Adrian Mititelu, despre cel mai greu moment din viața lui: „M-am trezit cu tata în închisoare și cu mama în mormânt”

Patronul celor de la FC U Craiova 1948 a spus că viața sa este ca un roman, cu suișuri și coborâșuri, dezvăluind momentele grele prin care au trecut părinții săi de-a lungul timpului.

Adrian Mititelu, despre cel mai greu moment din viața lui

cel mai greu moment din viața lui: „Sunt mai multe… Fac 20 de ani de activitate în fotbal, chiar dacă 6 ani am fost prin tribunale. N-am fost mândru după un meci cu Iași, când i-am dat două genți în cap arbitrului.

Eu sunt un tip pașnic, dar mi s-a părut că ne-a furat și că ne-a omorât arbitrul Sandu, un tip deosebit, cu care am o relație bună, suntem prieteni acum pe Facebook, mai comunicăm.

Mi-a fost rușine când am văzut ce am făcut. Mi-a fost rușine și de gestul pe care l-am făcut recent, când am intrat pe teren cu Ceahlăul. Au mai fost gesturi pe care le-am făcut și mi-era rușine când mă vedeam la TV.

Sunt multe… Sunt oltean, sunt și zodia pești și mă inflamez rapid. Cine nu mă cunoaște, zice că sunt cel mai rău om. Dar noi suntem ca focul de paie”.

„Viața mea e ca un roman!”

„Viața mea e ca un roman. Am fost pătimit de copil. Am avut o adolescență foarte tristă, mi-a murit mama când aveam 16 ani, după un incident cu tatăl meu. Vă dați seama că dintr-o familie superreușită m-am trezit la 16 ani cu tata în închisoare și cu mama în mormânt la 45 de ani.

A fost un accident, despre care nu vreau să vorbesc, m-a marcat foarte mult. Când ești copil, uiți repede. Când ești adolescent, uiți târziu. Atunci s-a ales praful de toată gospodăria noastră de la țară.

Era o gospodărie foarte frumoasă, cu animale, cu viață. În câteva luni a dispărut tot, a trebuit să rămân acasă, să vând toate animalele. M-am angajat de la 17 ani, mi-am luat viața în piept”, , conform .

„Am trăit câțiva ani cu această traumă, m-a marcat foarte mult. Ușor, ușor a început să se cicatrizeze și într-un fel m-a ajutat în viață, că am dat de necazuri de foarte tânăr.

A fost o perioadă grea și cu fotbalul. Odată cu dezafilierea din 2011 am pierdut nu doar o echipă, ci și ceea ce iubeam foarte mult, mi-au fost blocate afacerile, accesul la bani și am avut de-a face cu lucruri pe care nu le credeam posibile într-o țară democratică.

Nu credeam că justiția e mafiotă, cum se spunea, credeam că sunt exagerări, dar eu am cunoscut atâtea lucruri și m-am trezit dintr-un om care avea o viață liniștită, care trăia bine, într-un om cu probleme, cu necazuri, iar dintr-o victimă mă transformasem în vinovat.

De foarte multe ori mi-am făcut rugăciuni noaptea în interiorul meu, inclusiv în închisoare. Mă rugam și asta cred că m-a ajutat foarte mult. Am avut zeci, sute de ore de rugăciune, un contact al meu cu divinitatea. Asta m-a ajutat cel mai mult”, a mai spus Adrian Mititelu.