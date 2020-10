Adrian Mititelu dezvăluie de ce l-a dat afară pe Eugen Trică: „Se visa al doilea Pițurcă”

Patronul echipei FC U Craiova, Adrian Mititelu, a dezvăluit de ce l-a dat afară pe Eugen Trică după ce acesta a reușit promovarea în Liga 2.

Controversatul finanțator al oltenilor a povestit și de ce a ales să-l demită pe italianul Nicolo Napoli după victoria categorică în fața Rapidului și startul excelent de sezon.

După această decizie surprinzătoare, FANATIK l-a contactat pe Trică, însă acesta a negat faptul că va reveni la formația aflată pe primul loc în Liga 2.

”Trică nici măcar nu a început campionatul, relațiile erau reci încă din Liga 3. Datorită pandemiei a ajuns să meargă până aproape de începerea Ligii 2. Existau disensiuni mari vizavi de programul echipei. A vrut un program al echipei total diferit de ceea ce vedeam eu. A schimbat programul general al echipei”, a dezvăluit Adrian Mititelu de ce l-a dat afară pe Eugen Trică.

”A vrut să fie un fel de Pițurcă la club și nu mai accept antrenorii gen Pițurcă. A dat niște declarații frumoase de suporteri, că sunt cei mai frumoși, dar asta nu e suficient pentru a rămâne antrenor. Lui Eugen Trică i-am oferit tot ce a dorit el, nu l-am supărat cu nimic, dar a încălcat niște reguli care nu au legătură cu organizarea profesionistă”, a mai spus patronul FC U Craiova pentru gsp.ro.

Mititelu a mai povestit că atât Nicolo Napoli, cât și Eugen Trică au fost dați afară în principal din cauza relației reci pe care au avut-o cu secundul Dan Vasilică, cel care este în acest moment interimar și pe care patronul oltenilor îl apreciază foarte mult.

”Vă dau cărțile pe față. Napoli și Trică au plecat din cauza acestui băiat, Dan Vasilică, care este un superprofesionist și își face foarte bine treaba, dar niciunul nu l-a suportat. Îi respect pe Napoli și Trică, dar am avut de ales între Dan Vasilică și ei, și l-am ales pe primul”, a explicat patronul.

”Pe Napoli l-am adus în speranța că pot să îl resuscitez, dar odată cu trecerea anilor, și-a schimbat modul de lucru și nu am mai reușit să îl redescopăr așa cum îl știam eu. Cu timpul a început să lucreze mai puțin, una e să fii dedicat, alta să lucrezi 1-2 ore și apoi să fugi, să nu mai știe lumea nimic de tine.

Decizia era luată înainte de meciul cu Rapid, l-am rugat să rămână până atunci. Cu toate nemulțumirile mele, îl duceam și pe el în spate și promovam și cu el. Sau cel puțin așa credeam. Însă m-a condiționat indirect să nu mai fie Vasilică, care pentru mine, este cel mai important om din lot. În primul rând ca preparator fizic. Am văzut ce poate.

Are și carnet de antrenor, este un tip foarte, foarte bine pregătit. Vasilică pare un nume mai drăgălaș, mai neaoș, dar vă spun că va ajunge în top. Eu nu mă înșel, e bun rău de tot. E școlarizat ca antrenor A, dar până acum a fost doar preparator fizic. Eu unul ca el nu am mai văzut. E gen Neubert, în același stil. Chiar vorbește la superlativ de Neubert. E foarte bun, nu fac afirmații gratuite”, a menționat Mititelu.

”Eu l-am inventat pe Napoli ca antrenor. Și-a făcut un nume datorită unui lot creat de mine. Dacă nu îi avea pe frații Costea, pe Găman, acea trupă apreciată de toată lumea, nu mai era niciodată mare antrenor. A fost o echipă cu foarte multe talente pe metru pătrat, dar nu exista așa multă organizare încât să fiu mulțumit, astfel că s-a ajuns la pierderea unor obiective care ne stăteau la îndemână”, a încheiat finanțatorul.

În ciuda faptului că este foarte mulțumit de actualul antrenor, patronul clubului FC U Craiova a vorbit și despre viitorul tehnician al echipei. Deși Dan Vasilică are scaunul asigurat până la sosirea pauzei de iarnă, el va fi înlocuit atunci, iar în pole-position este un antrenor străin.

„Îl bănuiesc pe Mihai Rotaru că în cel puțin 3 meciuri a dat bani ca să ne încurce echipele adverse. Și mă lucrează cu arbitrii, Rotaru controlează arbitrajul românesc. Ce mi s-a întâmplat la Ploiești e mâna lui. Mă lucrează pentru că noi, dacă promovăm, el e mort. Fotbalistic e terminat. Mi-e teamă să nu umble și la echipă, am paranoia asta. D-aia am și rupt-o cu Marcel Pușcaș, l-am bănuit că are legături cu Rotaru. Am avut niște informații, infirmate de Marcel. Nu spun că e așa, dar am primit informații că ar avea discuții cu Rotaru. Mi-a fost teamă să risc. Bine, nu ne-am înțeles nici asupra lotului de jucători și am zis că mai bine nu îi mai prelungim contractul” – Adrian Mititelu