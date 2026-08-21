Adrian Mititelu declară război total după „furtul” lui Bauza! Dă în judecată FIFA, Levadiakos și jucătorul și cere 8 milioane de euro

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Echipa lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii l-a convins pe Bauza să semneze după ce mijlocașul argentinian și-a denunțat unilateral contractul cu FCU Craiova 1948 pe motiv că această echipă nu s-ar fi înscris în niciun campionat, deci nu ar mai fi existat. Oltenii au ajuns în cele din urmă să activeze în Liga a 4-a, însă între timp Bauza era jucătorul grecilor.

Juan Bauza a semnat cu echipa lui Elias Charalambous din postura de jucător liber de contract, cu acordul FIFA

În ultimele două sezoane, Juan Bauza fusese împrumutat la Banyas în Emiratele Arabe Unite și Atletico Nacional în Columbia. În 2025, Bauza semnase un nou contract cu FCU Craiova și acceptase o clauză de reziliere de 8 milioane de euro. Interesant, FIFA este cea care i-a dat dreptul lui Bauza să își rezilieze unilateral contractul.

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Acum, Adrian Mititelu anunță că va merge la TAS pentru a-și face dreptate. „A fost legitimat provizoriu, ce să facem? Este o regulă a FIFA, iar ei și-au asumat această rupere de contract. Vorbesc de clubul grec și jucătorul. Noi acum o să introducem acțiunile în instanță cu privire la faptul că au rupt unilateral contractul. Vedem ce va decide instanța.

Trebuie să plătească suma din contract, în cazul în care este denunțat unilateral. Asta este ce ne dorim noi. Vorbim despre clauza de 8 milioane de euro”, a explicat Mititelu la . Așadar, patronul celor de la FCU Craiova dă vina și pe FIFA pentru situația creată și cere daune de 8 milioane de euro.

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Adrian Mititelu cere ca transferul lui Bauza să fie judecat după „legislația românească”, nu după legile FIFA

Rămâne de văzut dacă Tribunalul de Arbitraj Sportiv îi va da dreptate lui Adrian Mititelu în această cauză. Important, Mititelu susține că se va adresa tribunalului de la Dublin, o alternativă la cel de la Lausanne. „Cei de la FIFA au niște reguli care încalcă legislația europeană. Nu poți să-mi iei jucătorul că ai făcut tu o regulă. Contractul este guvernat de legea din România, am stabilit că se aplică legislația românească, validată de cea europeană. Vii tu, FIFA, cu regulile tale și impui anumite lucruri. Ca o concluzie, vom chema în judecată clubul din Grecia, jucătorul și FIFA. Să răspundă solitar pentru denunțarea contractului. Să vedem ce vom obține.

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Adică vom cere varianta Dublin, unde se aplică dreptul european. E importantă precizarea aceasta, nu Lausanne. Este o încălcare de legislație europeană. FCU Craiova va înainta un proces la TAS, iar FIFA, Bauza și Levadiakos trebuie să răspundă solitar”, a declarat Adrian Mititelu la Digisport.ro.