Adrian Mititelu, decizie șoc pentru primul meci oficial al lui FCU Craiova!

În doar câțiva ani, FCU Craiova a ajuns de la o echipă bună din SuperLiga României la un club cu probleme foarte mari din punct de vedere sportiv și administrativ. După ce Adrian Mititelu i-a asigurat pe fani că în acest an vor vedea echipa la treabă, clubul a anunțat că primul meci oficial se va disputa fără spectatori.
Oltenii vor debuta în noul sezon cu un meci din primul tur de calificare în Cupa României. Formația patronată de Adrian Mititelu va întâlni echipa ACSO Filiași, însă, din păcate pentru suporteri, meciul se va disputa cu porțile închise.
Anunțul a fost făcut pe rețelele de socializare, iar partida se va desfășura miercuri, 29 iulie, la baza de antrenament a celor de la FCU Craiova, FCU Football Park – „Tărâmul Leilor”, pe Arena A1 – Petre Deselnicu, de la ora 17:30.
În timp ce formația lui Adrian Mititelu va juca mâine în primul tur de calificare din Cupa României, rivala din oraș va întâlni la doar trei ore distanță campioana Bulgariei, în turul al doilea preliminar din UEFA Champions League.
Partida începe de la 20:30, pe stadionul „Ion Oblemenco”, iar spre deosebire de meciul FCU Craiova – ACSO Filiași, aceasta va avea spectatori. Oltenii sunt așteptați să umple stadionul pentru a-și susține favoriții să întoarcă rezultatul din tur, când Levski Sofia a câștigat la limită, cu scorul de 1-0.