se joacă cu doar 3 ore înainte de marele meci de pe „Ion Oblemenco”

În timp ce formația lui Adrian Mititelu va juca mâine în primul tur de calificare din Cupa României, rivala din oraș va întâlni la doar trei ore distanță campioana Bulgariei, în turul al doilea preliminar din UEFA Champions League.

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Partida începe de la 20:30, pe stadionul „Ion Oblemenco”, iar spre deosebire de meciul FCU Craiova – ACSO Filiași, aceasta va avea spectatori. Oltenii sunt așteptați să umple stadionul pentru a-și susține favoriții să întoarcă rezultatul din tur, când Levski Sofia a câștigat la limită, cu scorul de 1-0.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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