Adrian Mititelu, detalii despre noul antrenor de la FC U Craiova: „Nu va fi pe modelul lui Gigi, dar vreau să îi dea autoritate maximă preparatorului”

Patronul oltenilor a spus că de fapt Nicolo Napoli nu a avut niciun aport la echipă, ci Dan Vasilică și cu Florin Drăgan au pregătit temeinic jucătorii, motiv pentru care aceștia au avut un parcurs bun, ajungând să joace contra lui CFR Cluj.

Adrian Mititelu, detalii despre noul antrenor de la FC U Craiova

dat mai multe detalii despre noul antrenor de la FC U Craiova, dezvăluind ce așteptări are de la acesta: „S-a înțeles puțin greșit. Nu am greșit nimic noi, a vrut să plece și cu asta basta. Așa am convenit cu domnul Janeiro, ca doi bărbați. Mă puneți să comentez niște afirmații făcute pe o pagină de Facebook.

Să depășim momentul, pentru că ce am avut de spus, am spus. Dau credit în acest moment celor care sunt antrenorii echipei de când a plecat Croitoru. Eu am mare încredere în acești oameni și îi voi ajuta cu încă un antrenor cu licență Pro.

Echipa sub Drăgan și Vasilică au pregătit foarte bine echipa. Nu o să merg pe modelul lui Gigi Becali. Voi aduce un om licențiat, care să intre în această colectivitate”.

„Vreau ca antrenorul să îi dea mână liberă preparatorului fizic. Guardiola nu se bagă niciodată peste preparatorul fizic. A fi preparator fizic nu e același lucru cu a fi antrenor.

Un antrenor vine cu toată echipa lui. Dar datorită situației, trebuie să vină și să colaboreze cu cei doi. Eu nu am putut să leg o echipă în acest sens, s-a ajuns la această situație mai atipică.

Florin Drăgăn e un om extraordinar, vorbește limbi străine. Lumea l-a lăudat pe Napoli, dar lumea nu știe că de fapt staff-ul ăsta a lucrat totul, absolut tot”, a mai spus Adrian Mititelu, la TV .

„Cred că va fi român antrenorul acum!”

„N-am nimic cu Nicolo, e prietenul meu, dar nu eram nebun să-l schimb pe el, dacă el făcea lucrurile bune aici. Când a plecat Croitoru și am spus că echipa își va reveni, s-a întâmplat să aibă rezultate echipa când a venit Nicolo Napoli.

Nicolo știa unde vine, știa că trebuie să le dea mâna liberă lui Drăgan și Vasilică și să ajute cu ce poate. Dan Vasilică e preparator, nu e antrenor.

Nu va fi Nicolo Napoli, va fi un antrenor care să îi dea autonomie preparatorului fizic. De aici au început discuțiile. Poate vă întrebați de ce unii au plecat mai repede. Eu le-am spus că trebuie să aibă autonomie Dan Vasilică”, a .

„Îmi spuneau da, dar după când se vedeau cu sacii în căruță, făceau cum vor ei. Nu o să vină un antrenor ca poză, poate să vină cu tactica lui, dar să îl lase pe preparatorul fizic să facă treaba. Cred că va fi român antrenorul!

Piccolomo e supărat că nu a jucat, era supărat de când venise și când a ieșit din minutul 20. Brazilienii au niște metehne legate de prezență. Mi-a venit motivarea cu Kovacic și nu are nicio dreptate să plece.

Așa o să se întoarcă și Duarte, chiar dacă a plecat la Reggiana, știu pentru că mi-au cerut cartea verde. Nu o să-l lase să plece FRF-ul. Noi știm că a semnat cu Reggiana, dar nu are cum să joace acolo.

Luni va primi respingere de carte verde. El ne-a spus nouă că are dreptul la 20 de zile de concediu, că așa prevede regulamentul, noi i-am plătit salariul la zi.

El a dat o declarație că îi expiră contractul pe 2023, dar a greșit cu un an, îi expiră pe 2024. Eu am fost cel mai mare susținător al regulii U21, însă mi-am dat seama pe parcurs că nu este bună”, a mai spus patronul oltenilor.